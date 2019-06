Lakásfelújítás személyi kölcsönből? Egyre többen így csinálják!

A kis összegű lakásfelújítási munkálatok között érdemes megemlíteni a parkettázást, a gipszkartonozást és a burkolást is. 300 ezer forintból sokkal szebbé és kényelmesebbé varázsolhatjuk az otthonunkat.

(X)

A személyi kölcsönök mellett szól a gyorsaság is. Ha nincs időnk akár két hónapot várni a hitel folyósítására, akkor a személyi kölcsönök jelentik a célravezető megoldást. Aexpressz szolgáltatással, külön díj ellenében akár egy órán belüli folyósítást tesz lehetővé, mindezt roppant kényelmes igénylési folyamatot követően; elektronikus aláírás, videóazonosítás és bankszámlamegosztó funkció teszi kényelmesebbé az ügyintézést – természetesen mindezt teljesen online.A hosszú lejáratú lakáshitelek esetében a piac kamatemeléssel számol, ez azonban minimálisan érintheti a személyi kölcsönöket. Ez részben azzal magyarázható, hogy a lakáshitelek piacát nagyobb mértékben befolyásolja a monetáris politika, így a személyi kölcsönök egyre nagyobb jelentőséggel bírnak a lakásfelújítások finanszírozásában.A kis összegű felújítások között elsőként a leggyakrabban végzett festési munkálatokat érdemes megemlíteni. Ez esetben jelentős a különbség az anyagköltség és a munkadíj között. Ha ügyesek vagyunk és rendelkezünk némi gyakorlattal, magunk is elvégezhetjük a munkát.A festés költségének kiszámolásához meg kell mérnünk a falak szélességét és magasságát, ez alapján ki kell számolnunk a felületét, illetve ki kell vonnunk belőle a nyílászárók által foglalt felületet. Rendszerint két festékrétegre van szükség, illetve némi festéktöbblettel érdemes számolni a biztonság kedvéért. Ezt követően már nincs nehéz dolgunk, hiszen láthatjuk, a kiszemelt csomagolás hány négyzetméterre elegendő.Látni fogjuk, hogy a szükséges festék költsége relatív alacsony; átlagos minőséget feltételezve nagyjából 100-150 forintot kell fizetnünk egy négyzetmétert lefedő festékért, a festőmesterek munkadíja azonban ennek többszöröse, nagyjából 1000 forint körüli. A tapéta felragasztásának munkadíja valamivel magasabb, négyzetméterenként 1400-1700 forintot kérnek el érte.A kőművesmunkák esetében a falazás négyzetméterára 2500 Ft körüli, a vakolásé hozzávetőlegesen 2000 Ft. Tételezzük fel, hogy egy 5 méter szélességgel rendelkező szobát szeretnénk kettéosztani; 2 és fél méteres belmagasságot feltételezve a falazás költsége nagyjából 32.000 Ft, a kétoldali vakolásé 50.000 Ft. Az anyagköltség mellett tehát hozzávetőlegesen 80 ezerből készíttethetünk el egy ilyen méretekkel rendelkező válaszfalat.Ytong válaszfalelemeket használva nagyjából 60 ezret kell fizetnünk a „téglákért", 5-10 ezerbe fog kerülni a beltéri ajtó nyílásáthidalása, és természetesen egy ajtóra is szükség lesz, amit 20-30 ezerért kaphatunk meg. Összességében egy új választófal elkészítése hozzávetőlegesen 180 ezer forintba kerül.