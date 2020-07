Mennyire véd a lakásbiztosítás a strandi lopások ellen?

Dübörög a nyár, egyre többen látogatják a vízpartokat, a különböző fürdőkomplexumokat, ezzel pedig sajnálatos módon egyenes arányosan növekszik a strandi lopások száma is. De mi segít nekünk többet: egy leterített törölköző, vagy egy megfelelő lakásbiztosítás?

Jó magyar szokásként bevált – vagy éppen bizonyítottan nem bevált – módszer, hogy amikor elhagyjuk a napozóhelyünket, a törülközővel próbálunk erődszerű menedéket nyújtani az értékeinknek, ám sajnálatos módon a tolvajoknak ugyanolyan könnyű felkapni így a táskákat, mint amilyen könnyű volt nekünk leteríteni azt. Az esetek legnagyobb százalékában nem szokott probléma lenni, de a nagy számok törvénye alapján sajnos van, hogy lába kél az értékeknek, akkor pedig a baj már megtörtént, a törülközőnk csődöt mondott.

Alapvető óvintézkedések

A legtöbb strandon vannak biztonsági kamerák, a személyzet figyel a rendre, de egy 30 fokos teltházas napon sajnos nem tud senki annyi vigyázó szemet biztosítani, mint ahány vendég van.

Ha nem akarunk a nyaralásunk alatt görcsösen ügyelni a holminkra és csak a pihenésre szeretnénk koncentrálni, akkor nem árt megszívlelni néhány jótanácsot, amivel csökkenthetjük a káresetek kockázatát.

Elsősorban, amit mindig mindenhol elmondanak, hogy sose hagyjuk őrizetlenül az értékeinket, ne vigyünk nagy értékű tárgyakat magunkkal, és lehetőleg csak annyi készpénz legyen nálunk, amennyit előre tervezünk elkölteni. Lehetőleg a telefont és az ékszereinket is hagyjuk otthon, és ne a kocsiban zárjuk el, mert az érkezéskor esetleg kifigyelhetnek bennünket.

De mi van akkor, ha ezeket nem tudjuk kikerülni?

Azért nem kell úgy tekinteni a strandolásra, mint a bűnözés melegágyára, és hogy csak úgy mehetünk be a vízbe felfrissülni, ha fél szemükkel állandóan a partot vizslatjuk. Szerencsére ma már nagyon sok kármegelőzési opció áll rendelkezésünkre.

Ha van rá lehetőség, akkor használjuk a strand értékmegőrzőjét, ahol biztonságosan el tudjuk zárni a kincseinket. Manapság már vannak olyan fürdőkomplexumok, ahol az érkezéskor biztosított karperecünk adja egyben a szekrénykulcsunkat és a pénztárcánkat is. Ha pedig tényleg biztosra szeretnénk menni, akkor érdemes a lakásbiztosításunkat egy-két kiegészítő csomaggal felturbózni.

Akár hivatalosan is bebiztosíthatjuk magunkat

Talán sokan nem is tudják, de nem csak az utasbiztosítás véd minket a nyaralás alatt. A Pannon-Safe lakásbiztosításokkal foglalkozó szakértői felhívják a figyelmet arra, hogy a meglévő lakásbiztosításunkba érdemes beleépíteni a strandlopásokra vonatkozó konstrukciókat.

Ez a lehetőség alapvetően nincs benne a lakásbiztosítási csomagban, ezért külön kell kérni. Nagyjából ugyanúgy kell elképzelni, mint egy lakásbiztosításhoz kapcsolódó balesetbiztosítást, tehát az életbe lépő szerződés az egy háztartásban élőkre vonatkozik. Akiben pedig felmerül a kérdés, hogy vajon ez mennyivel növeli meg a biztosításunk díját, annak megnyugtatásként mondom, hogy maximum pár ezer forintot jelent éves szinten. Tulajdonképpen észrevehetetlen, nagyjából egy balatoni lángosozás árában ki is merül az egész. Ennyit pedig mindenképpen megér, ugye?

A lakásbiztosítást kiegészítő konstrukció tehát véd, ha a fürdőhelyen eltulajdonítják a vagyontárgyainkat. A kártérítés azonban nem terjed ki a készpénzre és az ékszerekre, ezért ezekre még a biztosítás megkötése után is érdemes kiemelten ügyelni. Mint ahogy minden biztosítás esetében, a térítés mértéke itt is meg van szabva, ebben az esetben a felső határ általában 20 és 25 ezer forint körül mozog.

Mi a teendő, ha a baj mégis megtörtént, de van biztosításunk?

Abban az esetben, ha mégis pórul jártunk és valaki meglovasította az értékeinket, akkor a káresetet először is be kell jelenteni a rendőrségnek. Az itt kapott feljelentésről szóló papírral pedig már mehetünk is a biztosítóhoz.

Tehát senki ne hagyja, hogy egy ilyen kellemetlen szituáció tönkretegye a jól megérdemelt pihenést. Egy kis odafigyeléssel és néhány apró, de sokat jelentő óvintézkedéssel, könnyedén bebiztosíthatjuk magunkat a bajjal szemben.

