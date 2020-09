Már most érdemes a téli gumira fókuszálni!

Gyorsan telik az idő, és szinte észre sem vesszük, de már nyakunkon a hideg időszak, szükségszerű tehát, hogy alaposan ránézzünk a téli abroncsokra, milyen állapotban vannak, vagyis használhatjuk-e még őket a téli szezonban.

Meg kell keresni az úgynevezett DOT számot, amely az abroncs gyártási dátuma (ez a gumik oldalán található), érdemes kiszedni az apró kődarabokat és átnézni, hogy nincs-e rajta bármilyen, könnyen észrevehető sérülés.

Semmit sem szabad az utolsó pillanatra hagyni, ha pedig szükséges, vegyünk új gumiszettet még időben! A Gumiwebshop.hu igyekszik segíteni néhány praktikus tanáccsal, hogy a téli vezetés is gondtalan és biztonságos legyen.

Miért is kell a téli gumi?

Sokszor halljuk innen-onnan, hogy ilyen meg olyan gumiszéria a legjobb. Tény, hogy járművünk a téli útszakaszokat a legjobban az évszaknak megfelelő és kiváló minőségű, illetve profilmélységű gumikkal tudja a leghatékonyabban biztosítani.

Aki pedig azt gondolja, hogy a négy évszakos abroncsokkal nekivághat egy hosszú téli utazásnak, az bizony téved, és majd saját kárán tapasztalja meg, hogy a legjobb stabilitást a téli gumival érheti el. Nem beszélve arról, hogy az életünket, illetve utastársaink biztonságát nem érdemes kockáztatni.

A téli gumiabroncsok nemcsak azért előnyösek, mert kiváló futófelület-mintákkal rendelkeznek, amelyeket jégen és havon tapadásra terveztek, hanem azért is, mert puhább gumikeverékeket alkalmaznak a tapadás fokozása érdekében.

Ez az oka annak, hogy a téli gumiabroncsok nem megfelelőek a nyári, meleg időjáráshoz, mivel a lágyabb gumi és nyitottabb futófelület-minta gyorsan elhasználódik – amikor a hőmérséklet rendszeresen meghaladja a hét fokot. Hasonlóképpen, az alacsony profilú nyári gumiabroncsok nem hatékonyak a hideg hőmérsékleten.

Melyik jobb és mennyibe kerül?

Előreláthatóan úgy készülhetünk fel a téli időszakra, ha még a szezon előtt elvégeztetjük a gumik szokásos cseréjét, azonban ha szükséges, akkor új gumiszettet kell venni. Autónknak négy kereke van, ennek megfelelően 4 abroncsot kell felhelyezni a lehető legjobb teljesítmény és tapadás érdekében. Új gumit jelenleg az interneten tudunk a leggyorsabban beszerezni, azonban a minőség és értelemszerűen az ár is igen fontos.

Az alábbiakban három népszerű márka (Hankook Winter ICept, Firestone WinterHawk 3 és Continental WinterContact TS860) tulajdonságait vizsgáltuk meg az árukereső platform segítségével. A világhálón számos oldal kínál téli gumit, érdemes többet megnézni a döntés előtt. A gumidiszkont például szetteket (négyesével) árul, és számos világmárka kedvező áron is kapható a folyamatos akcióknak köszönhetően. Az argep meg egy népszerű ár-összehasonlító weboldal. Vagy másik opció, ha személyesen keressük fel a hatalmas gumiválasztékkal rendelkező üzleteket.

Láthatjuk, hogy a három termék ára között igen a nagy az eltérés. Vásárlás előtt tanácsos még megvizsgálni a vásárlói véleményeket is: a legtöbb (107 vélemény) a Hankook Winter ICept RS2 W452 195/65 R15 91T termékre érkezett. A vevők kihangsúlyozták, hogy „megfelelően tapad a gumi és kiváló ár-érték arányú”. A másik kettő abroncsra 70 és 50 vásárlói értékelés érkezett, ami nem jelenti azt, hogy rossz minőségű lenne a gumi, elképzelhető, hogy az emberek inkább az olcsóbb, de megbízható téli abroncsot keresik.

Két tényezőt még feltétlenül meg kell vizsgálnunk a vétel előtt: üzemanyag-takarékosság és a fékút nedves szakaszokon. Előbbit A-tól G-ig jelölik, ahol az A a legjobb és a G a legrosszabb. A vizsgált termékeknél ez így néz ki: E, E és C. Ebből is látszik, hogy a Continental gumi a legjobb az üzemanyag-takarékosság szempontjából.

Fékút nedves úton: itt az A és F között van a vizsgálat, amely a fenti gumik esetében: C, B és B. Elmondhatjuk, hogy a tapadási teljesítményük megfelelő.

Drágább ugyan, de aki biztosra akar menni, vásárolhat defekttűrő (megerősített oldalfallal és hőálló vegyületből készült összetevőkkel rendelkező) abroncsokat is, az ilyen gumikkal akár 200 kilométeres szakaszt is biztonságos megtehetünk, közel 80 km/h sebességgel a defektet követően.

Hogyan előzzük meg a téli gumik elhasználódását?

A gumikra is igaz, hogy ha óvjuk és kíméljük, akkor hosszabb távon meghálálja a gondoskodást, és még sokáig használhatjuk őket. Ebben mi is nagymértékben közreműködhetünk: amikor vége a szezonnak, akkor megfelelő módon és biztonságosan kell tárolni az abroncsokat, hogy ne érintkezzenek olajjal, hővel és párával.

Ha van egy jó garázsunk, akkor ezt remekül megoldhatjuk. Ellenkező esetben sincs ok pánikra vagy aggodalomra, hiszen számos márkaszerviz vagy gumis műhely biztosít tárolási szolgáltatást: ha tehetjük, éljünk vele, hiszen ez jó a téli guminak és nekünk sem kell gyorsan újat venni. Arról már nem is beszélve, hogy az ilyen műhelyekben a gumicserét is szakszerűen elvégzik.

Ne várjuk meg a telet – szerezzük be a gumikat még a szezon előtt!

Ahogy a fentiekben említettük, nem érdemes az utolsó pillanatban cselekedni. Akár a nyári időszak után ellenőrizhetjük, hogy milyen állapotban vannak téli abroncsok. Ha csak cserélni kell őket, akkor ősszel kérjünk időpontot a gumisnál vagy márkaszerviznél.

Új szett vásárlásakor pedig figyeljük a különböző ár-összehasonlító oldalakat, vagy személyesen nézzünk utána a gumis műhelyekben. Érdemes továbbá minden fontos paramétert megvizsgálni, hogy olyan gumit vegyünk, amely jó sokáig lesz autónk hűséges „társa”.

Lehetőleg még szezon előtt szerezzük be az új garnitúrát, hogy hatékony, minőségi és kedvező árú abroncsokkal vészeljük át a téli időszakot. A biztonságos közlekedés betartása mellett törekedjünk arra, hogy élmény legyen a vezetés.

