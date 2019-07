Mondom a magamét - MZ/X jelentkezik

Olvasóink kérdéseit az mz@masc.hu címre várjuk. A cikksorozat elkészítésében a győri MASC Kft. ( Kérdése van?Olvasóink kérdéseit az mz@masc.hu címre várjuk. A cikksorozat elkészítésében a győri MASC Kft. ( www.uzenetajovobol.hu ) a partnerünk.

A közelmúltban egy kedves ismerősöm ajánlására keresett fel Lajos, a 30-as évei közepén járó „vállalkozó", hogy irodánk vállalja el a cége, egy kft. könyvelését.GyőrmunkatársunktólLajos úgy érezte, hogy eljött az életében a nagy lehetőség, amikor egy nagyvállalat kiszervezte külső vállalkozás részére az egyik tevékenységét, és neki – mint a területet jól ismerő szakembernek – adták meg a lehetőséget, hogy az alvállalkozójuk legyen. A családban is nagy volt az öröm, hiszen a megnövekedett bevételi lehetőségek számukra is színvonalasabb, nyugodtabb életet biztosíthattak.Lajos tíz alkalmazott segítségével látott neki a tevékenységnek. A magabiztosságát erősítette, hogy a szakterületet jól ismerte, a szakma a kisujjában volt. Négy hónap telt el a vállalkozás elindítása óta, több millió forint befolyt már a megbízható munkájuk révén, amikor egy ismerőse tanácsára elérkezettnek látta az időt, hogy felkeressen egy szakembert. Ez az ismerős beszélt neki pár szót az általános forgalmi adóról, a járulékokról és csupa olyan dologról, amikről Lajos eddig azt gondolta, hogy nem lehetnek olyan jelentősek, hiszen a tevékenységhez az üzemben alapanyagra, munkaeszközökre és munkaerőre volt csak szükség, adótanácsadóra nem.Amikor felkeresett, másfél órán keresztül beszéltük át a vállalkozásával kapcsolatos dolgokat, és az idő előrehaladtával a magabiztossága, lelkesedése fokozatosan csökkent. A havi többmilliós árbevételről hamar kiderült, hogy ugyan tekintélyes summa, de nem fedezi az adókat és a járulékokat. Ha teljesen szabályosan és törvényesen szeretné folytatni a vállalkozását, akkor havonta nagyjából másfél millió forint veszteséget termelne, arról nem is beszélve, hogy folytatólagosan költségvetési csalást, „lánykori nevén" adócsalást követne el... Amikor végeztünk, magába roskadva ült az irodámban, és azt kérdezte tőlem: „Lehet, hogy valami nagy hülyeséget csináltam?!"Igen, kedves Lajos, valóban „nagy hülyeséget" csináltál! Bár nem azzal, hogy vállalkozásba kezdtél, hiszen a mikro-, kis- és középvállalkozások a gazdaság egyik legfontosabb mozgatórugói, nélkülük nem működne sem a termelés, sem a szolgáltatási szektor, a foglalkoztatottságról nem is beszélve. A társadalomnak meg kell becsülnie minden olyan embert, aki saját kockázatára vállalkozásba kezd, aki elég bátor ahhoz, hogy megvalósítsa az álmait! „Nem vak ez a ló, csak bátor" – mondhatnánk viccesen.Szóval, kedves Lajos, nem azzal követtél el meggondolatlanságot, hogy vállalkozásba kezdtél, hanem azzal, hogy nem a vállalkozás elindítása előtt kerestél fel egy adózással foglalkozó szakembert. Ha négy-öt hónappal korábban keresel fel, akkor vagy nem vágsz bele ebbe a vállalkozásba, vagy kedvezőbb feltételekben tudtál volna megegyezni a megbízóddal. Tudod, a számok makacs dolgok!Régi vesszőparipám és bánatom, hogy bárki, bármiféle előképzettség nélkül alapíthat vállalkozást. Mielőtt bárki megkérdezné, hogy „…és akkor mi van a vállalkozási szabadsággal?!", megnyugtatok mindenkit, hogy nem az egyszemélyes egyéni vállalkozásokra gondolok. Ráadásul arra vannak egyszerű működést biztosító adózási módok, például a kata vagy a tárgyi adómentesség választási lehetősége. Az volna az ideális helyzet, ha a gazdasági társaság alapításához el kellene végezni egy olyan tanfolyamot, ahol a vállalkozni vágyók megismerhetnék a jogi, a pénzügyi és az adózási alapokat. Mivel ez jelenleg nincs jogszabályba iktatva, urambocsá’, még akár a NAV is felvállalhatná ezt a társadalmi szerepet, hogy ilyen jellegű képzéseket indítson. Valószínűleg az erre fordított összeg busásan megtérülne a jogkövető vállalkozók által befizetett többletadókból.„Ugyan már, ébredj fel, belelóg a kezed a bilibe, ne beszélj bolondságokat!" – szinte hallom, ahogy felkiált a kedves olvasó. Lehet, hogy első hallásra/olvasatra furcsa az ötletem, de gondoljunk csak bele: kerékpározni szabad mindenféle előképzettség nélkül, ugyanakkor egy személygépkocsi vezetéséhez már előtanulmányokat kell folytatni, és vizsgázni is kell ahhoz, hogy jogosítványt szerezzünk a közlekedésben való részvételhez! Miért volna ez másképpen a vállalkozások esetében?Tudomásom szerint egyelőre nincs ilyen elképzelés a pénzügyi kormányzat részéről, ezért mindenkinek a saját maga belátása szerint szükséges tájékozódnia a vállalkozása vezetésével kapcsolatos információkról. Ennek a legegyszerűbb módja, ha felkeresünk egy tapasztalt könyvelőt vagy adótanácsadót.A tanácsadást követően Lajos a kellő információk birtokában már tudott felelősségteljes döntést hozni a vállalkozása jövőjével kapcsolatban. Jobb későn, mint soha! Legyen ön is olyan okos, mint Lajos!