Openhouse: díjazzák a sikereket

A legtöbb újépítésű projektet behozó Openhouse-értékesítők: Orbán Gréta, Gergely Mária, Takács József, Sikuláné Kolbe Judit, Ali Zsuzsanna, Kelemenné Tóth Nikolett, valamint Molnár Szabolcs cégvezető.

Balatoni vitorlázással lepték meg a legjobb Openhouse-értékesítőket.

Birtalan Szidónia, Németh Adrienn és Fülöpné Máté Ildikó, a legeredményesebb győri értékesítők.

Nem kétséges, hogy az Openhouse-nál értenek ahhoz, hogyan motiválják a munkatársakat: évente többször is megjutalmazzák az eredményes ingatlan-értékesítőket, belső versenyekkel, ötletes akciókkal ösztönzik ezt a nem könnyű szakmát magas szinten művelő kollégákat. Múlt hét végén például egy balatonfüredi vitorlázásra invitálták a 33 Openhouse iroda legjobbjait, ahol újabb díjakat osztottak, többek között a legnagyobb irodai forgalmat elérő és a legtöbb új megbízást kötő ingatlanértékesítőket.– Nemcsak az ösztönzésre, hanem arra is odafigyelünk, hogy már a legelején, a munkába álláskor minél gyorsabban a siker felé terelgessük a kollégáinkat, ezt többek között komplex integrációs program, és folyamatos coaching segíti – árulta el Molnár Szabolcs, az Openhouse egyik tulajdonosa. Negyedéves és éves értékelések, az egyes irodákon belüli versenyek motiválják az értékesítőket, a Sikerkulcs programban pedig értékes ajándékokra – például telefonra, tabletre, fényképezőgépre – válthatják be az eredményeik után kapott kulcsokat. A cég vezetése hol balatoni vitorlázással, hol Ferrari-tesztvezetéssel vagy céges autóhasználattal díjazza az eredményeket, gyakoriak a céges rendezvények, kötetlen kirándulások is.A cég vezetői tudják, hogy a pénzügyi bónusz nem minden, a kellemes munkakörnyezet és a jó közösség is fontos megtartó és ösztönző erővel bír. „Igyekszünk olyan irodákat kialakítani, legújabb irodánkat az ügyfelek és munkatársaink megváltozott igényeire szabjuk, ötvözzük a kellemes irodai légkör és a digitális megoldások előnyeit. Ehhez jön még a rugalmas munkabeosztás és a lehetőség az otthoni munkavégzésre, valamint a folyamatos, építő vezetői visszajelzések, amelyek sok helyen szintén hiányoznak a munkahelyi kultúrából" - mond néhány példát Molnár Szabolcs. Hozzáteszi: a legfontosabb, hogy olyan értékrendet és cégkultúrát alakítsanak ki, amellyel az ott dolgozók azonosulni tudnak – így válnak elkötelezett, lojális, és persze eredményes munkatársakká.Úgy tűnik, ennek sikerül is megfelelni, hiszen az Openhouse-család tagjai szívesen posztolnak a közösségi oldalakon egy-egy céges rendezvény alkalmával – és ilyenekből van bőven –, büszkék arra, hogy az ország egyik legnagyobb ingatlanhálózatát erősítik szakértelmükkel, munkájukkal.Pedig – a tévhitekkel ellentétben – ez nem könnyű szakma: hiába van még mindig felfutóban az ingatlanpiac, hosszú távon csak a képzett, rátermett értékesítők lehetnek sikeresek. „Szorgalom, kitartás, értékesítési véna, amire a leginkább szükség van, ez nem mindenkiben van meg. A jutalékos rendszer sem való mindenkinek, sokan pedig azért buknak el, mert nincs elég kitartásuk kivárni a sikert. Az ingatlanszakmában nem jön ingyen a siker, tanulni, alapozni kell, portfóliót kell építeni, hogy jöjjenek az eredmények. Van olyan kollégánk, aki fél évig egyetlen ingatlant sem adott el, ma pedig az egyik legjobb értékesítőnk!" - mondja a cégvezető.Nem csoda, hogy sokan lemorzsolódnak, amikor megpróbálkoznak az ingatlanszakmával, vannak azonban, akik itt találják meg a számításukat. Közéjük tartozik Fülöpné Máté Ildikó, aki az utóbbi időszak legnagyobb irodai forgalmát érte el az Openhouse hálózatában. Őt már régi ismerősként keresik meg az ügyfelek, aki pedig nem, az ajánlásra jön. Sokan annyira megbíznak benne, hogy személyes megtekintés nélkül vásárolják meg az általa ajánlott, befektetési célra kinézett lakást, s van olyan család, amelynek már a sokadik ingatlanügyletét viszi végig, sőt, gyakran a lakásavatóra is meghívást kap.– Ez a legnagyobb elismerés, az egyik siker hozza a következőt! Szeretem, hogy az elejétől a végéig végigkövethetem egy-egy ingatlan útját, az otthonteremtés folyamatát. Ebben a szakmában az őszinteség a legfontosabb; vannak, akik hitegetik az ügyfeleket, én őszintén megmondom, mit várhatnak a pénzükért vagy az ingatlanjukért cserébe, és ezt az őszinteséget meg is köszönik - mondja Ildikó. A sok kóklerrel és szerencsevadásszal szemben ő a tapasztalatával éri el a sikereket, na meg azzal a háttérrel, amit csak egy nagy ingatlanhálózat tud nyújtani. „Mi biztonságot adunk az embereknek, szűrjük a potenciális vásárlókat, sok munkától kíméljük meg és levesszük az adminisztrációs terheket az ügyfeleink válláról. Nem beszélve a problémás, például osztatlan közös tulajdonú vagy végrehajtás alatt álló ingatlanokról, amikor a jogi és pénzügyi hozzáértésünk, hátterünk felbecsülhetetlen."Ali Zsuzsanna az Openhouse fővárosi irodájában más terepen mozog, ő hozta be a legtöbb új építésű ingatlant a hálózatba.– Nem könnyű terület ez, hiszen látatlanban, gyakorlatilag a tervezőasztalról kell eladni a lakásokat, sokszor egyetlen alaprajz és látványterv alapján... Közel tíz éve foglalkozom ezzel, de még mindig nagy élmény, amikor látom az emberek örömét, ha sikerül megkötni egy-egy szerződést. Mindegyik üzlet más, mindegyik kihívás, s nagy dolog, ha az ügyfelek a bizalmukba fogadnak - mondja Zsuzsa. Ő a gyermeke születése után nézett rugalmasan végezhető munka után és találta meg a hivatását. Nem titkolja, az állandó pörgésben ki lehet égni, ezért is kell egy olyan munka és egy olyan csapat, ahol az elismerés, a sikerélmény újra meg újra motiválni tudja. Ezt az Openhouse-nál megtalálta.