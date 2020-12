Mennyit ér havi 15.000 Ft 18 év múlva?

Az felnőtt életbe átlépés sajnos nem egyszerű – ezt mindenki megtapasztalja legalább egyszer élete során, amikor kirepül a családi fészekből. Sokat segíthet ilyenkor, ha a szülők támogatni tudnak minket anyagilag például a tanulmányaink során, hiszen így 100%-osan csak a tanulmányainkra tudunk koncentrálni.

Talán kevesen számolták még ki tudatosan, pedig az egyetemi évek legalább 3 millió forintba kerülnek, ami hatalmas kiadást jelenthet egy átlagos család számára. Apránként csepegtetve azonban nem elérhetetlen ez az összeg.

Mielőtt azonban belevágnánk a számolásba:

Játsszunk egy játékot…

Képzelje el, hogy 16 éves középiskolás, közepesen jó tanulmányi eredményekkel, és minden álma az, hogy bekerüljön az ELTE Pszichológiai Karára. Éppen ezért tudja, hogy nagyon sokat kell tanulnia a sikeres felvételiért.

A szülei szeretnék támogatni, ugyanakkor sajnos nem tudják, így kénytelen az iskola mellett diákmunkát vállalni. Emiatt a szociális élete szinte nullára redukálódik, hiszen minden idejét a tanulás és a munka teszi ki.

Telnek az évek, és eljön az érettségi, ami nem úgy sikerül, ahogy szerette volna, hiszen a folyamatos munka és tanulás mellett teljesen kimerült.

Így júliusban, a felvételi eredmények kihirdetésekor nem lepi meg, hogy nem vették fel, mégis fáj, mert tudja, hogy ha lett volna ideje eleget tanulni, akkor képes lett volna elegendő pontszámot összegyűjteni.

Mi lett volna, ha a szülei támogatják anyagilag? Ha nem kellett volna diákmunkát vállalnia? Hol tartana most az élete, ha egy picit másképp alakulnak a dolgok?

Most már – szülőként – a saját tapasztalatai alapján ön is tudja, mennyit jelent az, ha támogatja a gyermekét.

Most játsszunk valami mást.

Tegyük fel, hogy szülőként a párjával 15.000 forintot tudnak félretenni havonta a gyermeküknek, születésétől kezdve. Nézzük meg számszerűsítve, mekkora segítséget jelenthet ez neki később?

Mennyit ér havi 15.000 forint 18 év múlva?

Ehhez egy gyermek megtakarítási kalkulátort fogunk használni, ahol meg tudja adni, hogy gyermeke hány éves korától indítana megtakarítást, illetve mennyi pénzt tud félretenni havonta.

Mivel a játékban a születésétől kezdve félreteszünk, az életkort nullára, a havi összeget pedig 15.000 forintra állítjuk.

A Számoljuk ki! gombra kattintva elindul a kalkuláció, és meg is kapjuk a végeredményt. De hogyan tudjuk megfelelően értelmezni?

Az 1-es képen látható egy diagram, ami a befektetés várható alakulását mutatja.

A 2-essel jelölt téglalapban megtudhatjuk, hogy várhatóan mekkora összeget kapunk 18 év múlva, amikor gyermekünk nagykorúvá válik.

A 3-as számmal jelölt mezőben pedig részletes instrukciókat kapunk arról, hogy mire használhatjuk fel a pénzünket.

Ez alapján tehát havi 15 ezer forint megtakarítás 18 év múlva 5.540.327 forintot ér majd.

Miként lehetséges ez?

A gyermek megtakarítási kalkulátor külön mutatja a tőkét, és a hozamokat

Ha lejjebb görgetünk, láthatjuk, hogy a saját megtakarításunk összege – vagyis amennyi pénzt befizetünk 18 év alatt egy megtakarítási számlára – 3.240.000 forint. A hozamok pedig plusz 2.300.327 forintot jelentenek. Ebből következik – ahogy a kalkulátor is mutatja –, hogy megtakarítás indítása nélkül – otthon perselyben gyűjtögetéssel – több mint 2 millió forinttal kevesebb pénzünk lenne.

Ezt a plusz pénzt nagyrészt a befektetések hozadékának köszönhetjük, ami egy konzervatívnak mondható, nettó 5,5%-os hozammal érhető el.

Jó, ha tudjuk, hogy az itt bemutatott összeg nettó érték, ami azt jelenti, hogy a költségek már levonásra kerültek, ez tehát tisztán a nyereség.

Mire használható fel a pénz, és mikor férhetünk hozzá?

Mindkét dolog nagyban függ a gyermek megtakarítás típusától.

A babakötvény esetében például kizárólag a gyermek 18 éves kora után vehetjük fel a pénzt egy összegben, amivel biztosíthatjuk például azt, hogy gyermekünknek az egyetem mellett ne kelljen plusz munkát vállalnia. Ugyanakkor akár külföldi tanulmányokra is fordíthatjuk ezt az összeget.

Emellett találhatunk olyan konstrukciót is, ahol 18 év után is bent hagyhatjuk a pénzüket a megtakarításban, így az tovább kamatozik. Sőt, akár folytathatjuk is a megtakarítást, ezzel pedig tovább gyarapíthatjuk a félretett összeget.

A konstrukciótól függ továbbá az is, hogy a megtakarított pénzt mire használhatjuk fel. Vannak ugyanis olyan megoldások, ahol teljesen szabad kezet kapunk – vagyis a pénz bármire felhasználható –, ugyanakkor létezik kifejezetten lakáscélra specializált megoldás is.

Hogyan értelmezzük a gyermek megtakarítási kalkulátor számait?

Fontos kiemelni, hogy a kalkulátor nem mutatja meg minden befektetési konstrukció specifikumait – hiszen ez teljességgel lehetetlen. Leginkább egy jó kiindulási alap arra az esetre, ha megvan az a fix összeg, amit félre tudunk tenni a gyermekünk számára, és a cél, hogy mire szeretnénk ezt felhasználni.

Babakötvény vagy biztosítói megtakarítás?

A kalkulátor nem számol azzal, hogy a babakötvénynél nem biztos, hogy fixen, minimum havi 8.000 forintot befizetünk (ennél alacsonyabb összeget ugyanis nem lehet beállítani megtakarítási összegként), ahogy az állami támogatás összegével sem számol.

A biztosítói megtakarítások esetében pedig nagyobb szórás lehet a piacon, amit a kalkulátor nem tud minden esetben lekövetni. Így előfordulhat olyan is, hogy a már említett 5,5%-os hozamtól eltérő mértékben gyarapszik a vagyonunk.

Mindezek alapján tehát, ahogy már említettük, a kalkulátort kiindulási alapnak érdemes használni, miután meghatároztuk a pontos célunkat, és azt, hogy várhatóan mekkora összegre lesz szükségünk ennek eléréséhez.

Infláció

Magyarországon az infláció sokáig 0 és 1% között volt, most azonban az infláció emelkedett, és várhatóan akár 3%-os is lehet – épp ezért a kalkulátor egy átlagos, 2%-os inflációval számol.

Ez azt jelenti, hogy a kapott összegbe már az inflációt is belekalkuláltuk.

Azonban még egyszer fontos kiemelni, hogy ez nem ajánlattétel, és biztos, hogy a szakértők által megállapított összeg eltér majd ettől – viszont kiindulási alapnak tökéletes.

Sokat számít, hogy mikor kezdjük el a megtakarítást

Vannak olyan dolgok, amiket nem tudunk befolyásolni: ilyen például a fent említett infláció. Azonban arra már lehet ráhatásunk, hogy mikor kezdjük el a megtakarítást. Példaként ismét érdemes megnézni a kalkulátort, egy kis változtatással.

Tehát egy újabb játékra invitáljuk.

Nézzük meg, hogy mekkora lehet a megtakarítás összege, ha akkor kezd el gyűjteni, amikor a gyermeke iskolába megy – tehát 6 éves korában. Az egyszerűség és a jobb összehasonlíthatóság kedvéért számoljunk ugyanazzal a 15.000 forintos összeggel.

Ahogyan látható, 6 év alatt majdhogynem 2.500.0000 forinttal kevesebb az összeg. Sőt – ebben a konkrét esetben – már 1 éves „csúszás” is félmillió forintos mínuszt jelenthet.

Összegzés

Szülőként mindannyian felelősek vagyunk a gyermekünkért, és minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy a lehető legjobb körülményeket biztosítsuk számukra.

Épp ezért jó ötlet már a babavárásnál eltervezni azt (a babaszoba mellett), hogy mekkora összeget tudunk megtakarítani a számára. Ha már a születésétől kezdve anyagilag gondoskodunk gyermekünkről – akár egy kisebb összeggel is –, felnőtt korában hálás lesz érte.

(x)