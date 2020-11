Kétségkívül csábítóan hangzik az ingyen energia, a környezettudatosság, de vajon a valóságban hogyan tudjuk leginkább kihasználni a Nap erejét? Cikkünk erre ad választ!

A Nap erejét már a történelem kezdete óta próbálja az emberiség a lehető legjobb módon hasznosítani, ám amíg a múltban azt főleg melegítésre, aszalásra vagy akár fegyver gyanánt használtuk, manapság a Nap által szolgáltatott energiából elsősorban elektromos áramot állítunk elő. Az alábbi cikk annak jár utána, miként is lehetséges ez, és milyen előnyei vannak a napelemes rendszereknek a mindennapokban.

Mik azok a napelemes rendszerek?

Ha a napelemes rendszereket definiálni kellene, akkor az valahogy így szólna: a napelemes rendszerek olyan rendszerek, amelyek a Napból érkező fényt alakítják át villamos energiává.

Napelem, azaz fotovillamos elem, amit az idegen photovoltaikus kifejezésből gyakran PV elemnek is nevezünk.

Hogyan épülnek fel a napelemes rendszerek?

A legfontosabb a napelem, amely a Nap fényéből csinál egyenáramot, a második nélkülözhetetlen berendezés az úgynevezett inverter, ez alakítja át a napelemek által generált egyenáramot a hálózatba betáplálható váltakozó árammá.

Szintén elengedhetetlen alkatrész – bár nem a napelemes rendszer része – az ad-vesz mérőóra: ez a hagyományos villanyóráktól annyiban tér el, hogy ezen mérik az elektromos hálózatba visszatáplált áram mennyiségét is. Tehát ez alapján lehet megtudni, hogy mennyi villamos energiát vett a háztartás a hálózatból, illetve, hogy mennyi villamos energiát táplált be a villamos hálózatba.

Milyen előnyei vannak a napelemes rendszereknek?

1. Kevesebb rezsiköltség

A napelemes rendszerek telepítésének egyik fő motivációja a háztartás rezsiköltségének a csökkentése. Ehhez első lépésben a telepítést végző cég pontosan felméri a háztartás villamosenergia-szükségletét, és ez alapján úgy tervezi meg a napelemes rendszer teljesítményét, hogy az üzembe helyezés után már lehetőség szerint ne kelljen villanyszámlát fizetni.

Egy átlagos háztartás havi villamosenergia-felhasználása körülbelül 10-15 ezer forint volt az elmúlt években, de ez az átlag emelkedni látszik, ahogy egyre több villannyal működő háztartási cikket vásárolunk. Éves szinten ez a tízezres nagyságrendű kiadás már meg is haladja a 100 ezer forintot, ami egy hosszúhétvége, vagy akár egy tengerparti nyaralás alapja is lehet.

2. Kisebb ökológiai lábnyom

A költségek csökkentése után nem elhanyagolandó szempont a környezettudatosság sem. A napelemes rendszerek tiszta és kiapadhatatlan energiával látják el a háztartást, vagy például nagyobb léptékben egy-egy városrészt, sőt akár egy egész várost is.

A többi megújuló energiaforrás, mint például folyamszabályozás, egyes területek elárasztása vagy akár az erdőirtás, ennél általában sokkal nagyobb környezetkárosítással jár. A napelemes rendszerek esetében nem feltétlenül szükséges a természet felesleges pusztítása, hiszen ezek a rendszerek a már meglévő épületek tetejére is felszerelhetőek, így a városi környezetben is képesek a tiszta és megújuló energia előállítására.

A világnak számos olyan pontja van, ahol a napelemes rendszerek, naperőművek építésével gyakorlatilag ingyen és tiszta energiához tudnak jutni az ott élő emberek, például Afrika és Ausztrália sivatagos részei. A legújabb kísérletek a vízen lebegő napelemes rendszerek kiépítésére irányulnak, ezáltal ki lehet aknázni az óceánok vízfelületeit. Ha a világóceánok több mint 360 millió km2 területének csupán 1%-át lehetne napenergia-termelés céljára felhasználni, az jelentősen csökkentené a Föld lakosainak károsanyag-kibocsátását.

3. Megbízható

A napelemes rendszerek folyamatosan biztosítják az energiát. Vannak természetesen olyan időszakok, amikor a napsütötte órák száma csökken, például télen, vagy a felhősebb idő miatt romlik a napelemek hatékonysága, de a mai modern napelemes rendszerek még a kedvezőtlen időjárás ellenére is képesek áramot fejleszteni.

Az üzembe helyezés után a rendszer gondozásmentes, és kiszámítható az éves hozama. Nem kell azon aggódni, mint pl. egy szélturbina esetén, hogy elég erősen fog-e fújni a szél, vagy nem leli-e halálát valamilyen madár a turbina rotorjai között, hiszen a Nap minden nap felkel, és teszi a dolgát.

A napelem hosszú távú befektetés

A napelemes rendszerek mindig hosszú távú befektetések, melyek megtérülési ideje átlagosan 10 év. Ezért nagyon fontos, hogy csak szakemberekre bízza a napelemes rendszerek kiépítését.

Fontos, hogy csak megbízható helyről válasszon napelemet, minden alkatrész rendelkezzen tanúsítvánnyal és bízzon meg egy profi csapatot a felszereléssel! Ezek nélkül a szükséges engedélyeztetések, illetve a későbbi hibajavítás, a garancia érvényesítése lehetetlen lesz.

Egy valóban hozzáértő cég a tervezésnél figyelembe veszi az Ön igényeit, a ház adottságait, így biztos lehet abban, hogy a napelemes rendszer teljesítménye pontosan megfelelő lesz: nem fordulhat elő, hogy a rendszer esetleg nem tudja fedezni a háztartás energiaszükségletét, illetve túl nagy teljesítményű rendszer kiépítése esetén több a termelés, mint a fogyasztás, így a megtérülési idő is több lesz. A napelemes rendszerek befolyásolják az energetikai besorolást is. 2021-től a besorolás szigorúbb lesz, érdemes tehát erre is figyelmet fordítani. A besorolást illetően érdemes egy energetikai tanúsítványokat készítő szakemberhez fordulni segítségért.

