Nem az a kérdés: kell-e napelemet tenni a háztetőre, hanem hogy hol találni ehhez most megfelelő kivitelezőt

Ha társaságban a napelemekre terelődik a szó, az első kérdések egyike, ami elhangzik, hogy ki ismer korrekt céget egy ilyen megbízásra. A napokban találtunk ennél is jobb megoldást: egy gyűjtőhelyet, ahol tucatnyi olyan ellenőrzött céggel kerülhetünk kapcsolatba, amelyek valóban érdeklődést mutatnak a tervezett projektünk iránt.

Azt ma már egyre kevésbé kell magyarázni, hogy ha tehetjük, miért érdemes és hasznos néhány millió forinttal megnövelni a lakóházunk értékét úgy, hogy napelemes rendszert telepíttetünk a tetejére. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal legfrissebb adatai szerint Magyarországon mintegy 80 ezer lakóházra került már fel és dolgozik fotovolatikus áramtermelő panelcsoport. Ezek a „háztáji erőművek” összesen olykor 700 MW körüli teljesítménnyel termelnek a hálózatra, de a legnagyobb jelentőségük akkor is abban rejlik, hogy a tulajdonosukat részben (de egyre inkább egészben) megszabadítják a havi villanyszámláktól. Ez a piac jelenleg 12−15 százalékkal nő évente, és igazából nem látni a bővülés határait vagy végét. Sokaknak már támogatások nélkül is megéri, hogy 5-8-10 év alatt megtérülhet a befektetésük, miközben a napelemes rendszerek élettartama 25−30 évre tolódott ki (azzal együtt is, hogy 8−10 évente érdemes az invertert cserélni).

Sokan felkapták a fejüket, amikor híre jött, hogy a kormány módosít az eddigi szaldóelszámoláson, és az évi egyszeri, a hálózatra termelt/hálózatról vételezett árammennyiség összevetésének kiszámlázása helyett a klasszikus árampiaci vétel-eladás szituáció megteremtését írja majd elő. Ennek a 2023-tól kötelező, bruttó elszámolásra átállásnak valójában egyetlen racionális oka van: az, hogy olyan sok napelemes háztetővel csatlakoztak a hálózatokra, hogy azok már nem képesek pluszberuházások (például energiatárolók, hálózatfejlesztések) nélkül, továbbra is ingyen eltárolni ezt a már a Paksi Atomerőmű egy blokkjának teljesítményénél is nagyobb árammennyiséget. A szükséges hálózatfejlesztések költségeit így a rendszer visszaosztja majd az üzlet résztvevőire.

Nem kell egyesével kérni

Amíg öt éve egy optimális rendszer − támogatások nélkül − többnyire 12−15 év alatt térült meg, manapság egy-egy jól megtervezett rendszer beépítése már 8−10 év alatt is behozza az árát. Ebben is segítséget nyújthatnak azok a cégek, amelyek évek óta telepítéssel foglalkoznak. …és amelyek közül nem egy már az elektromos fűtés, hőszivattyús vagy akkumulátoros energiatárolás irányába is tágította a portfólióját. A döntés előtt állók számára a legfontosabb kérdés ezzel kapcsolatban, hogy hol találhatnak ilyen cégeket, illetve hogy van-e arra mód, hogy ne a random eléjük kerülő céges hirdetések, ajánlatok, felhívások alapján induljanak el a kivitelező kiválasztása felé.

Néhány napja egy szimpla, weboldalszéli hirdetésre kattintva regisztráltunk egy általunk eddig nem ismert weboldalon. Valószínűleg működik más, hasonló céllal összeállított céges adatbázis is, de ez az operátor, ez az oldal a napelemes rendszertelepítők Startlapjának tűnik. Egy helyen, egyszerűen és könnyen megválaszolható kérdések alapján skálázható a megrendelői igény (például a tervezett megvalósítási időszakra, de akár az ajánlatkérési mennyiség is korlátozható), amely a megadott paraméterek alapján az adatbázisban szereplő, regisztrált és ellenőrzött installálócégeknek juttatná el azt. Akik ezek alapján maguk döntik el, hogy földrajzi, időbeli, kalkulálható napelemes rendszerméret stb. alapján megteszik-e azt a bizonyos első, ajánlattételhez vezető lépést a megrendelő felé.

Némi utánajárás és érdeklődés eredményeként megtudtuk, hogy a gyűjtőoldal mögött 550−560 cég található meg, ezek között a csak napelemes kivitelezők mellett vannak klímások, hőszivattyús, elektromos fűtéssel is foglalkozók. A cégek előminősítettek, certifikáltak, garantáltan megütik a minőségi kivitelezői szintet. A weboldalon regisztráltak tőlük összesen eddig több mint 22 ezer ajánlat megtételéig jutottak el. A saját tapasztalatunk az, hogy a regisztrációt követő 12 órán belül négy cégtől kaptunk ajánlatot, 72 óra elteltével pedig összesen 11 cég jelezte, hogy kész a további részletek egyeztetésére, majd az igényeink szerint megépíteni a napelemes rendszerünket. Úgy véljük, hogy ekkora kínálatból el tudnánk dönteni, hogy kitől rendeljük meg a rendszert és a telepítést.

Támogatás nélkül is

Az otthonteremtési támogatás vagy az aktuálisan kilátásba helyezett óriási kormányzati napelemes támogatás természetesen segítheti a kezdő döntés meghozatalát, de az egész napelemesrendszer-telepítés gondolatát akkor is érdemes az árajánlatkérésig végigvinni, ha valaki nem tud vagy akar állami támogatást igénybe venni. Azért érdemes, mert így a többe kerülő, „semmilyen könnyítést nem biztosító”, drágább megoldással is az fog kiderülni, hogy ma már megéri egy ilyen fejlesztésbe belevágni. Ha energiahatékonysági, illetve komfortnövelési megfontolásból a háza fejlesztésén, modernizálásán gondolkodik, érdemes figyelembe venni például azt, hogy hány évente is cserél nyílászárókat, külső vakolatot, tetőt vagy fűtési rendszert. Mert a napelemes rendszer, amit most a tetőre tehet, mindegyiken túl fog tenni!

Az otthonfelújítási támogatás természetesen napelemes rendszerek beépítésére is igénybe vehető, ráadásul az utóbbi hónapokban az építőanyagárak elszálltak, a napelemes rendszereké pedig nem, így az utóbbi beruházás ára kedvezőbbnek tűnik fel egy-egy felújítás részeként akkor is, ha ezt ma már gyakorlatilag csak bruttó elszámolású rendszerre lehet igénybe venni. Abból kiindulva, hogy egy öt lakóval működő háztartásban, ahol a lakók átlagos fogyasztási igény szerint élnek, óriási segítséget jelenthet akár már egy 3 kW-os komplett napelemes rendszer tetőre illesztése is − eleve megfontolandó a mihamarabbi telepítés, amely szereléssel együtt nem több másfél millió forintnál. Viszont, ha a család minden áramszámlától mentesülni szeretne, akkor egy 7 kW-os rendszert már kevesebb mint 3 millió forintból meg lehet rendelni – túlfeszültség-védelemmel, kábelekkel, csatlakozókkal, szereléssel és komplett engedélyezéssel együtt.

…és ha mindezt „lefordítjuk” az otthonteremtési támogatásra − ahol az anyagköltség és a vállalkozói díj fele-fele arányban számolható el, legfeljebb 3 millió forintos összeghatárig −, viszonylag könnyen el lehet jutni odáig, hogy egy 6 millió forint értékű, akár teljes körű felújításba (benne a nyílászárók, illetve a fűtési rendszer komplett cseréje is) kvázi ingyen belefér egy nagy méretű napelemes rendszer beszerzése. Nem hiszi?

A Magyar Államkincstár által kiadott tájékoztató egyik példája pont ide illik: ha a felújítás teljes költsége: 6.000.000 Ft, amelyből az anyagköltség 4,5 millió Ft, a munkadíj 1,5 millió forint, akkor a kifizethető támogatás 3 millió forint lesz. Vagyis egy komplett rendszer is megnyerhető általa. Hatmillió forint nem kevés – egy szolid, középkategóriás autó ára. Vagy a havi villanyszámla nélküli következő évtizedeké.

