Online a világ - a NAV testvér figyel téged

2018. július 1-jén új időszámítás vette kezdetét a magyar adózásban: éppen egy esztendeje indult el élesben az online számlázás – hivatalos nevén a valós idejű számlaadat-szolgáltatás – rendszere. Ez a NAV szándéka szerinti gazdaságfehérítés újabb eszközeként nemcsak az illegális piaci szereplőket szűri ki, hanem megteremti a lehetőségét az áfabevallási tervezetek adóhivatali elkészítésének is – nyilatkozta akkoriban Varga Mihály pénzügyminiszter, aki kiemelte, hogy 2021-től a legtöbb bevallást – így a vállalkozások áfabevallását is – elektronikusan az adóhivatal készítheti el.Mit jelenthet ez valójában a vállalkozások számára?Az egyes beszámolási időszakok bevallástervezeteit az adóhatóság a rendelkezésére álló adatok alapján elkészíti és hozzáférhetővé teszi a vállalkozások részére, akik azt jóváhagyhatják vagy módosíthatják.Milyen bevallásokról lehet szó?A jövedéki adó bevallást követően valószínűleg az általános forgalmi adó (áfa) és a társasági adó bevallások lesznek a fókuszban, de nagy az esély a munkáltatói és kifizetői havi járulék bevallás (08-as) elkészítésére is.Mik lehetnek az előnyei?Csökkenti a – főleg a kisebb méretű – vállalkozások adminisztratív terheit, egyszerűbb esetekben szinte kiváltja a könyvelők adóbevallás-készítési feladatait.Mik lehetnek a nehézségek?A legegyszerűbb esetek kivételével – ha csak az adójogszabályokat jelentősen nem egyszerűsítik a következő másfél évben – szinte kizárt, hogy a NAV által elkészített tervezeten ne kelljen módosítani, azaz folyamatosan figyelnie kell majd a vállalkozásoknak az ügyfélkapujukat, cégkapujukat, hogy milyen tartalmú tervezetet készített el az adóhatóság.Milyen hatásai lehetnek a vállalkozások életére?Ahhoz, hogy az adóhatóság releváns bevallástervezeteket tudjon elkészíteni, jóval több adatra lesz szüksége a jelenleginél, ezért jóval több adatot fog elkérni – online módon – a vállalkozásoktól, azaz kénytelen lesz a valós idejű számlaadat-szolgáltatással érintett gazdasági események értékhatárát csökkenteni, amely „magyarra lefordítva" annyit tesz, hogy a jelenlegi jelentési kötelezettség, mely a 100.000 Ft áfatartalommal rendelkező gazdasági eseményekre, tranzakciókra terjed ki, tovább fog bővülni, akár valamennyi gazdasági eseményre. Így a kiskereskedelemben már évek óta alkalmazott online pénztárgépekhez hasonlóan a számlázóprogramok által kiállított valamennyi számla adattartalmát is fogja a NAV látni, a számla kiállításával csaknem egyidejűleg. Tehát közel járunk ahhoz, hogy megvalósuljon a számlák feletti teljes kontroll az adóhatóság részéről.Ez több szempontból is előnyös lehet:– Technikai szempontból azért, mert ha valamennyi vállalkozás valamennyi számlája beküldésre kerül a NAV-hoz, akkor azok digitális formában is rendelkezésre állnak, valamennyi le is tölthető onnan. Ebből fakadóan a könyvelőhöz nem szükséges eljuttatni a vállalkozás számláit, mert azt a NAV szerveréről megfelelő jogosultság birtokában le is töltheti.– „Adóbiztonsági" szempontból azért, mert ebben az esetben a könyvelésbe kizárólag olyan számla kerülhetne be, amely „átfutott" már a NAV rendszerén.– Üzleti szempontból azért, mert talán ténylegesen a szolgáltatás/termék minőségének volna értéke a piacon, nem pedig annak, hogy különféle csalások árán melyik szolgáltató/gyártó/kereskedő tudja akár még a bekerülési árnál is alacsonyabb áron kínálni a portékáját, ellehetetlenítve ezzel a tisztességes piaci résztvevőket, versenytársakat.Hogyan tudnak felkészülni a vállalkozások?Technikailag különösebb felkészülést nem fog igényelni a vállalkozásoktól az ígért változás, hiszen az általuk használt számlázóprogramokat a forgalmazóik alkalmassá fogják tenni a kiterjesztett körű adatszolgáltatásra.Ennél viszont jóval fontosabb, hogy változik majd az adózási és ezáltal a gazdasági környezet is. Ilyen szintű kontroll mellett nehézkes és veszélyes lesz a „feketézés", a számla nélküli beszerzés és értékesítés. Ez azt eredményezi majd, hogy vagy nem fog tudni eltitkolt bevételhez jutni a vállalkozás, vagy a korábbinál jóval kisebb mértékben, melynek következtében a munkavállalók részére sem fog tudni „zsebbe fizetést adni" a foglalkoztató, anélkül, hogy valamely módon ne adózna a jövedelemből.Ez természetesen okoz jó pár nehézséget azon vállalkozások körében, akik esetleg mind ez idáig nem helyezték a fókuszukba a teljesen tiszta és legális működést. Nekik azt tanácsolom, hogy sürgősen üljenek le egy megbeszélésre a könyvelőjükkel és/vagy az adótanácsadójukkal, hogy milyen tervszerű folyamat mentén fogják fokozatosan „kifehéríteni" a tevékenységüket. Itt a fokozatosságon és a tervszerűségen legalább akkora hangsúly kell, hogy legyen, mint a becsületesség szándékán.Hamarosan újra jelentkezem! Üdvözlettel: