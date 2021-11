Ön is nyugdíjba menne 57 évesen?

Egy friss országos kutatás szerint a magyarok jóval – átlagosan 9 évvel – korábban szeretnének nyugdíjba vonulni, mint amit valószínűnek tartanak jelenlegi tudásuk szerint. A felnőtt lakosság ugyanis arra számít, hogy majd 66 éves korában kezdheti meg megérdemelt pihenését, miközben az álom nyugdíjkorhatárt 57 éves korukra tennék. Ám a munkától nem csak a törvényi előírások miatt nem válhatunk meg hamarabb.

A fent említett kutatás a Groupama Biztosító megbízásából készült, és az is kiderült belőle, hogy a felnőtt lakosság arra számít, hogy az állami nyugdíj a jövedelmének csupán felét teszi majd ki. Nem véletlen, hogy nagyon sokan számolnak azzal, hogy ezt valahogy kiegészítsék majd.

Akik elkezdték, 34 évesen tették

Az egyik legkézenfekvőbb lehetőség a nyugdíj melletti munkavállalás. Erre minden negyedik honfitársunk készül, mely némi ellentmondást is rejt magában, hiszen miközben szeretnének mielőbb inaktív státuszba kerülni, még éveket, esetleg évtizedet terveznek dolgozni a nyugdíjkorhatár betöltése után.

Mások nyugdíjcélú megtakarításaik, illetve egyéb felhalmozásaik gyümölcsét szeretnék majd élvezni. A felmérésből az is kiderült, hogy jelenleg minden negyedik aktív felnőtt rendelkezik valamilyen nyugdíjcélú megtakarítással, és ezt a takarékosságot átlagosan 34 éves korukban kezdték el. Egyébként az általános vélemény, hogy a harmincas éveinkig mindenképpen el kell kezdeni valamilyen nyugdíj előtakarékoskodást.

Csak a gyerekeket ne terheljük

A kutatásban résztvevők vallottak arról is, hogy náluk mi volt az az impulzus, ami miatt belevágtak a nyugdíjcélú megtakarításba. Jellemzően inkább az anyagi bizonytalanság motiválta a takarékoskodás megkezdését, első helyeken említették például, hogy megtapasztalták a saját környezetükben, hogy milyen kevés az állami nyugdíj, vagy hogy nem szeretnék majd gyermekeiket terhelni idős korukban, de dobogós helyen végzett az az indok is, mely alapján nem a csodára várnak, azaz nem számítanak arra, hogy egy váratlan esemény oldaná meg a nyugdíjas problémájukat.

Ha nem lenne az a sok kötöttség…

A megkérdezettek negyede lehetségesnek tartja, minden tizedik válaszadó pedig azt nyilatkozta, hogy várhatóan bele is vág a közeljövőben egy nyugdíjmegtakarításba. Még többen vannak azonban azok, akiket valamilyen vonzó ajánlat gondolkoztatna el. A többség (a válaszadók 58 százaléka) számára az lenne a legfontosabb, hogy kisebb összegekkel is elkezdhető legyen a takarékoskodás. Emellett a szokásos befektetésekhez képest kedvezőbb hozam is kiemelt szempont, és ugyancsak nagy arányban (57 százalékban) gondolkoztatná el a válaszadókat egy olyan lehetőség, ahol nem kellene minden hónapban fixen befizetni ugyanazt az összeget, lenne kellő rugalmasság a nyugdíjmegtakarításban.

A megtakarítások új generációja: NEXT nyugdíjbiztosítás

„Tapasztalataink szerint sokan nem találják meg azt a megtakarítási konstrukciót, mely kötöttségek nélkül tud segíteni a hosszú távú célok eléréséhez, úgy, hogy közben befektetéseik értékállóságáról hozzáértő, bizonyított szakemberek gondoskodjanak. Számukra kínálunk most olyan új lehetőséget, mely az évek során változó élethelyzetekben is kompromisszumok nélkül tudja mindig a legjobb megoldást kínálni a jövő tervezéséhez” – mondta el Koháry András, a Groupama Biztosító kommunikációs és PR vezetője, majd hozzátette: „Az elmúlt időszakban fair döntésekkel igyekeztünk megmutatni, hogy ügyfeleink minden élethelyzetben számíthatnak ránk. A korrektség mindig jó döntés, ezért a fair hozzáállás számunkra alap, mely áthatja üzleti működésünket, így termékfejlesztésünket is. A NEXT ennek az üzleti filozófiának az eredménye.”

A Groupama Biztosító a piacon sok tekintetben merészen újnak számító, rendkívül ügyfélbarát megoldásokat nyújtó befektetési élet- és nyugdíjbiztosítást fejlesztett ki. A NEXT termékcsaláddal novembertől ismerkedhetnek meg mindazok, akik a lehető legalacsonyabb költségek mellett, átlátható módon, rugalmas lehetőségek mellett szeretnének jövőjük anyagi biztonságáról gondoskodni.

Az új NEXT élet- és nyugdíjbiztosítások mindezt már a kezdetektől nyújtják, ugyanis szerződéskötési költség nélkül elindíthatóak. Mindvégig rugalmasak – a szerződés megkötésekor például nem kell előre meghatározni a későbbi havi befizetések összegét, azok az egyes időszakokban eltérőek is lehetnek (minimumdíj mértékét meghaladóan). Az ügyfelek dönthetnek egyszeri befizetés vagy rendszeres megtakarítás mellett is, sőt menet közben akár válthatnak is ezek között.

Nagyon előnyös, hogy a biztosítási szerződés akkor sem szűnik meg, ha az ügyfél egy ideig nem tudná fizetni a biztosítási díjat, ráadásul a biztosítási védelem ebben az időszakban is élő marad. Ezen felül az életbiztosítási megtakarításokhoz bármikor hozzáférhetnek az ügyfelek – a Groupama Biztosító nem számol fel költséget pénzkivonáskor.

Egy hosszú távú szerződés ideje alatt történhetnek váratlan események, annak érdekében, hogy ezek ne veszélyeztessék megtakarítási célok elérését, ki- és bekapcsolható kiegészítő szolgáltatások is választhatóak.

A megtakarítások esetében a legtöbbünk számára kiemelten fontos, hogy olyan szakemberek kezeljék pénzünket, akik hozzáértése megkérdőjelezhetetlen. A Groupama Biztosító befektetési tevékenységét évek óta rangos díjak ismerik el, eszközalapjai idén például hat kategóriában is a legjobbnak bizonyultak a mára több mint 1000 eszközalapot összehasonlító Money Moon Awards-on. A NEXT nyugdíjbiztosítás esetében pedig évente akár 20% adójóváírással is növelhető a megtakarítás értéke.

Ha bővebben is szeretne tájékozódni az új lehetőségről vagy beszélgetne tanácsadónkkal, az információ csak egy kattintásra van: NEXT élet- és nyugdíjbiztosítás

Képforrások: Groupama Biztosító Zrt.