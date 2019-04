Kihívás volt a stáción dolgozni

(X)

A legmagasabb minőségben és szoros határidőre kellett megalkotni az új győr-belvárosi keresztút 14 stációját. A különleges tartószerkezetbe applikált, győri alkotók munkáit tartalmazó stációkat nagyhétfőn láthatták először a győriek és a városunkba érkező turisták.A keresztút állomásait hét dombormű, két grafika és öt festmény alkotja. A formavilág modern, de az alkotások tiszteletben tartják a keresztút és a belváros szakrális értékeit. A körülbelül egy kilométeres keresztút útvonalára eső épületek falain látható stációk látványvilágának érdekességét egy különleges anyag, a magyar világszabadalomként gyártott üvegbeton jelenti, melyet hátulról LED-fényekkel világítanak át, így sötétedés után egyedi látványt nyújtanak.A stáció Sándor János építész, vezető tervező és kollégáinak tervei alapján készült, ezek alapján készítette el a győri Felirat Kft. a pontos kiviteli terveket, minden egyes stációhoz a művészeti alkotások egyedisége és a helyszín adottságai szerint. A tervezés januárban indult, majd nem sokkal később kezdődött meg a mai kornak megfelelő legkorszerűbb és időtálló alapanyagokból történő gyártás. Az üvegbeton egy szálcsiszolt kóracél keretrendszerbe és szerkezetbe került, a homlokzati rész közé „beágyazva láthatók" a győri művészek által ihletett és megformált festmények, grafikák és bronz domborművek. A gravírozott táblán többnyelvű rövid leírás magyarázza a stációkat, sőt QR-kód is készül, amelynek használatával az interneten még több információ érhető el.Vargáné Lascsik Andrea, a Felirat Kft. egyik vezetője szerint komplex, összetett munka volt a stációk elkészítése, mivel sokféle anyagot kellett összeépíteni, ötvözve a kemény, nehéz acélt és betont a törékeny és sérülékeny művészeti alkotásokkal, mindezt energiatakarékos, hosszú élettartamú LED-es megvilágítással kombinálva. „Sok kísérletezés és ötletelés, sok álmatlan éjszaka után született meg a végső verzió", mondja a cégvezető.A készre szerelt alkotások helyszíni szerelése sem volt egyszerű, mivel az autóforgalomtól elzárt történelmi belvárosban kellett megoldani a 300 kilós szerkezetek helyszínekre szállítását, felfogatását, a villanybekötéseket.Nem ez volt a Felirat Kft. első szakrális jellegű munkája; a neves győri cég készítette többek között II. János Pál pápa 1995-ös győri látogatásának helyszínére azt a gravírozott, csiszolt kóracél emléktáblát, melynek elkészítése az akkori műszaki lehetőségek mellett nem volt egyszerű. De a Felirat műhelyében készültek a Pannonhalmi Főapátság „Viator" éttermének feliratai és „Omnibus" streetfood-részének nagyméretű betűdobozai is. Emellett a győri Látogatóközpont és a mostani Keresztút művészeti alkotásait előzetesen bemutató kiállítás berendezése is a cég munkáját dicséri.Sándor János építész-tervező sem először dolgozott együtt a Felirattal: a 2012-es budapesti FIFA-kongresszus volt az első közös munkájuk, majd az Audi Aréna belső dekorációja és információs rendszere következett.– Olyan csapatról van szó, amely tud „milliméterben dolgozni", és itt pont erre volt szükség. Sikeres együttgondolkodás előzte meg a tervezést, mi elmondtuk az ötleteinket, a Felirat pedig szállította hozzájuk a műszaki megoldásokat. Már az anyagválasztás, a speciális (és rendkívül drága) üvegbeton kezelése is különleges figyelmet és körültekintést igényelt, ez előre kiöntve és méretre vágva, három centi vastag táblákban érkezett Győrbe.A szponzor cégek részéről a QP Zrt. vezérigazgatója, Bogisich Ferenc úr így értékelte a közös munkát:– A keresztút új technológiai kihívások elé állította a Felirat Kft.-t, de Varga Péter és csapata ezt sikeresen meg tudta oldani. A végeredmény egy precízen, minden részletre kiterjedő figyelemmel elkészített „modern műemlék", ami méltó keretet ad a művészek által készített egyedi alkotásoknak.