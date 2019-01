Minden adat egy helyen: a legnagyobb érték

(X)

Az EESZT elindításával az egészségügyben példátlan volumenű informatikai fejlesztéssel a kormány lefektette a digitális egészségügy alapjait. Az indulás óta a háziorvosok, a járó- és fekvőbeteg-ellátó intézmények, a gyógyszertárak és a mentőszolgálat mellett egyes magánszolgáltatók is csatlakoztak és töltenek fel egészségügyi adatokat a rendszerbe. A cél, hogy 2020-ig a betegellátásban résztvevő minden hazai egészségügyi intézmény és vállalkozás kapcsolódjon az EESZT-hez.Dr. Tamás László János, a győri Petz-kórház főigazgatója szerint ez reális cél, amellyel új szintre léphet a betegek ellátása.– Mindennapos dolog, hogy a páciens, aki korábban magánellátást vett igénybe, bekerül az állami rendszerbe. Például egy egyébként nőgyógyászati magánrendelésre járó betegen a kórházban végzünk sebészeti beavatkozást, vagy valamilyen szövődménnyel kerül hozzánk a páciens. Ilyenkor nagyon meggyorsíthatja a betegellátást, ha a korábbi leletek, dokumentumok egy helyen és gyorsan elérhetők a kórház orvosai számára, akkor is, ha azok a magánellátásban keletkeztek – mondja a főigazgató.Az EESZT-hez már csatlakoztak a különböző implantátumok és protézisek – például fog vagy hallókészülék – beültetését végző szolgáltatók, és folyamatosan csatlakozik a magánegészségügy egyre több szereplője is.Az EESZT élesítésével elkerülhetők a feleslegesen megismételt vizsgálatok is, nem írja ki ugyanazt a vizsgálatot a háziorvos és a kórházi kezelőorvos, ami a párhuzamosan működő rendszerekben óhatatlanul előfordul. – Ha például agydaganat gyanújával bekerül valaki a szombathelyi kórházba, nem ismétlik meg feleslegesen a közelmúltban Győrben elvégzett CT-vizsgálatot, felesleges sugárterhelést, időbeli csúszást és kiadást okozva – magyarázza dr. Tamás László János.Várhatóan 2019. év végére készül el az EESZT mobilon is elérhető felülete, így az állampolgárok majd könnyebben, egyszerűbben érhetik el egészségügyi adataikat. További fontos fejlesztés a betegellátás során keletkező dokumentumok szabványosítása, ami hatalmas áttörést hozhat, hiszen a rendszerezett és feldolgozott egészségügyi adatok az orvosok döntését jóval magasabb szinten tudják támogatni. A páciensek így még gyorsabb, hatékonyabb és személyre szabottabb ellátáshoz juthatnak.