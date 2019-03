Munkácsy Mihály mellé állt az Alprosys

Bera Attila, az Alprosys gépgyártó vállalat ügyvezetője

Egy kétnapos debreceni osztálykirándulás a fődíja annak a kulturális vetélkedőnek, amelyet a Oxygen Media indított útjára, s amelyben középiskolás diákok mérhetik össze a festőóriás életével, műveivel kapcsolatos tudásukat. A Kult-KUPA® vetélkedőt felkarolták olyan vállalkozások is, amelyek célkitűzései között a kultúra és az oktatás támogatása kiemelt helyen szerepel. Így az idei verseny fő támogatója az Alprosys Kft. Bera Attila, a gépgyártó vállalat ügyvezetője maga is megnézte a Munkácsy híres Krisztus-trilógiájából rendezett kiállítást, s állítja, aki látja a monumentális festményeket, nehezen szabadul a hatásuk alól... Ez persze még kevés lenne ahhoz, hogy egy műveltségi vetélkedőt támogasson a cég.– Több mint húsz éve vagyunk jelen Győrben, és a gazdasági tevékenységünk mellett aktívabban szeretnénk részt venni a város társadalmi életében is, segíteni olyan programok megvalósulását, amelyek értéket képviselnek és teremtenek, közösségeket mozgatnak meg, és amelyek fókuszában a fiatalok állnak. Szeretnénk, ha jobban megismernének minket a győriek, hiszen a tevékenységünk – termelőberendezéseket gyártunk, a szerelőberendezésektől a félautomata gyártósorokig – nem jut el a szélesebb közönséghez, csak egy szűk réteg ismeri. A Kult-KUPA® jó alkalom arra, hogy egy kicsit közelebb kerüljünk a emberekhez – mondja a 110 főt foglalkoztató vállalat vezetője.Nem véletlen, hogy éppen egy középiskolásoknak rendezett verseny mellé állt az Alprosys, hiszen ezzel a korosztállyal egyébként is kapcsolata van: a megyeszékhelyen folyó szakmai képzést is támogatja.– Jól működő modell, hogy a vállalatok együttműködnek a jövő munkavállalóit képző intézményekkel, szakiskolákkal, egyetemekkel. Győrben sincs ez másképp, ezért részt veszünk a többi között a PÁGISZ-ban és a Lukács-iskolában folyó gyakorlati képzésben, szakmai gyakorlati helyet biztosítunk az ott tanuló diákoknak. Több olyan kollégánk van, aki a gyakorlat után főállású dolgozóként maradt itt nálunk, s ma már az Alprosys csapatát erősíti – mondja Bera Attila.A szponzoráció tehát egyébként sem idegen az Alprosystól, hiszen az elsősorban az autóipari szektort kiszolgáló cég a sportban, a kultúrában és az oktatásban is tevékenyen jelen van, a jövőben pedig még több helyen találkozhatunk az Alprosys nevével.