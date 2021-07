Pöpec újgenerációs nyári élménytáborba küldik cégek és szülők is a gyerekeket

Cégek és szülők is megrohanták a PEOPLE TEAM újgenerációs nyári tábort. Itt ugyanis összesen vagy 30 tematikus nyári élménytábort szerveznek három turnusban 7–17 éves gyerekeknek. Magyarország egyik legnagyobb tábora – sok megszűnt táborral ellentétben – még a járványnak is ellenáll. Sőt, cégek is velük szerveztetnek.

A PEOPLE TEAM nyári élménytáborai azoknak is kellemes meglepetést okoznak, akik jártak már klassz nyári táborban. A klasszikus angoltábortól kezdve, a sporttáborokon át egészen a kukta- vagy tánctáborig mindenki megtalálja a kedvére valót. Nagyon népszerűek még az újgenerációs informatika és programozás, a robotika és a dróntábor is. A mozgékonyabbak általában sportra, táncra vagy akrobatikára jelentkeznek. A kreatívabb gyerekek képzőművészetre, főzős kuktatáborba, fotózásra vagy film- és médiatáborba, ahol még népszerű youtuberek és vloggerek is lehetnek a turnus végére. Jelentkezni itt lehet a három turnus egyikébe, mégpedig

• július 25–31.,

• augusztus 1–7.

• és augusztus 8–14. között.

Palotás Attila táborszervező elmondta, hogy nem ritkák a céges megkeresések sem, illetve együttműködések is megszokottak a PEOPLE TEAM Alapítvány és partnerei (MVM Zrt., Magyar Telekom Nyrt., Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. stb.) között. Ezek a cégek, felmérték a dolgozóik igényeit, pályáztatták a táboroztatást végző szolgáltatókat, majd a PEOPLE TEAM-et is kiválasztották. Tudják, mivel lehet lefoglalni a skacokat, és tényleg egy életre szóló élményt nyújtanak anélkül, hogy a megbízók bármit is megéreznének a tengernyi előkészületből. A szülők tehermentesülnek, a cég pedig boldogabb munkavállalót kap. Egyes vállalkozások még a táboroztatási árának egy részét is átvállalják a szülőktől. Sőt, mivel a PEOPLE TEAM egy közhasznú alapítvány, a részvételi díj támogatásként leírható. A költség egyébként a SZÉP-kártya bármelyik zsebéből fedezhető.

A táborozók zöme az egész országból és külföldről érkezik, de a Kecskeméten lakók és a környékbeliek szívesen választják a hazajárós formát. Aki nem alszik bent, ugyanazt az élményt kapja, mint társai: reggel 7-től este 10 óráig tartózkodhat a táborban, és teljes ellátás mellett minden programnak részese lehet. Sőt, turnus közben is lehet váltani bent alvásra. A tábor olyan, mint egy 7–17 éveseknek szóló nyári fesztivál: a szakfoglalkozások mellett koncertek, meghívott előadók, csapatversenyek, karnevál színesítik a programot, és természetesen a klasszikus táboros események, strandolás, vízicsata, focibajnokság sem maradhatnak el. Délután szervezett, de kötetlen szabadprogramok vannak, mint pl. a kígyósimogatás, strandolás vagy foci- és kosárlabda bajnokságok. Este pedig csapatokba szerveződve sorversenyek, állomásos játékok vagy éppen koboldok városa várják a skacokat.



Napi háromszori étkezésre, ételre, italra, korlátlan zöldség- és gyümölcsfogyasztásra van lehetőség. A büfében chipsen kívül szinte minden kapható. Kiemelt figyelmet kapnak az allergiások és ételérzékenyek. Ha többen érkeznek, pl. testvérek, barátok, akkor kedvezmény jár. Folyamatos felügyelet és orvosi ellátás van. A táborlakók kétágyas (komfortos, zuhanyozós, külön mellékhelyiséggel felszerelt) szobákban laknak, zárható szekrényekkel. A felügyelet sem átlagos, mert 5-6 táborozóra jut egy táboroztató.

A higiénia kiemelt hangsúlyt kap

A kilincseket, a villanykapcsolókat, a közösen használt eszközöket, a játékokat, bútorokat és a mellékhelyiségeket naponta – és rendszeres ellenőrzés mellett – többször fertőtlenítik. A gyakori kézmosás, -fertőtlenítés és a szellőztetés magától értetődő. A tábor több pontján figyelemkeltő táblák és feliratok is támogatják a PT-ben nem is rendkívüli tisztaságot. A táborszervezőknek, a tanároknak és az önkénteseknek még a táborozás megkezdése előtt kötelező orvosi vizsgálaton részt venniük, ami szintén évek óta bevett PT-gyakorlat; a táborban 3 orvos tartja a frontot 24/7 szolgálatban.

Biztos, hogy elengedhetem a gyereket nyári táborba?

Jogosan merül fel a kérdés. A nyári tábor szervezői legutóbb is olyan komoly tapasztalatokra tettek szert, amelyek idén is garanciát jelenthetnek a biztonságosabb és minden korábbinál elővigyázatosabb táborozásra azért, hogy a gyerekek élvezhessék a megérdemelt szünidőt. A PEOPLE TEAM (PT) az ország egyik legnagyobb táborszervezője – 30 éves múlttal a háta mögött – semmi pénzért, buliért, jókedvért vagy programért nem kockáztatná a táborlakók egészségét, ez evidens.

Így oldják meg a biztonságos táboroztatást!

Amikor tavaly májusban szabad utat kaptak a nyári táborok, a legfőbb táborszervezők – köztük a PT – kezdeményezésére közös iránymutatás született a koronavírus miatti fokozott elővigyázatosságért, amelyhez további közel 200 táboroztató csatlakozott. Meglepő, ám az útmutatás több, határozottabb és kategorikusabb ajánlást fogalmazott meg, mint a kormány és az operatív törzs – néhány nappal később – közreadott elvárásai. Azóta eltelt több mint egy év, és büszkén hivatkoznak a tábori statisztikára, amely szerint a bármely táborban (értsd: gyerekközösségben) megszokott „egészségügyi problémák” (köhögés, fejfájás, hasmenés stb.) is tizedükre estek vissza. A rendkívüli helyzet talán megtanított mindenkit (gyerekeket és felnőtteket egyaránt!) felelősebben vigyázni és óvni a saját és a barátaink egészségét. Ennek szellemében fokozott lelkesedéssel és bizalommal, nemkülönben jól begyakorolt előrelátással tekintenek az idei nyárra is.

Élmény a gyereknek, kikapcsolódás a szülőnek

Vajon tud vigyázni magára? Lesznek barátai? Nem csinál butaságot? Felhív, ha baj van? Szülőként kétségekkel tölthet el a megfelelő nyári tábor kiválasztása is. Szakemberek szerint azonban a táborozás fejlesztő potenciálja a gyerekeknek csak előnyére válhat. Az iskolai szünidő tartalmas eltöltése minden évben felér egy logisztikai bravúrral: bírja-e a nagyi a strapát, mikor találkoznak a barátok, megyünk-e nyaralni, mire futja a családi kasszából? Mindezek tetejébe idén is sok szülő kénytelen volt kivenni szabadságait a koronavírus-járványhoz köthető korlátozások miatt, érdemes tehát mielőbb jelentkezni valamelyik táborba, mivel a megszokottnál hamarabb betelnek a helyek. Minden gyerek – a kisiskolástól a tinédzserig – saját kortársai között érzi legjobban magát. Távol a szülők vigyázó szemeitől tud igazán felszabadultan kikapcsolódni.

