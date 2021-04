Mentálisan is támogatják a munkatársakat

Nemcsak fizikailag nehéz helytállni, de szellemileg is komoly kihívás elé állítja az embereket a pandémiás időszak, amelynek egészséges átvészeléséhez tudatos odafigyelésre van szükség. Ez könnyebb, ha a munkaadó is partner benne.

Stresszkezelés, az önismeret fejlesztése, rejtett tartalékaink felszínre hozása – néhány azokból a témákból, amelyek a Dana által a munkavállalók számára szervezett előadásokon elhangzanak a napokban. A térség egyik legnagyobb munkáltatója ezekkel a manapság különösen aktuális témákkal is igyekszik segíteni a dolgozóinak, folytatva a hagyományt. A vállalat ugyanis, amely négy győri gyárában több mint 1100 főt foglalkoztat, a járványidőszakon kívül is figyelmet fordít az egészségmegőrzésre: sportos programokat, tematikus rendezvényeket, kedvezményes sportolási lehetőséget is kínál munkatársainak. Sajnálatos módon a népszerű céges közösségi programok idén elmaradtak, de így is sikerült megtalálni a módját, hogy a Dana munkavállalói segítséget kapjanak az életmódváltáshoz és az egészség megőrzéséhez. A három hónapos „Változtass program” közös edzései helyett például egy személyi edző kifejezetten a vállalat számára összeállított online edzéseken mozgatja át hetente kétszer a programban részt vevő dolgozókat. Természetesen sportból és mozgásból sosem elég, így múlt héten pedig a város egyik legnagyobb edzőtermének csapata tartott a mozogni vágyó kollégák számára egy online, egész testet átmozgató edzést.



A sport „mentális fegyver”

Sorsfordító tanácsokat kaphatnak azok a munkatársak, akik meghallgatják a Dana számára tartott két előadást is, amelyek a nehézségek leküzdéséről, személyiségünk fejlesztéséről szólnak. Az ország egyik legismertebb mentálhigiénés szakembere, pszichológusa „Személyes megújulás” címmel önismereti útra buzdítja a résztvevőket. Ráébreszt a céljaink tudatosításának fontosságára, s hasznos technikákat tanít a kiégés megelőzésére, a stressz csökkentésére. A sport mindig is kiemelt szerepet kap a vállalat életében. Durgó Attila, a Likócsi Ashihara Karate KSE elnöke – amely egyesülettel a vállalat a tavalyi év végén kötött stratégia megállapodást – pedig a pandémiás időszak könnyebb átvészeléséről beszél, arról, hogyan kezeljük a megváltozott élethelyzetben felgyülemlő feszültséget, monotonitást és bezártságot.



– A régóta tartó pandémiás időszak olyan mentális terhelést jelent, amely a munkánkra és a magánéletünkre is komoly hatással van. A türelem fogy, egyre jobban hiányoznak a személyes visszajelzések, gesztusok, amelyek feltöltenek. Sokan úgy érzik, a családi kötelezettségek, a munkahelyi nyomás, az egzisztenciális bizonytalanság energiákat emészt fel, s nincs honnan visszatölteni. Ennek negatív hatásait csak tudatos odafigyeléssel lehet kiküszöbölni. Meglátásom szerint 70 százalékban hozzáállás kérdése, s csak 30-ban a körülményeké, hogyan viseljük ezt az időszakot, a „fejben dől el” közhely most is működik – mondja a Dana által támogatott egyesület vezetője.



Vallja, a legfontosabb a rendszer, hiszen a napi rutinok, a napirend ugyanis szilárd keretet ad a napnak. Nagy a csábítás, hogy fel se öltözzünk reggel, vagy halogassuk a teendőket, de ez csak oda vezet, hogy tükörbe sem szívesen nézünk, és nem fogjuk szeretni magunkat, ami az élet minden területére visszahat – mondja Durgó Attila. Hozzáteszi: a sport is olyan „mentális fegyver”, amellyel semmi nem vetekszik.



Fél óra is elég

– A járvány miatti bezártságban sokan nekiálltak mozogni, s talán rájönnek, hogy a sport mennyi mindent hozzátehet az életükhöz. Hogy a sok ülőmunka mellett milyen felfrissülést jelent, s hogy a szellemi fáradtság után a fizikai elfáradás energiával tölt fel. Ezek a változások visszahatnak nemcsak a közérzetünkre, de a hatékonyságunkra is, legyen szó a munkánkról vagy a családi életről.



Tökéletes testmozgás például a nordic walking, de egy félórás magányos Duna-parti séta is sokat jelent. Ilyenkor figyeljünk a körülöttünk lévő világra, vegyük észre és tudatosítsuk a melengető napsütést, a tavaszi szellőt, a madárcsicsergést – ezek mind feltöltenek, és nem kerülnek semmibe – tanácsolja Durgó Attila. – Sokszor olyan kevés időnk van egymásra, használjuk ki egy kis közös mozgásra, kölcsönösen motiválva egymást! Van, akinek éppen a magányos futás segít levezetni a feszültséget. A lényeg, hogy tegyünk erőfeszítést az egészségünkért, hiszen erre most mindennél nagyobb szükségünk van.



Kihívások és lehetőségek

A Danánál mentálisan is igyekeznek támogatni a dolgozókat, s persze biztonsági intézkedésekkel az egészségüket is védik. Bebizonyosodott, hogy a kihívásokkal teli pandémiás időszak nemcsak problémákat, hanem új lehetőségeket is hozott, s a szemléletváltás következtében számos értékes, a jövőben is működő megoldás született.

– Azoknál a munkaköröknél, ahol ez lehetséges, gond nélkül ment a home office-ra való átállás, de látjuk, hogy most már mindenkinek nagy igénye van a személyes találkozásokra. A napi szinten munkahelyre bejáró kollégák is komolyan veszik az előírt biztonsági óvintézkedéseket – mint a maszkhasználat, a kézfertőtlenítés vagy a távolságtartás. Szeretnénk, ha a kollégáink éreznék, nincsenek egyedül, s bármennyire nehéz is ebben a helyzetben, igyekszünk közösséget építeni, fenntartani a kapcsolatokat. Az úgynevezett beállítási napokat – az új dolgozók első munkanapját – is sikerült online térbe helyezni, azaz a kollégák bemutatkozása, oktatása is virtuális módon történik, ezzel biztosítva a megelőzést. Számos területen, mint a tréningek vagy az állásinterjúk, jól működik a nemrég bevezetett online forma, sőt, még az állásbörzét is sikerült virtuálisan lebonyolítani.