Növekvő lakásárak - érdemes lépni!

– Az adó mértéke mellett jelentősen emelkednek a telek- és építőanyagárak, illetve a munkaerőhiány következtében jelentősen nőnek a vállalkozói díjak is, ami egyre inkább meglátszik az új lakások árán. Jövőre két számjegyű drágulás várható, azaz, aki jól akar járni, az most vásárol ingatlant – mondja a cégvezető.– Sokan versengenek a vásárlókért. Milyen szempontokat érdemes mérlegelni a választásnál?– A megfelelő referencia és a garancia nagyon fontos! Felértékelődtek a nagy múltú cégek, amelyek nemcsak egy projekt lebonyolítására alakultak, hanem biztos hátterükkel garanciát jelentenek a minőségre és a megbízhatóságra. Ezek a cégek az áfaemelés után is – ugyan kevesebb profittal, de – működni fognak, nem tűnnek el. Ilyen a Hamiltonbau is, amely az elmúlt tíz évben tucatnyi átadott épülettel és több száz elégedett vásárlóval büszkélkedhet.– Mi a legfontosabb, ha egy konkrét ingatlanról van szó?– Kiemelném az elhelyezkedés jelentőségét, hiszen egy frekventált helyen épült, jól megközelíthető lakás vagy iroda élhető és értékálló befektetés. Ilyen például a belvárosi Arrabona Rezidencia vagy a marcalvárosi Oázis lakópark – mindkettő a város egy-egy kedvelt kerületében, divatos részén épül. Érdemes figyelmet fordítani a műszaki tartalomra is: a fenti két épületben például a fő- és válaszfalak téglaszerkezetűek, és a belső teherhordó falaink sem előre gyártott vasbeton falelemekből készülnek, hanem speciális hanggátló téglafalazattal, kellemes lakóklímát és magas szintű hangszigetelést biztosítva.– Igaz, hogy a jó lakások többsége már a tervezőasztalról elkel?– Így van! A jó ár-érték aránynak köszönhetően gyorsan fogynak: az Arrabona Rezidencia és az Oázis lakópark lakásainak több mint a fele már most, az átadás előtt egy évvel elkelt! Természetesen ezeknek a lakásoknak az árát még az 5%-os áfatartalommal alakítottuk ki, és már egymillió forinttal leköthetők! Nincs a leendő tulajdonosokat terhelő közmű-hozzájárulás sem, hiszen a közműfejlesztés jelentős költségét cégünk már rendezte a szolgáltatók felé, így az nem jelent a vételáron felüli pluszköltséget.