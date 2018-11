Modern, új jegyzet - Átadták a Lukács-iskola és a Nemak közösen kifejlesztett tanagyagát

A tananyag készítői, valamint a Nemak és a Lukács-iskola vezetői együtt adták át az elkészült új jegyzetet a diákoknak.

Négy pedagógus – a szerkesztők: Bélafalviné Vásárhelyi Hajnalka, Divós Annamária, Szarvas László és a módszertani lektor: dr. Kovács Miklós – egy évig dolgozott azon a tananyagon, amelyet a járműipari fémalkatrész gyártó tanulók a napokban kaptak kézhez a Győri Műszaki Szakképzési Centrum Lukács Sándor Mechatronikai és Gépészeti Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumában. Az új szakma oktatását szintén ebben az intézményben kezdték meg hat évvel ezelőtt.Az öntészet területén sokáig nem volt OKJ-s bizonyítványt adó szakirányú képzés hazánkban, pedig az ország fejlődő öntödei iparága és a járműipar részéről igény volt rá. Ezért is hírértékű a friss középiskolai jegyzet megjelenése, hiszen eddig legfeljebb a régi öntőszakma számára készített, több évtizedes tananyag volt elérhető, holott a fémipari szakmák rengeteget változtak az elmúlt években.– A sokak fejében élő képpel ellentétben ma már szupermodern, gépesített körülmények között, robottechnikával körbevéve dolgoznak a szakemberek. Ehhez igazodva született meg a most bemutatott tananyag, amely korszerű szaktudást ad át a tanulóknak – mondta Szentpéteri Marianna, az iskola igazgatója.A hároméves szakközépiskolai képzésben évente 18-20 fiatal végez járműipari fémalkatrész gyártóként. Nagy részük a gyakorlati képzést jelentős részben biztosító Nemak Győr Alumíniumöntöde Kft.-nél helyezkedik el, ahol több gyártási terület is fogadja a munkaerőpiacra kilépő diákokat. A végzett tanulók biztos életpályára és versenyképes fizetésre számíthatnak. Sőt, már a képzésük ideje alatt jelentős vállalati ösztöndíjban részesülhetnek – azon túl, hogy hiányszakmában tanuló diákokként állami ösztöndíj is megilleti őket.A Lukács-iskola és a Nemak közösen kifejlesztett tananyagát a diákok és a tanárok egyaránt várták. A több mint 430 oldalas, ábrákkal teli jegyzet nagyban megkönnyíti a tanulást. Az anyag közel 20 százaléka például kifejezetten a tanultak feldolgozását segíti feladatokkal, munkafüzettel. Ebben dr. Kovács Miklósnak, a Nemak duális képzési szakértőjének is nagy szerepe volt, aki – biztosítva a módszertani hátteret – a tananyagfejlesztés során a könnyű használhatóságra is nagy hangsúlyt fektetett. A tananyag logikus felépítése, a sok szemléltetőábra, a fejezetenkénti ellenőrző kérdések motivációt és sikerélményt jelentenek a diákoknak, míg a tanárok számára nagymértékben megkönnyíti az órákra való felkészülést.A friss jegyzet a napokban került a lukácsos diákok kezébe, akik – a kiadást finanszírozó Nemak jóvoltából – ingyen jutottak az anyaghoz. A jelenlegi 9. évfolyamos tanulók lesznek az elsők, akik már teljes egészében ebből tanulnak majd, miközben a tananyag kidolgozói az ő visszajelzéseikre is számítanak a valóban az életre felkészítő tananyag „éles tesztidőszakában".