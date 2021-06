Minden, amit az elektromos sövényvágóról tudni érdemes

Egy sövény vagy néhány gyönyörű, egy sorba ültetett fel egészen különleges atmoszférát képes varázsolni az előkertbe vagy éppen az udvarra. Viszont ez csak abban az esetben igaz, ha ezek a felületek megfelelően karban vannak tartva, amelyhez bizony időről időre szükség lesz egy megbízható sövényvágóra és némi türelemre. De mégis mit tud nyújtani ilyen esetben egy elektromos sövényvágó?

Amikor sövényvágásról van szó, sokan dilemmáznak, melyik típusú felszerelés lehet a jó választás ehhez a feladathoz. Tény, hogy ezek közül az egyik leghatékonyabb az elektromos sövényvágó, amely nem csak könnyű, de csendes is, ráadásul mindemellett számos más előnnyel is bír. Ám a számos különböző típus között nem könnyű megtalálni azt, amely számunkra a leginkább megfelelő. Most összegyűjtöttünk mindent, amit ezzel kapcsolatban tudni érdemes.

Milyen előnyei vannak az elektromos sövényvágónak?

Számos előnye van egy ilyen szerkezetnek, hiszen úgy veszi le az ember válláról a munka oroszlánrészét, hogy közben működése egyszerű és halk. Emellett maga a szerkezet nagyon könnyű, karbantartása pedig egyszerű. Ráadásul gyakorlatilag bárhol bevethető, ahol van bármilyen áramforrás, ugyanis nincs hozzá szükség benzinre vagy akkumulátorra. Szintén nagy előnye ezeknek a gépeknek, hogy általában könnyebbek, mint az ugyanolyan teljesítményű vezeték nélküli vagy benzines sövényvágók.

Milyen hátrányai vannak az elektromos sövényvágónak?

A sok előny mellett természetese hátrányai is vannak ennek a szerkezetnek, amelyeket szintén érdemes mérlegelni a saját szempontjaink alapján a vásárlást megelőzően. A legfőbb mínusz pont ezek közül az, hogy a vezeték miatt nem használható a kert távolabbi pontjain. Vagyis nagyobb alapterületű udvaroknál ez problémát jelenthet már csak azért is, mert az ereje nem olyan nagy, mint a benzines verzióé. Viszont kisebb kertekben nem túl gyakori munkavégzéshez tökéletesen alkalmas.

Mit érdemes figyelembe venni a sövényvágó vásárlásánál?

Számos olyan szempont van, amelyeket mindenképpen ajánlott mérlegelni a vásárlás előtt annak érdekében, hogy megtalálhassa az Ön számára minden szempontból ideális szerkezetet. Az első és legfontosabb kérdés, amit ezzel kapcsolatban fel kell tenni, hogy: Hogyan fogja használni a sövényvágót? Az erre adott válaszba beletartozik az is, hogy várhatóan milyen gyakorisággal veti majd be a sövényvágót és milyen típusú növényeket ápol majd vele. Utóbbi kapcsán fontos, hogy jellemzően cserje vagy fa esetében használja majd, valamint, hogy milyen fás szárú növényről fog gondoskodni a segítségével. Hiszen nem mindegy, hogy kemény vagy puha fáról van szó. Ehhez mérten kell ugyanis szelektálni a különböző teljesítményű szerkezetek között, de mérvadó lesz a késtávolság is. Ezenkívül el kell döntenie, hogy milyen formát szeretne elérni, hogyan kívánja megnyírni a cserjéket, vagy milyen magasságban fog dolgozni, ez ugyanis a hosszt és az esetlegesen szükséges kiegészítőket határozza majd meg. Ha lépésről lépésre végig haladt ezeken a pontokon, akkor hamar megtalálhatja azt a vágót, amely az Ön számára minden szempontból tökéletes.

