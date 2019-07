"Neked van testvéred?" címmel pályázatot hirdet az M2 gyerekcsatorna általános iskolások részére

(X)

„A Neked van testvéred? pályázattal arra szeretnék ösztönözni a gyerekeket, hogy ismerjék fel a testvéri kapcsolat fontosságát, fogalmazzák meg saját szavaikkal a legkedvesebb történeteiket: lehet ez mulatságos vagy éppen megható történet a testvéri szeretetről, amelyeknek főszereplői ők maguk és testvéreik, de indulhatnak fiktív történettel is a versenyen" – mondta Szentendrei Adrienn, a pályázat ötletgazdája.A legalább egy A4-es oldalt megtöltő fogalmazásoknak nincs műfaji megkötése: lehetnek elbeszélések, leírások, de akár párbeszédet is tartalmazhatnak.A legjobb írásokat megfilmesítik a Hetedhét kaland című műsor állandó szereplőivel. „Az M2 Gyerekcsatorna és a Hetedhét kaland szellemisége szerint tárgyak helyett élménnyel szerettük volna díjazni a gyerekeket, így lett a jutalom a forgatás forgataga, vagyis a nyertes pályázók családjukkal együtt részt vehetnek a forgatáson is azon túl, hogy történeteik képernyőre kerülnek. A csatorna teljesen reklámmentes a gyermekek biztonságos televíziózásának érdekében" – tette hozzá Szentendrei Adrienn.A pályázatra egész évben várják az írásokat acímre, hiszen előreláthatólag 40 fogalmazást szeretnének megfilmesíteni. További információ a pályázatról a Hetedhét kaland honlapján, aoldalon található.(Forrás: MTI)