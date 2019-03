Ne pánikoljon! Létezik roncsolásmentes autózárnyitás

(X)

A véletlenül az autóba bezárt slusszkulcsot valahogyan ki kell szabadítani a gépjárműből. Erre számtalan veszélyes és költségesmegoldás létezik, melyek általában további bosszúságot okozó mulatságnak bizonyulnak. Például az ablaktörés. Ha ezután márkaszerviz segítségét kéri a pórul járt tulajdonos, tréler gurul ki az autóért, hogy elszállítsa a szervizbe a kocsit. Ez nem kétfilléres akció, és erre jön még a többi: addig nem lesz autó az ember feneke alatt, rengeteg pénzbe kerül az új ablak, a szerelési díj, a tréler díja.A legjobb, amit a felocsúdás első pillanatában tehet az ember, hogy egy pillanatra leül, és gondolkozik. Nem kell pánikolni, rizikómentesen is ki lehet nyitni az autót, és száguldhatunk tovább!A villám autónyitás szakembere perceken belül a helyszínre érkezik. Ha lehet, záron keresztül, mintha a saját kulcsa lenne kinyitja, ha más megoldás kell, akkor légpárnával elfeszíti az ajtót, de csak addig, hogy ne sérüljön, így már a megfelelő célszerszámmal be tud nyúlni a kocsibelsőbe. Ha szükséges, akkor az ablak alatti rudazatokat használva működésre bírja a zárat, majd a záron keresztül nyitja ki több eszköz segítségével az ajtót. A szakember párját ritkító módszerei mellett biztos, hogy sérülés nélkül juthat be a tulajdonos az autójába.Persze bármikor történhet előre nem várt baj. Például mi van, ha nem működik az autó távirányítója? Ilyenkor kulccsal érdemes kinyitni az ajtózárat. Ha kulcs sincs, akkor jöhet a szakember, aki záron keresztül megoldja a problémát, majd a távirányítót újraprogramozza.No, és ha lemerült az akkumulátor? Ilyenkor külső forrásból áramot kell adni az autónak a megfelelő helyre, hogy működhessen. A régi Fordok motortere pótkulccsal is nyitható.Mi van, ha nem fordul a kulcs a zárban? Régi autókereskedő trükk, hogy nem a tulajdonos pótkulcsát adják oda, így nem csoda, hogy gond van a zárral. Az is előfordul, hogy már korábban feltörték a kocsi zárát, de ez csak sokkal később derül ki az autó gazdája számára, mert rendszerint távirányítót használ kulcs helyett.Ha a csomagtérbe záródott a kulcs, a következő tehető: a legtöbb autónál dönthetők az ülések, így akár elölről bejutva az autóba az ülés ledöntésével hozzájuthatunk a kulcshoz. A másik megoldás a sízsák nyílás. Ez a hátsó ülések közti részen lévő zsákszerű hely arra az esetre, ha sílécet szállítunk, és a csomagtartóból előre be lehet dugni a léceket. Itt akár egy dróttal is ki lehet piszkálni a kulcsot. Persze, ha éppen a nagybevásárláson van túl az ember, akkor meg kell küzdenie a csomagok kipakolásával is.Mercedesnél, BMW-nél tudni kell, hogy az ülés mögötti rész lemezelt. Ilyenkor csak a gyújtás ráadásával gombnyomásra, vagy a záron keresztül érhető el siker. Ezeknél az autóknál a legnehezebb feladat a csomagtérbe záródott kulcs megkaparintása. Ilyenkor is érdemes a villám autónyitást hívni!