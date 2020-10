Kültéri Jakuzzi telepítése – Milyen árak léteznek?

Ha saját kültéri jakuzzi vásárlását tervezzük, csak rábökni a nekünk tetsző darabra, mindenképpen érdemes beszélni legalább 1-2 jakuzzi szakértővel is. Például, mikor kiválasztja a legszimpatikusabb típust, fontos, hogy a megvásárlása előtt mindenképp járjon utána, hogy milyen telepítési szükségletei vannak egy jakuzzinak: hely, víz, áram.

Emellett a fenntartási költségek kiszámítását se felejtsük el, hiszen egy élménymedencére nem csak akkor kell majd költenünk, amikor megvesszük, hanem a használata és a karbantartása is pénzbe fog kerülni. Vegyük is sorra, miket is kell számításba vennünk, mielőtt egy szép jakuzzi tulajdonosa akarunk lenni.

Egy masszázsmedence jóval nagyobb, mint egy fürdőkád, vagyis nem fogjuk tudni akárhová letenni. Sokan esnek abba a hibába, hogy nem készítik elő megfelelően az élménymedence helyét. Pedig ez szükséges, hogy a szerkezet ne sérüljön. Ha teljesen új területet alakítana ki neki, akkor csak fűre vagy földre nem szabad lehelyezni a jakuzzit, a legoptimálisabb, hogyha az alap egy 5 cm-es sóderágy, amin 10 cm vastag egyszer vasalt beton kerül. Természetesen az alapra kerülhet térkő vagy járólap, a legfontosabb, hogy vízszintes legyen, ne süllyedjen meg sehol.

A két legfontosabb paraméter: víz és áram

A megfelelő hely kiválasztásához még két nagyon lényeges paramétert is figyelembe kell venni. Az egyik a víz, ami nemcsak a feltöltés szempontjából fogja meghatározni az élménymedence helyét, hanem a leeresztés miatt sem lesz mindegy, hova kerüljön.

Természetesen nem szükséges a jakuzzit rákötni a vízhálózatra, de mindenképp legyen valahol a közelben csap, ahonnan egy slagon keresztül fel tudjuk tölteni a medencét. A leeresztés is történhet slagon keresztül, hiszen a jakuzzi alsó részén lévő leeresztő csaphoz csatlakoztatni lehet. Ahhoz, hogy az élménymedencét működtetni tudjuk, biztosítanunk kell a megfelelő áramellátást. Általában a kisebb vagy a kevesebb masszázsszivattyúval ellátott típusoknak egy fázis, tehát 230 V elengedő, ha azonban nagyobb vagy 3-5 masszázsszivattyús jakuzzit szeretnénk, akkor már három fázisra, vagyis 400 V-ra lesz szükség. Fontos, hogy a jakuzzit sosem dugjuk konnektorba!

Ezt mindenképp tartsuk szem előtt az élménymedence helyének, illetve típusának kiválasztásánál, hiszen, ha nagyobb típust választunk, mint amit az áramellátásunk bír, akkor csak kompromisszumokkal fogjuk tudni használni a jakuzzit.

Mennyibe is fog mindez kerülni?

Amikor kiválasztjuk a számunkra tökéletes élménymedencét, a technikai paramétereken túl természetesen az árat is figyelembe kell vennünk. Egy alap felszereltségű jakuzzi ára másfél millió forint körül kezdődik, de nem feltétlen érdemes a legolcsóbbat megvásárolni. Az olcsó húsnak híg a leve, itt fokozottan érvényes, hiszen egy igen összetett termékről van szó. érdemes utánajárni a kereskedő cégnek, véleményeket keresni róluk.

A minőség legyen az elsődleges szempontunk, hiszen nem egy-két évre tervezzük a használatát, és nem egy olyan termékről van szó, amit évente cserélni szeretnénk. Emellett az sem elhanyagolható tényező, hogy milyen szolgáltatások tartoznak bele az árba. Érdemes olyat választani, amibe a kiszállítás és a telepítés is beletartozik, nem csak maga a jakuzzi. Ebben az esetben közel 2 millió forinttól indulnak az árak. Ha nagyobb vagy jobban felszerelt medencében gondolkodunk, 3-3,5 millió forintos árral is kalkulálhatunk.