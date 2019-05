Lipóti a Sziget Közért - képgaléria

(X)

Dr. Tóth Zoltán, a Lipóti Pékség ügyvezető igazgatója elmondta: a színvonal és a frissesség jellemzi az itteni árukészletet, a ropogós Nosztalgia kiflitől a friss joghurton át egészen a széles zöldség- és húskínálatig. A bejáratnál olvasható szlogen is a cég filozófiáját erősíti – minőség magyar termelők által. Nem titkoltan egy presztízsberuházást valósított meg Tóth Péter tulajdonos a kisáruház létrehozásával. "Célunk, hogy a saját termékeink mellett a magyar termelők által előállított áruk kerüljenek a polcokra (például gyermelyi tészta és kecskeméti ételízesítő), különös hangsúllyal a regionális beszállítókra. Így a Lipóti mellett többek közt dunaszigeti tojás, darnói hús, tejfaluszigeti pálinka, óvári sajt, püski méz, dunakiliti konzerv és savanyúság, dunaremetei baromfihús és győrsági lekvár is kapható.A tulajdonos három évtized alatt felépített vállalkozó kapcsolatrendszerét használva a meghatározó magyar élelmiszeripari cégek tulajdonosait kérte arra, hogy – bár a nálunk forgalmazott áruk mennyisége nem mérhető a multik által értékesített darabszámmal – segítsenek: minőségi termékeik széles választékát a multikkal versenyképes áron juttassák el Lipótra. Mindezt azért, hogy a Sziget Közért is olyan áron (vagy olcsóbban) kínálhassa portékáit, mint a multik.Fontos megjegyezni: Lipóton megtalálható minden, ami a színvonalas élethez a háztartásban szükséges. A Lipóti a Sziget Közért kisáruház is ehhez ad mostantól segítséget. Az ünnepélyes átadást tegnap tartották, a megnyílt üzletet megtisztelte látogatásával Nagy István agrárminiszter is."Szeretnénk bebizonyítani, hogy életképes modell a magyar termelők termékeit a fogyasztó által elvárt minőségben, a termelőnek és a vevőnek is elfogadható áron értékesíteni" – emelte ki az ügyvezető igazgató.Mit jelent a már említett presztízsberuházás? – kérdeztük a Tóth Péter lipóti településvezetőt. "Harmadik polgármesteri ciklusomat töltöm, s a testülettel való közös gondolkodás eredményeként a településen az idegenforgalom adta lehetőségeket szeretnénk kihasználni, Magyarország egyik legszebb, legélhetőbb települését kialakítani. Ennek eredményeként a 700 lelkes település felmutathat már színvonalas termálfürdőt, pékséget, szállodát, sportcentrumot és két tannyelvű iskolát is. A pékség országos fejlődése mellett viszont, eddig nem volt nevünkhöz méltó az az élelmiszerüzlet a faluban, amit mi üzemeltettünk. A pékség sikerének köszönhetően most nyílt lehetőség ilyen presztízsüzletet nyitni. Ez kétszeres öröm számomra. Egyrészt akárcsak az oktatás vagy a sport területén, itt is régiós fejlődésben gondolkodunk. Ez az üzlet nemcsak a falu rendelkezésére áll, a régió és a turizmus minőségi kiszolgálására nyílt, fejlődését segíti. Másrészt a pékséggel már az elmúlt időszakban bebizonyítottuk, hogy a multinacionális láncok nélkül is lehetséges a fejlődés. Bízom benne, hogy új szemléletet honosítunk meg a vállalkozók és a vásárlók számára is. Ezt tükrözi az üzletben olvasható szlogenünk is: "Minőség magyar földből, magyar kézből. Hazai termelőkkel, mindent a vevőkért."