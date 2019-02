Mikor jó az árképzés?

Mottó:

Sokszor a vállalkozások azért kényszerítik bele magukat az adóelkerülés lehúzó spiráljába, mert képtelenek megfelelő áron értékesíteni a terméküket vagy a szolgáltatásukat. Ennek következtében aztán valamilyen− nem éppen jogkövető − módon igyekeznek csökkenteni a bevételüket terhelő adó összegét. Ez a gyakorlat zsákutcába vezeti a vállalkozót, hiszen lényegében nem valós piaci körülmények között működteti a cégét, így nem rendelkezik hiteles pénzügyi adatokkal annak teljesítőképességéről, eredményességéről.Az üzlet világa az ősidőkben a cserekereskedelemmel kezdődött, s ma sem lehet egy vállalkozásnak más célja, mint hogy olyan terméket/szolgáltatást állítson elő, amely értékes a piaca számára, azaz „elcserélhető". Törekedni kell legalább a tisztességes cserére, azaz hogy az általunk megszabott árért cserébe 100%-os teljesítményt nyújtsunk. Ha ezenfelül még tudunk egy kis pluszt is adni a vevőink részére − azaz egy kicsivel többet kapnak, mint amit elvárnak −, magas elégedettséget fognak érezni, így náluk a későbbiekben akár egy magasabb ár is elérhető.Sok vállalkozó azt gondolja, hogy a vágyott profit a változatlan eladási ár mellett a költségek csökkentésével érhető el. Ez csak az indokolatlan költségek csökkentése esetén igaz: ha olyan költségek redukálása mellett dönt, amelyek a hatékonyság és/vagy a minőség rovására mennek, akkor az nem megfelelő megoldás. Kimondottan szarvashiba az alacsonyabb bérért elérhető, de képzetlenebb munkaerő foglalkoztatása (minőségi romlás) és a képzési költségek csökkentése (a hatékonyság és minőség csökkenéséhez vezethet).Az egyik jó megoldás tehát a hatékonyság növelése, azaz ugyanannyi időegység alatt több és/vagy magasabb minőségű termék vagy szolgáltatás előállítása. A hatékonysághoz pedig kvalifikált munkaerő és annak folyamatos képzése szükséges, ezért nem jó megoldás azon költségek indokolatlan csökkentése, amelyek a hatékonyság és a minőség rovására mehetnek.…és hogy a végére egy konkrét szakmai tanácsot is adjunk: kiemelten fontos, hogy soha ne értékesítsük a termékünket/szolgáltatásunkat olyan áron, amely nem fedezi VALAMENNYI azzal kapcsolatos kiadásunkat és természetesen a vállalkozás profitját is! Sok vállalkozó elköveti például azt a hibát, hogy a saját munkaidejét nem számolja bele a költségekbe, így valójában ingyen dolgozik a saját cégében.