Mikor egyeztess a könyvelőddel?

Ha tudni akarod az utat, azokat kérdezd, akik visszafelé jönnek.

Kínai közmondás



Olvasóink kérdéseit az mz@masc.hu címre várjuk.

A cikksorozat elkészítésében a győri MASC Kft. a partnerünk. Kérdésed van?Olvasóink kérdéseit azcímre várjuk.A cikksorozat elkészítésében a győri. a partnerünk.

GyőrMunkatársunktólEkkor ötlik fel a kérdés, mikor egyeztesd a vállalkozásod eredményét a könyvelőddel. A válasz egyszerű: mindig. „Mindig?! De hát erre nekem nincs időm!" − mondod vállalkozóként. Igazad is van, de akkor hogyan tudsz MINDIG képben lenni a vállalkozásod aktuális eredményével? A válasz aránylag egyszerű: kérdezd meg a könyvelődet, és kérd meg, hogy rendszeresen szolgáltassa a számodra fontos kulcsadatokat!De mik azok a kulcsadatok? Mindenkinek más, hiszen a vállalkozások is különbözőek. Talán meglepő, de a könyvelődnél megvan minden alapadat, ami a cégeddel kapcsolatos – hiszen hónapról hónapra odaadod neki valamennyit. Igaz, az ő feladata elsősorban nem az adatok elemzése és kimutatása, hanem a könyvelési bizonylatok feldolgozása, valamint a bevallások, beszámolók elkészítése. Némi többletmunkával a könyvelőd kérésre szolgáltathatja a számodra szükséges elemzéseket, kimutatásokat, kulcsadatokat. Ezek segítségével folyamatosan − tehát MINDIG − képben lehetsz a vállalkozásodban lezajlott események gazdasági-pénzügyi-adózási hatásaival, azaz a céged eredményességével.Ma már sok könyvelőiroda kínál olyan szolgáltatásokat, amelyekre szükséged lehet. A friss, aktuális adatok folyamatos szolgáltatásához szükséges, hogy te is folyamatosan biztosítsd a könyvelési adatokat a könyvelőd számára, ami a digitális adatküldés korában nem feltétlenül jelent nagyobb időráfordítást a hagyományos adatátadásnál. Ugyanakkor a könyvelőd számára lehetőséget teremt az egyenletes munkaterhelés kialakítására, ezáltal a hatékonyabb munkaszervezésre, amely hosszabb távon a szolgáltatás minőségét is javíthatja – ez pedig közös érdeketek.Az adatok folyamatos szolgáltatása mellett előzetesen egyeztesd le a könyvelőddel azokat a kulcsadatokat, amelyekre szükséged lehet a vállalkozásod vezetése során hozott döntésekhez. Ez nagy segítség mindkettőtök számára, mert a tapasztalt szakember úgy alakítja majd ki a céged könyvelési struktúráját, hogy a számodra fontos adatok riport formájában könnyedén kinyerhetők legyenek a könyvelésből – így ez nem jelent majd jelentős anyagi terhet. A szakmailag képzett, innovatív könyvelési szolgáltató némi pluszráfordítással kiválthatja egy kontrollingos-pénzügyes munkatárs alkalmazását a vállalkozásodban, jelentős megtakarítást elérve számodra.