Nincs lehetetlen felirat!

A minőségi üzletportál és külső megjelenés a belső igényességet is tükrözi. Ez egy cég presztízst és ismertséget növelő „névjegye" – vallja a Felirat Reklám Műhely egyik tulajdonosa, Varga Péter. Tudják ezt az ügyfelei is, akik közül sokak vállalkozását hirdetik „feliratos" világító betűk, logók, az éttermektől az üzleteken át a közületekig.Világító betűdobozokat kevesen csinálnak az országban, ők is többnyire kézimunkával, a Felirat azonban a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően immár gépesítve, milliméter pontossággal gyártja a világító 3D-s betűket. A közelmúltban, részben pályázati pénzből megvalósított gépbeszerzés maximálisan kiszolgálja az egyre növekvő keresletet, amely a bonyolult technológiával készülő reklámfeliratok iránt többszörösére nőtt. Az eddigi kézimunka helyett már korszerű NC-technológiával, lézerhegesztéssel készülnek az energiatakarékos és hosszú élettartamú, LED-es világító betűk – frontoldali, indirekt, vagy kombinált világítású kivitelben –, amelyeket így a legprecízebb illesztéssel lehet elkészíteni.Telephelyek, üzletek, intézmények is gyakran rendelik a világító betűdobozokat, a Felirat pedig nem ismer lehetetlent. Egy fővárosi gyorsétterem tetejére kétméteres betűket is szereltek már, de ők készítették többek között az új kaposvári sportuszoda feliratát is. Az utóbbi egyméteres betűit extra rövid határidővel, mindössze hat nap alatt gyártották le, ami még a jellemzően rövid határidővel dolgozó Felirat számára is erőltetett menet volt...Vargáné Lascsik Andrea, a családi vállalkozás másik tulajdonosa szerint érezhetően jobban „pörög" a gazdaság, sokan megengedhetik maguknak az igényes üzletkialakítást, és szerencsére egyre többen ismerik fel az ebben rejlő erőt. „Ha valaki beletesz 20-30 millió forintot egy üzlet beindításába, annak nem kérdés, hogy érdemes áldoznia erre is. Egy minőségi homlokzati felirat nemcsak az üzlet ismertségét növeli, hanem árulkodik annak igényességéről is. Mondhatjuk, ez teszi fel az i-re a pontot!", vallja a cégvezető. Ennek az ellenkezője is igaz; elrettentő példának egy nagy mátrai hotelt hoz fel, amelynek hatalmas világító feliratát messziről látni lehet – csak éppen olvashatatlan és kaotikus a felirat, amely így inkább kínos, mint reklámértékű...A látványos megoldások komoly technológiai hátteret követelnek; a Felirat friss fejlesztésével felálló új rendszere közel 30 millió forintba került, nem beszélve a gyártáshoz szükséges magas szintű szaktudásról. A precíz és gyors munkát lehetővé tévő fejlesztést időben lépte meg a Felirat, komoly fővárosi reklámcégek is érdeklődnek a technológia iránt, amellyel a legkifinomultabb egyedi igények is megvalósíthatók. Nem csoda, hogy egyre inkább ez a Felirat fő profilja, na meg az olyan, szintén kevés cég kínálatában elérhető feladatok, mint az építkezéseknél és felújításoknál használt óriás mesh-hálók nyomtatása. „A kisebb munkák – klasszikus promóciós anyagok, reklámtáblák – egyre inkább háttérbe szorulnak", mondja Varga Péter, aki több évtizedes tapasztalattal a háta mögött is lelkesen mesél egy-egy új, nehezebb projektről.