Miért hasznos a telefonszám tudakozó?

Nem is gondolánk, hogy az online telefonszám tudakozó és -kereső mennyire hasznos tud lenni. Pedig jóval többről van szó, mint egy online telefonkönyv használatról. A papíralapú telefonkönyvek egyre jobban kimennek a divatból. Egyrészt azért, mert már jóval kevesebben rendelkeznek vezetékes telefonszámmal, mint régebben, másrészt a telefonszám-igénylés, legyen szó akár vezetékes, akár mobilszámról, már annyira gyorsan megy, hogy egy hagyományos telefonkönyv képtelen lenne követni. Lényegében szinte kéthetente új telefonkönyvre lenne szükség.

Az online tudakozók azért olyan keresettek, mert bármilyen szolgáltatóról legyen is szó, képesek követni a folyamatosan növekvő telefonszám-mennyiséget. Emellett nemcsak vezetékes számokat, hanem mobiltelefonszámokat is meg tudunk keresni, amire egy hagyományos telefonkönyv esetén nem lenne lehetőségünk. Ráadásul annyi szolgáltató van már a piacon, hogy legalább nyolc-tíz különböző telefonkönyvre lenne szükségünk, hogy mindenkit megtalálhassunk benne, akit keresünk. És ennyi könyvet átlapozni egy telefonszám után egyáltalán nem lenne hatékony megoldás.

Mire lehet használni a telefonszám tudakozót?

Önmagában már az is nagyon hasznos, hogy szinte minden telefonszámot megtalálhatunk egy helyen. De a telefonszám tudakozó ennél jóval többet nyújt a felhasználóknak. Azon túl, hogy meg tudjuk keresni az ismerőseink telefonszámát a nevük alapján, az ismeretlen hívókat is könnyebben tudjuk azonosítani. Természetesen vannak kivételek, mint például, ha le van tiltva egy telefonszám, mert mondjuk egy céghez tartozik és marketinghívásokat bonyolítanak róla. De a magántelefonszámok többsége nem titkos, így hívás során megjelenik.

Az ilyen számokat könnyen azonosíthatjuk a keresőprogramok segítségével. A szolgáltatás nagy előnye, hogy éjjel-nappal elérhető, ráadásul ingyenes is. Sokan nem szeretik felvenni az ismeretlen hívók hívásait, de a tudakozó segítségével könnyedén azonosíthatjuk, ki keresett minket. Ha pedig mi szeretnénk hívni valakit, de nem tudjuk a számát, mindössze a nevére, esetleg a pontos címére lesz szükségünk, és a kereső ki fogja adni a nevekhez tartozó telefonszámot.

Milyen szolgáltatók számaira tudunk rákeresni?

A hagyományos telefonkönyvek azért nem működnek igazán hatékonyan manapság, mert vezetékes szolgáltatóból is már legalább három-négy van. Ezekhez mindig külön könyv kellene, nem is beszélve a legalább ugyanennyi mobiltelefon-szolgáltatóról. Az online mobil tudakozóból nemcsak egy szolgáltatóra kereshetünk rá, hanem szinte az összesre: Telenor, T-Mobile, Vodafone, UPC, Digi, Invitel. Bármelyik szolgáltatóról van szó, a kereső segítségével meg fogjuk találni a keresett személy számát.

Emellett a tudakozó oldalán megtaláljuk minden szolgáltató saját tudakozójának linkjét, így ha ismeretlen szám hív minket, az előhívószám alapján konkrét keresést is indíthatunk az adott szolgáltató oldalán. Az adatok alapján már könnyebben el tudjuk dönteni, hogy az adott számot fel szeretnénk-e venni, ha legközelebb keres, vagy sem. Rengetegen követik azt az elvet, hogy ismeretlen hívást nem vesznek fel, hiszen szeretnék megkímélni magunkat a biztosítók ajánlattételétől, a közvélemény-kutatóktól vagy a kamuhívásoktól.

Közérdekű telefonszámok gyűjteménye

De nem csak a keresőfunkció hasznos az online tudakozó oldalán. Az oldal készítői létrehoztak egy folyamatosan bővülő listát fontos telefonszámokkal. Természetesen nem csak a segélyhívó telefonszámokat fogjuk ebben a listában megtalálni, mint a mentők, a tűzoltóság vagy a rendőrség. A számok között megtalálható az általános segélyhívó száma, de például az autómentőé is. Ez azért is hasznos, mert egy pánikhelyzetben nem biztos, hogy eszünkbe fog jutni ez a szám, ráadásul sokan nem is mentik bele a telefonjuk memóriájába.

De nemcsak vészhelyzetben hívható számok találhatók meg a listán, hanem például a pontos idő, a táviratfeladás, ébresztés is. Emellett a belföldi és nemzetközi tudakozó számát is megtalálhatjuk, de a Magyar Telekom hibabejelentő vonalának számát is. Közérdekű telefonszámnak számít a MÁV, illetve a Volánbusz Zrt. vagy a Ferihegyi Repülőtér száma is, ami szintén megtalálható ezen a listán. Persze ezeken felül még számos bank, vagy településhez tartozó szám is megtalálható az oldalon.

Hogyan használjuk az online tudakozó keresőjét?

Ha egy ismerősünk számát szeretnénk megtudni, akkor nincs más dolgunk, mint beírni a keresőbe. Minél több adatot tudunk megadni, annál pontosabb lesz a találat. Mert gondoljunk csak bele, hagyományos telefonkönyvek esetén is vannak nagyon népszerű nevek, melyekből több is van, és akkor fogjuk tudni, hogy a sok névből melyiket is keressük, ha a nevén kívül más adatokkal is tisztába vagyunk. Persze akkor sincs gond, ha nem tudunk megadni minden adatot, várost, utcát, házszámot, mert a kereső ebben is segítségünkre lesz.

A kereső akkor is jó szolgálatot fog nekünk tenni, ha zaklatnak minket egy számról. A keresőbe konkrét telefonszámokra is rá fogunk tudni keresni, így könnyen kideríthetjük, kihez tartozik. Természetesen a rendszernek is vannak buktatói. Sokszor előfordul, hogy az előfizető nem mindig egyezik a szám használójával, ugyanakkor, ha már a szám előfizetőjével tisztában vagyunk, akkor már a szám valódi gazdájára is könnyebb fényt deríteni. A telefonszám tudakozó tehát nemcsak egy, hanem négy hasznos funkciót is rejt magában.

(x)