Korszerű kerékpárút-hálózat létesül a Fertő-parton

A Sopron-Fertő térségben 17 helyszínen létesültek kerékpáros pihenőhelyek, melyek hozzájárulnak a térségi kerékpáros turizmus fellendüléséhez, komfortosabbá téve a biciklizés élményét. A projekt a Magyar Kerékpáros Turisztikai Szövetség; az Aktív- és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ; Sopron-Fertő Turisztikai Fejlesztő Nonprofit Zrt., Magyar Turisztikai Szövetség Alapítvány konzorciumában valósult meg. A Sopron-Fertő turisztikai térségben komplex kerékpárosbarát fejlesztések valósulnak meg mintegy 600 millió forintos európai uniós támogatás segítségével, melynek részeként meglévő utak újultak meg, emellett szerviz és pihenőpontok hálózata jön létre. A fejlesztésekről Petényi Mirkót, az Aktív és Ökoturisztikai Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatóját kérdeztük.

Pontosan milyen fejlesztés valósult meg?

Alapvetően egy komplex kerékpárosbarát szolgáltatásfejlesztésről beszélhetünk. Egészen sokrétű az, ami történt: több kerékpáros útvonalat jelöltünk ki a Fertő tó és Sopron térségében, 17 helyszínen egységes arculatú megállóhelyeket alakítottunk ki és információs táblákat helyeztünk ki, ezzel is segítve a kerékpáros turisták eligazodását az útvonalakon. Sopronnál és térségében eddig is jó minőségű kerékpárutak álltak rendelkezésre, azonban az információ, a hálózati jelleg hiányzott, most viszont már áttekintve láthatjuk azt hálózatot, ami körülvesz minket: a megtervezett túraútvonalakat, a nehézségüket, és a környéken található látnivalókat ismerhetünk meg. Fontos tapasztalat, hogy a kerékpározás szerepe felértékelődött a pandémia időszakában, ezért kiemelkedő a megvalósult fejlesztés.

Kerékpáros pihenőhely – Hidegség

A projekt első része a tavalyi évben megvalósult, mit tartalmazott?

A Sopron és Fertőrákos közötti kerékpárút sokkal jobb minőségű lett, aszfaltos réteget is kapott ott, ahol ez lehetséges volt. Az erdei utak is megújultak és itt is létesültek pihenőhelyek. Az egyik szakasz az ország legjobb kerékpárútjai közé is bekerült egy szavazáson. Példaértékű ez a beruházás. A természetvédelmi szempontokat kiemelten figyelembe vettük a megvalósítás során: ahol lehetséges volt, ott aszfaltos utat alakítottunk ki, ahol a természetvédelem szempontjai ezt nem engedik meg, ott jó minőségű murvás útvonal készült el.

Kerékpáros pihenőhely – Fertőd

Miért volt szükséges Ön szerint a fejlesztés?

Országos viszonylatban ez a térség egy kiváló kirándulóhely, remek adottságokkal bír, Sopront és a Fertő-partot érdemes újra felfedezni, ezt szolgálja ez a beruházás is. A fejlesztéssel csökken a színvonalbeli különbség az osztrák és magyar kerékpárút-hálózat között. Az osztrák turisták is otthon érezhetik magukat a magyar oldalon, hiszen olyan színvonallal találkozhatnak, amit már megszoktak Ausztriában. A szolgáltatás és infrastruktúra fejlesztéssel valósulhat ez meg. Egy turisztikai kiadvány is készül Sopron és térsége aktív turisztikai lehetőségeiről magyar és német nyelven, így a kerékpárosok megismerhetik, hogy milyen élményeket élhetnek át itt.

A fejlesztések sorának a szolgáltatásokra is ki kell terjednie. A fertő parti vendéglátóhelyek fellendülését is szolgálja ez a hálózat, hiszen a szolgáltatók létrehozhatnak szervizpontokat a kerékpárosok részére, a fertődi csillagtúra központban pedig kerékpárokat is lehet bérelni. Arra bíztatok mindenkit, hogy induljon útnak és keresse fel a Fertő-parti kerékpárutat, hiszen sok újdonságot rejt.

Kerékpáros pihenőhely – Csillagtúra központ – Fertőd

A fejlesztések sorának a szolgáltatásokra is ki kell terjednie. A fertő parti vendéglátóhelyek fellendülését is szolgálja ez a hálózat, hiszen a szolgáltatók létrehozhatnak szervizpontokat a kerékpárosok részére, a fertődi csillagtúra központban pedig kerékpárokat is lehet bérelni. Arra bíztatok mindenkit, hogy induljon útnak és keresse fel a Fertő-parti kerékpárutat, hiszen sok újdonságot rejt.