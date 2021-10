Palatia Nyomda és Kiadó Kft.: digitális fejlesztést, új kötészeti berendezéseket terveznek

Tovább pörögnek a nyomdagépek

Ahogy a legtöbb vállalkozásnál, úgy a Palatia Nyomda és Kiadó Kft-nél is a pandémia által nehezített gazdasági helyzet határozta meg az első hónapokat. A nyomdaipari csúcs azonban a szokottnál korábban jött, már két hónapja maximális sebességgel dolgoznak a nyomdagépek. S hogy miből gördül le rengeteg a szalagról? Nos, e tekintetben sem szokványos a Palatia 2021-es éve.

„Ez az év bizonyítja, hogy könyvekre igenis szükség van. A korábbi éveknél jóval több könyvet nyomtunk az elmúlt hónapokban, aminek nagyon örülünk” – mondta Radek József, a Palatia Nyomda és Kiadó Kft. ügyvezetője. Ez mindenképp sikerként értékelendő a digitális korban, egy olyan időszakban pedig különösen, mint a mostani: „Az idei év Covid-járvánnyal kezdődött. Emiatt alapjáraton működött a nyomda az év első felében, ugyanakkor a korábban ősszel kezdődő csúcs előbb, már augusztusban elkezdődött. Év végéig rengeteg a megrendelésünk és köztük a továbbiakban is nagyon sok a könyv”.

A járványon kívül más nehézséggel is meg kell küzdenie a cégnek: papírellátási nehézségekkel kell szembenéznie a nyomdaipari ágazatnak. „Bizonyos papírfajtákból hiány van. Alap esetben egy kiadványra többféle papírfajtával szoktunk ajánlatot adni, most olyan papírral adunk, ami van. Ez jellemzi most az összes nyomdaipari vállalkozást, nem csak minket. De megküzdünk ezzel is” – szólt a témáról Radek József.

A mire után az pedig nem kérdés, hogy mivel nyomjanak. A Palatia számára mindig is nagyon fontos volt a fejlődés, a legmodernebb technológiával dolgoznak jelenleg is, s jövőre szeretnék tovább frissíteni a gépparkot, év elején pályáznak fejlesztési támogatásra. Digitális területen szeretnének még jobbak lenni, elsősorban új kötészeti berendezésekre ruházna be a nyomda – így még gyorsabban, még magasabb minőségben, remélhetőleg még több könyv kerülhet ki majd a Palatiából, a Presztízs-díj elkötelezett támogatójától. (x)