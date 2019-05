Májusban országos multifokális szemüvegkampány a Trend Optikákban

A Trend Optika szolgáltatásaira és akciójára jelentkezzen be MOST!



9021 Győr, Baross G. út 19.

Tel.: +36-96/488-341

9021 Győr, Baross G. út 19.Tel.: +36-96/488-341

Nagyidainé Kiss Györgyit, a Trend Optika optometrista, kontaktológusát kérdezzük a kampányról.Az évek múlásával – ahogyan minden szövetünk – szemünk is elveszíti természetes alkalmazkodóképességét, veszít rugalmasságából. Ilyenkor tapasztaljuk, hogy kezünk nem elég hosszú, az apróbb betűk összemosódnak, az olvasnivalót egyre távolabb kell tartani szemünktől, hogy élesen lássunk. Ez teljesen természetes folyamat, mely kinél előbb, kinél később következik be, de megközelítőleg 40 éves kor környékén jelentkezik a probléma.A multifokális szemüveglencsék átveszik a szem – idő múlása során elvesztett – munkavégző képességét, és viselőjük visszanyerheti a természetes éleslátás élményét. Rendelkezik a távoli és közeli látómezővel, a két dioptria közötti átmenet egy úgynevezett látócsatornában kerül kialakításra, így alkalmas a közbenső távolságra lévő tárgyak nézésére. Nincs szükség a szemüvegek cserélgetésére, minden távolságban élesen látunk. A folyamatos fejlesztésnek köszönhetően ez a folyosó egyre szélesebb, és a széli részek torzítása pedig egyre kisebb. A kiszélesedett látómező nagy könnyebbséget jelent pl. autóvezetés közben, mert nemcsak az utat, hanem a műszerfalat is tisztán láthatjuk vele. Az Essilor legújabb fejlesztése a Varilux X névre hallgató multifokális szemüveglencse, mely a legszélesebb látóteret biztosítja távolra. A Varilux X Series fejlesztői a karnyújtásnyi távolságon belüli zónára is fókuszáltak, úgynevezett monitortávolságon belüli területre, hogy még dinamikusabb látásélményt biztosítsanak. Figyeltek arra is, hogy a szemüveg viselői egyensúlyban érezzék magukat mozgás közben is.A szemvizsgálatot korszerűen felszerelt szemészeti rendelőinkben szemész szakorvosok és diplomás optometrista kontaktológusok végzik.9 lépéses szemvizsgálat során nem csupán a dioptria értékét állapítjuk meg. A korrekciós értékek tekintetében felmérjük mind a tág, mind a szűk pupillákhoz tartozó fénytörési hiba értékét is, így lehetőség van akár multifokális, akár egyfókuszú szemüveget speciálisan vezetéshez vagy monitorhoz készíteni.Szaruhártyatérképet készítünk, és a szemlencse átlátszóságát is mérjük, szemfenéki meszesedést szűrünk, zöldhályog-szűrést is végzünk. Így teljes diagnózist állítunk fel a szem állapotáról.A multifokális szemüveg kipróbálása a „100%-os elégedettségi garanciának" köszönhetően most kockázatmentes! Amennyiben a vásárló egy hónap viselés után elégedetlen – a kampány ideje alatt, a kampányban részt vevő Trend Optika csoport üzletekben vásárolt – multifokális/progresszív lencséjével, akkor azt 100% elégedettségi garanciával kicserélheti, az eredetivel megegyező minőségben és korrekciós értékben, a vásárlást követő 3 hónapon belül. A legmodernebb lencsék esetében rövid a megszokási idő, mert ezeket a természetes szemmozgás és fejtartás figyelembevételével alakították ki.Jelenleg acsoport szaküzleteiben országosan elérhető „multifokális szemüvegkampány" ideje alatt az üzlethálózat belvárosi üzleteiben egy most futó akció keretében nagyszerű lehetőség nyílik a probléma ideális megoldására. Most egy szemüveglencsét fizet, kettőt kap, ha multifokális szemüveget készíttet nálunk bármelyik kedves vásárlónk. A legszélesebb csatornájú progresszív szemüveget viselők és a dioptriás napszemüvegre vágyók most fél áron jutnak a tökéletes látás élményéhez.