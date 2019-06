Megszabadít a fűnyírástól a robot

Információ: 96 310 313, www.szerszamstore.hu

Mire nem képes a technika! Ez az apró szerkezet teljesen megszabadít a nemszeretem kerti munkától: a Solo by AL-KO robotfűnyíró teljesen önállóan, felügyelet nélkül dolgozik, csodás gyepfelületet eredményezve, a kisebb társasházi kertektől az akár kétezer négyzetméteres területig. A minőségre nem lehet panasz: a borotvaéles pengék egyenletesen nyírják le a füvet, a kívánt vágási magasságban, 25 mm-től 55 mm-ig. S mivel a vágás mindennapos, a finomra aprított fűnyesedék hasznos zöldtrágyaként kerül vissza a gyepre, nem kell összegyűjteni azt.A lejtős kert sem akadály, hiszen a robotfűnyíró nagy tapadást biztosító kerekeivel és erős motorjával akár 45 százalékos lejtőn is képes felkapaszkodni. Működése rendkívül halk (max. 60 dB), munkája során már a minimum 60 cm széles szűk átjárókat is kezelni tudja.– A robotfűnyíró működésének alapelve a munkaterület kijelölése, ami speciális kábel segítségével történik. Ezek egyszerűen és gyorsan lefektethetők a kívánt vágási terület köré, s miközben kijelölik a fű határát, védik azokat a helyeket is – például virágágyásokat, medencét–, amelyekben a fűnyíró kárt tehet – magyarázza Suhajda Gábor, a mosonmagyaróvári Flex-Fény Kft. vezetője. Ők a forgalmazott robotfűnyírók mellé a rendszer telepítését is szívesen elvégzik, így tényleg semmi dolgunk nincs, csak gyönyörködni az ápolt, üde gyepben...Azt, hogy mikor dolgozzon az automata fűnyíró, mi határozhatjuk meg, időzíthetjük például arra az időszakra a fűnyírást, amikor éppen senki nincs otthon, mindössze arra kell ügyelni, hogy a gép ne működjön egy időben a telepített öntözőrendszerrel. A beépített esőérzékelővel ellátott gépeknél választhatunk: ha esik az eső, a robot folytassa a nyírást, vagy szünetet tartson. A működési idejét előre beprogramozhatjuk, így az egyszeri telepítést követően hosszú ideig nem lesz gondunk rá! Sőt, a szerkezet töltéséről sem kell gondoskodnunk, hiszen saját maga tölti fel akkumulátorát a gyepfelület szélére telepített töltőjéről.A fűnyíró működése során érzékeli, ha a kábelhez ér, így mindig a behatárolt területen belül marad. Ha akadályt érzékel megáll és irányt vált, ha pedig felemelik, a dupla kés-rendszerű vágószerkezet azonnal leáll.A Robolinho fűnyírók megbízható munkavégzése és könnyű kezelhetősége önnek több szabadidőt eredményez, füve erősebb, sűrűbb és mindig ápolt lesz. Csekély energiafogyasztásuknak köszönhetően a SOLO by AL-KO robotfűnyírók különösen környezetbarátok.