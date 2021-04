Megkezdődött a szúnyoggyérítési szezon

Egy évvel ezelőtt jelentősen megváltoztak a szúnyog- gyérítés szabályai. Az idei a második év, amikor a biológiai gyérítésre nagyobb hangsúly kerül. A hét közepén meg is kezdődött a munka, földi, biológiai technológiával…

„Egy uniós jogszabályváltozás már nem teszi lehetővé a légi kémiai szúnyoggyérítést, ezért a tavalyi évben jelentősen átalakult a szúnyogok elleni küzdelem Győrben is. Annak ellenére, hogy a folyók városa vagyunk, a célunk idén is az, hogy kellemesen tölthessük el a nyárestéket a szabadban. Az oltásoknak köszönhetően a fokozatos nyitás időszakába léptünk, ezért bízhatunk abban, hogy a nyarat már jóval szabadabban tölthetjük. Ebből a szempontból sem elhanyagolható a szúnyogkérdés” – fogalmazott dr. Dézsi Csaba András polgármester, aki hozzátette, mi magunk is sokat tehetünk a szúnyogok elszaporodása ellen, hiszen a kiskertekben elöl hagyott hordókban, vödrökben összegyűlő vízben is tenyésznek a vérszívók. A polgármester a környezetvédelmi bizottság által indított, országosan is példaértékűnek számító Városi Fecskevédelmi Programra is felhívta a figyelmet. Mint mondta, ha aktívan segítjük a fecskék újbóli elszaporodását, azzal természetes szúnyogirtókat is hadrendbe állítunk, hiszen egy fecske egy szezon alatt egy kilogramm szúnyogot képes elfogyasztani.

Az új szabályozás szerint levegőből kémiai már nem, csak biológiai gyérítés végezhető, amely valójában egy megelőzőtevékenység. Ennek során egy speciális, baktérium­alapú készítményt juttatnak a szúnyogok tenyészőhelyeire a vízbe, hogy a még fejlődésben lévő lárvákat elpusztítsa. Ugyanez a célja a földi biológiai gyérítésnek is, amikor egy autóra szerelt szerkezettel célzottan juttatják a szert a tenyészhelyekre. A környezetbarát szer az alkalmazott dózisban kizárólag a szúnyoglárvákat pusztítja el, ártalmatlan minden más élőlényre. A héten földi biológiai szúnyoglárva-gyérítést végeztek a Győr-Szol Zrt. megbízásából. A beavatkozás a szúnyoglárvák elsődleges tenyészhelyeit, az ártereket, folyópartokat, tavakat érintette. A kezelések nagy része külterületen történt, de a város területén is találkozhattunk a járművel, főképp a városi tavak körül, az Iparcsatornánál, a gyirmóti és bácsai városrészekben.

Később a biológiai technológiát a földi kémiai gyérítés egészíti ki, amely során meghatározott program szerint járják majd be a várost. Ezekről az alkalmakról a beavatkozás előtt a Győr-Szol Zrt. folyamatosan tájékoztatást nyújt. S hogy mit tehetünk mi az otthonunkban? Szüntessük meg azokat a vízgyűjtőket, amelyek a szúnyogok szaporodását segítik. A vödröt, kannát, talicskát, gyermekjátékot úgy tároljuk, hogy abban az esővíz ne tudjon összegyűlni. Az állatok itatóvizét ne csak utántöltsük, hanem rendszeresen cseréljük. Az esővízgyűjtő tárolót fedjük le, az ereszcsatornát, vízelvezető árkot tartsuk karban, hogy a csapadékvíz elfolyhasson. A takaróponyvát, mezőgazdasági fóliát olyan módon terítsük le, hogy a víz ne álljon meg rajta. Ne hagyjuk, hogy a virágcserepekben hosszabb ideig víz álljon. A temetői virágvázát töltsük fel apró kaviccsal, sóderral vagy homokkal és erre öntsük a vizet. Tegyünk együtt a szúnyogmentes győri estékért!

A cikk Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.