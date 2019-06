Pannonhalmára költözik a jazz

Idén a Pannonhalmi Jazzmajor, mint helyszín ugyan nem szerepel a programban, helyette a Pannonhalmi Jazzterasz hívogatja az érdeklődőket az Apátsági Pincészet kóstolóteraszán, valamint maradt a VIATOR étterem is helyszínként. Az elmúlt években folyamatosan alakult, fejlődött a rendezvény gasztronómiai és borkínálata, az egyedi zenei kínálatban pedig mindenki garantáltan kedvencekre talál a változatlan számú koncert idején!Az apátsági borterasz első koncertjén az Enyedi Sugárka JazzTett teszi magasra a lécet, amelynek névadó művésznője a latin jazz méltán egyik legnagyobb formátumú hazai képviselője – spanyol és angol nyelvű saját dalait és a jazz dél-amerikai irányzatainak klasszikusait most Kuba Zomer cseh zongorista játéka és Honyecz Ferenc hárfaművész közreműködése teszi maradandóvá. Ugyanitt, de július elején az idei Jazznyár fénypontjának várt Random Trip formáció mutatkozik be egy előre nem megjósolható, a „színpadon születő" improvizatív és mindenképp vérpezsdítő műsorral. A repertoár egyedisége már önmagában a vendégszereplők eklektikus összeállítása alapján– Dés László szaxofonos, Koszi Janka énekesnő, Big John Whitfield amerikai énekes, valamint az Irie Maffia rappereként ismert MC Kemon – előre borítékolható. Sárik Péter zongorista nem véletlenül a pannonhalmi jazzkoncertek legtöbbször visszatérő zenésze. A Sárik Péter Trió ezúttal Falusi Mariannal érkezik. Másképp ígérkezik egy újabb fénypontnak az e helyszínen utolsóként fellépő Loop Doctors duó is, hiszen Romhányi Áron billentyűs és Szendőfi Péter dobos a modern és divatos – elsősorban elektronikus – zenei irányzatokat a jazz szabadságának játékos elemeivel vegyíti. A koncerten a többszörös Grammy-díjas Brandon Fields amerikai szaxofonos fellépése és Palkovics Edina VJ látványos animációi ígér minden eddigihez képest emlékezetesebb, többdimenziós élményt.A VIATOR jazzvacsorák bensőségesebb hangulattal, meghittebb előadásokkal várják a közönséget. Nyitásnak a Vintage Dolls énekesnői és zenekara idézi meg a '30-as, '40-es évek hangulatát, a kor híres többszólamú vokális dalainak már-már elfeledett stílusát felelevenítve. Érkezik a Czirják Csaba Trió is jazzsztenderdekkel és a bartóki és népzenei tradíciókból táplálkozó, alkalmanként jazz-rockos elemeket is ötvöző saját zenékkel. Az augusztusi záróakkordot nem kisebb formátumú csapat szolgáltatja, mint a hazai jazz-bőgőzés első számú képviselőjének zenekara. Az Egri Drive Stuff válogatott önálló szerzeményekkel és ismert jazzmelódiák populárisabb átdolgozásaival, a funky, a soul, a latin és a világzene gyökereire építkező groove-os lüktetéssel kápráztatja el a jazz szerelmeseit.(X)