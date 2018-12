Nőiségünk és egészségünk a saját felelősségünk

(X)

Gyakran halljuk, hogy egy nőnek számos területen, rengeteg szerepben helyt kell állnia. Ezek mellett a feladatok mellett a nők többsége nehezen talál időt arra, hogy önmagával foglalkozzon. Hajlamos figyelmen kívül hagyni teste jelzéseit is, amik sokszor súlyosabb nőgyógyászati problémákra figyelmeztethetnek. Rengeteget hallunk a rák különféle fajtáiról, emellett az endometriózis és a mióma is képes olyan lemondással teli változásokat hozni egy nő életébe, amitől kevésbé tudja ellátni a napi teendőit. Így a testi bajok könnyen lelki problémákká is válhatnak. Ilyenkor sokan az interneten keresnek megoldást, pedig egy szakemberrel való konzultáció nem csak a téves információktól óvhat meg minket, hanem a betegségek mielőbbi felismerésével a gyógyulásra is reményt adhat.A Felelősen Magadért Egyesület, vagyis a FEME célja egy olyan fórum, közösség létrehozása, ahol a nőiséget és a női egészséget érintő témák nem számítanak tabunak, ahol hiteles információhoz jutnak az érdeklődők, és ahol a női élet több generációt átívelő kérdéseiről őszinte, szakmai kommunikáció érhető el. A FEME alapító tagjai – Jaksity Kata elnök, Beke Zsuzsa ügyvezető elnök, Dr. Katona Renáta szülész-nőgyógyász, Dr. Kenessey Andrea belgyógyász szakorvos, Dr. Csereklye Andrea szexuálterapeuta, Dr. Rangos Katalin újságíró, Városi Ágnes könyvelő és több magánszemély – eldöntötték, hogy összefognak, és arra használják ismertségüket, befolyásukat és szakmai tudásukat, hogy minél több nőtársuk figyelmét felkeltsék és segítsenek nekik, hiszen nincsenek egyedül a problémáikkal. A tagok saját példájukkal, saját élettörténetükkel, vagy éppen saját betegségükkel igyekeznek erőt adni nőtársaiknak. Emellett arra buzdítják követőiket, hogy ők se féljenek attól, hogy megosszák történeteiket, hiszen egy betegség sikeres legyőzése másoknak is erőt adhat a küzdésre. Aki érez magában kellő erőt arra, hogy történetével másokat is küzdésre inspiráljon, az küldje el emlékeit ae-mail-címre.A Felelősen Magadért Egyesület meghirdette! Járjuk végig gyakran, hogy egyre tudatosabban és felelősségteljesebben tudjuk megélni nőiségünket, női egészségünket.1. Felismered-e tested/lelked jelzéseit – Figyeld meg saját magad!2. Szánsz-e időt naponta magadra? – Szerepelj a saját naptáradban!3. Megteszel-e mindent, ha rólad van szó? – Légy elszánt és cselekedj!4. Tudod-e, hogy mindent megteszel? – Légy jól informált!5. Hitelesek-e az információid? – Tájékozódj megfelelő forrásból!6. Ismered a lehetőségeidet? – Tudd, hogy a döntés a tiéd!7. Segíts, hogy a szakember a számodra legjobb módon segíthessen!8. Megbízol a szakemberekben? – Válassz olyan nőgyógyászt, akiben megbízol!9. Ismered az egészségügyi értékeidet? – Menj el szűrővizsgálatokra!10. Elfogadod, amit mond a szakember? – Ha úgy érzed, kérj másodvéleményt!11. Titkolod, hogy neked is van? – Vállald fel a problémádat!12. Pont Veled történik meg? – Tudd, nem vagy egyedül a problémáddal!