Ma felgyúlnak Győrben Advent fényei

Ahogy az egész év, úgy az idei karácsonyi időszak is rendhagyó lesz. A szokásoktól eltérően ma nem nyílik meg a karácsonyi vásár, ám az ünnepi díszvilágítás ezúttal is ünnepi hangulatot varázsol a belvárosba, ahogy a város karácsonyfája is ott áll már a Széchenyi téren…

„A 2020-as év történéseit a koronavírus-járvány határozta meg, ami sajnos még mindig itt van velünk. Emiatt az adventi időszak is rendhagyó lesz, ám azt fontosnak tartottuk, hogy a jelenlegi helyzetben – ha rendezvények nem is tarthatók – az ünnepi hangulatot ne kelljen nélkülözniük a győrieknek. Éppen ezért a város újra karácsonyi díszbe öltözött, és pénteken délután ismét felgyúlnak az adventi fények” – mondta el lapunknak dr. Dézsi Csaba András polgármester. A város utcáit összességében 14 kilométer hosszú fényfüzér és 4000 darab LED-sor díszíti. A díszvilágítás kiépítését a Győri Útkezelő Szervezet koordinálta, a fényeket a Vill-Korr Hungária Kft. munkatársai hat kosaras autóval szerelték többek között a belvárosi sétálóutcákban és tereken, valamint a Szent István úton. A munka mintegy öt héten át tartott, hogy advent első vasárnapja előtt két nappal, pénteken délután valamivel negyed öt után idén is ünnepi fénybe burkolózzon a város. A Baross hídon és a Szent István úton a közvilágítási oszlopokra kerültek díszvilágítási elemek. A Baross úti sétálóutcában a kétoldali gömbkőrisek koronái viselik a fényeket. Több sétálóutcában, például a Király, a Kazinczy vagy a Kisfaludy utcákban az épületek közé feszített díszvilágítási elemek kerültek. A Tejfölös asszonynál és a Bécsi kapu térnél is gömbökkel díszítették fel az utcai fákat. A városháza előtti tér fái is ünnepi díszbe öltöztek, illetve maga az épület is: az erkélykorlát, a párkányok, a bejárat kőoszlopai és a toronykorlát is kivilágítást kap advent és karácsony ünnepe előtt. Az átfeszítések, kandelláber­díszek mellett a különálló elemek idén is megjelennek, mint például a Dunakapu téren a fénykapu vagy a hóember. Az adventi készülődéshez hozzátartozik az is, hogy a város több pontján mindenki karácsonyfáját állít a város. A hét elején a Győr-Szol Zrt. munkatársai felállították a város karácsonyfáját a Széchenyi téren, sőt, advent idején összesen 43 helyszínen, városrészi központokban, köztemetőkben díszlenek majd a fák. Húsz helyen meglévő, élő fa az ünnep szimbóluma, 23 helyszínen pedig fát állított a szolgáltató. Köszönet mindazoknak, akik saját fenyőfájukat ajánlották fel a város közterületei­nek díszítésére, hozzájárulva ezzel Győr ünnepi képéhez. Így került Tétről városunk központi terére a gyönyörű, szinte teljesen szabályos, huszonöt éves, tizenkét méter magas nord­mann fenyő is, amelyet Gyöngyösi Ferencné ajánlott fel. A Széchenyi téren megtalálható az adventi koszorú, a betlehem és a Kovács Margit-­­iskola installációs faháza is, hozzájárulva a meghitt hangulathoz. A polgármester azzal zárta: bízik abban, hogy a járványhelyzet ellenére szép adventünk, áldott karácsonyunk és egy sokkal nyugodtabb és szabadabb 2021-es évünk lesz.