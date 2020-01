Máshogyan képzeltük el az e-kereskedelmet…

A magyar e-kereskedelem sikeres éveken van túl, és további eredményes időszak elé nézhet – ebben szinte minden szakértő egyetért, az e-piac azonban rengeteg kihívást tartogat a szereplőknek. Mi változott az elmúlt években, merre tart az e-kereskedelem, kinek áll a zászló?

A gazdasági válságot követő években bejárta az amerikai és a világsajtót az a hírként közölt vélemény, miszerint az e-kereskedelem egyszerűen maga alá gyűri a hagyományos plázákat – idézi fel az egyik fővárosi marketingügynökség munkatársa. Noha a cikkek a legnevesebb amerikai lapokban jelentek meg, hemzsegtek a téves felvetésektől; akkoriban sokan úgy gondolták, hogy a Z-generáció egyértelműen az e-piac felé fordul, a hagyományos kiskereskedelmet és a plázákat pedig kizárja a mindennapjaiból. Ezzel szemben egészen más történt: a fiatalok a szórakozás, a találkozás és a gasztronómiai élmények helyszíneként kezdtek tekinteni a plázákra, ráadásul épp az idősebb korosztályok kaptak rá az online vásárlás ízére. Jusson eszünkbe, hogy a GKI Digital és az Árukereső felmérése szerint hazánkban az online vásárlók átlagéletkora 45 év!

Nemcsak maga az e-kereskedelem formálódik rohamos tempóban, hanem a hozzá köthető területek is; megjelentek a hibrid modellek, a hagyományos üzletek a webáruházak offline lábát képezik, gyakran átvételi pontként funkcionálnak, emellett fontos szerepet töltenek be a vásárlói élmény alakításában.

A szektor rohamos fejlődése nagyszerű lehetőségeket tartogat a szereplőknek, azonban kihívásokat is tartogat számukra. A globális kereskedelmi óriások (Amazon, Alibaba, eBay, Wish) térnyerése fenyegetést jelent a lokális piacokra nézve. Ezek a kereskedők már ma is a magyar piac mintegy felét képesek uralni. A probléma persze nem csak Magyarországot érinti, a fejlettebb e-kereskedelemmel, illetve nagyobb lélekszámmal rendelkező európai országok is éppúgy hasonló problémákkal néznek szembe.

A nyugat-európai országokban és a CEE-régióban is komoly figyelmet kapnak a terjeszkedő világméretű kereskedők. Nemrégiben a német Real.de, a francia CDiscount, az olasz ePrice és a román eMAG jelentette be, hogy közös platformot épít a piacok védelme érdekében. Emellett a kormányzatok is kiveszik a részüket a piac védelmében; korábban Franciaországban, most pedig Olaszországban röppent fel a hír, miszerint 2020-ban egy úgynevezett webadó kivetését tervezik. Amennyiben a tervezet elfogadásra kerül, a 750 millió eurót meghaladó forgalommal rendelkező szereplők a digitális bevételeik 3%-át lesznek kénytelenek fizetni adó formájában.

Részben a piacok telítődéséből adódóan egyre többen terveznek külföldi terjeszkedést. Egyes nem reprezentatív felmérések szerint a régióban a cseh és a magyar e-kereskedők rendelkeznek legnagyobb „terjeszkedési kedvvel”, egyelőre azonban alig találunk olyan hazai szereplőt, amely jelentős piaci részesedésre tett szert a külpiacokon.

Az Extreme Digital nyolc külföldi országban van jelen idegennyelvű webáruházzal, 2019-ben elindította a német webshopját is, hasonló eredményeket azonban a kisebb szereplők nem tudnak felmutatni. Sokan viszont úgy vélik, hogy a következő években egyre hangsúlyosabbá válnak a terjeszkedéssel kapcsolatos folyamatok: megfelelő exportterv, erős marketing és minőségi logisztikai szolgáltatások birtokában a hazai e-kereskedők sikeressé válhatnak a szomszédos országokban.

