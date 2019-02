Polar klíma: szebb, jobb, hatékonyabb

(X)

A POLAR inverteres fűtőképes klímaberendezések olyan technológiát alkalmaznak, melyek az energiafelhasználáshoz képest sokkal nagyobb hatásfokkal rendelkeznek, mint bármely más gázüzemű fűtés. A G10 inverter technológiának köszönhetően egy átlagos 5 kW teljesítményű klíma üzem közben körülbelül 1-1,5 kW elektromos áramot fogyaszt, de cserébe négy-, ötszörös fűtési energiát biztosít.Ezek a berendezések halkabbak, komfortosabbak, tele vannak kényelmi funkciókkal, úgy mint automata üzemmód és leolvasztás, wifi vezérlés. A leolvasztás pár percet vesz igénybe, és utána a készülék automatikusan újraindul, folytatva a lakás fűtését azon a hófokon, amit már előzőleg beállított a felhasználó.A Polar multi klímának egy csomó előnye van: a legnagyobb, hogy sokkal kisebb helyet foglal, esztétikusabb és jóval kevesebb energiát fogyaszt, mint a több kisebb kültéri egység. A multi split klíma kültéri darabjához különböző fajtájú és kialakítású beltéri egységek csatlakoztathatók.A Polar multi klímának több fajtája is van: oldalfali, mennyezeti, légcsatornás, kazettás vagy padlón álló. Mielőtt a saját fejünk után mennénk, mindenképpen kérjük ki egy szakértő véleményét, hogy melyik berendezést ajánlja a számunkra a felmérései alapján.Mi az a split klíma?Lakossági felhasználásban ez a legelterjedtebb klímatípus. A mono split vagy split klíma egy beltéri és egy kültéri egységből áll, melyek teljesítményértéke azonos. Általában ezek az összeállítások rendelkeznek a legszélesebb működési tartományban hőmérséklet terén, tehát a mono split klíma a téli hidegben is működő és fűtőképes marad. Ennek is rengeteg kényelmi funkciója van: automata üzemmód, csendes üzem, automatikus leolvasztás, vagy akár a távoli vezérlés wifi modul segítségével. A multi split inverteres klímaberendezések képesek több helyiséget klimatizálni egyszerre, egyetlenegy kültéri és több választható beltéri termékkel.Kinek jó a fan-coil klíma?A fan-coil rendszer elsősorban irodaházak és nagyobb közintézmények kedvelt típusa. Elég egy tetőre elhelyezett hőcserélő kültéri egység, és mellette számos beltéri egységet tudunk használni. Működés közben a benne keringetett víz melegíti fel vagy hűti le (beállított hőfoktól függően) a beltéri egységben található hőcserélő lamellákat. A lamellákon keresztül áramoltatott levegő felmelegszik vagy lehűl (szintén beállítástól függően), majd temperált légáramként az egész helyiséget bejárja.Fan-coil rendszerekből létezik kettő-, illetve négycsöves kivitel, a különbség a kettő között, hogy a kétcsöves egyszerre csak egy működési üzem kezelésére képes, ami lehet téli vagy nyári üzem. Ezzel szemben a négycsöves kivitel automatikus rendszer, nem kell manuálisan átállítani hűtésre vagy fűtésre, ezt a négycsöves rendszerek automatikusan teszik.