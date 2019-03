,,Kerülj flowba" - azaz kerülj bele az áramlásba!

(x)

„2018 nyarán indult el Győrben a Businessflow Üzleti Klub" – tájékoztat Marczali Zoltán, a klub elnöke, egyben a győri MASC Kft. ügyvezető tulajdonosa. „Az üzleti klubok nagyon sikeres kezdeményezések az utóbbi években, hiszen hatékonyan tudják támogatni a vállalkozásokat az üzleti kapcsolataik folyamatos bővítésében. A MASC Kft. elmúlt két évben szerzett új ügyfeleinek 80–90 százaléka is kizárólag a különböző üzleti klubokban kötött személyes kapcsolatokból származik. A Businessflow győri csoportja kéthetente tart csoporttalálkozókat, ahol a személyes kapcsolatépítésen túl minden alkalommal tudásmegosztó előadásokat is hallgathatunk egy-egy vendég előadótól.A „Kerülj flowba" konferenciasorozatot idén rendezi meg először a Businessflow a megyeszékhelyeken; Győrben március 26-án, a Famulus Hotelben.„A március 26-i rendezvényünkön a vállalkozóknak szervezett keretek között lesz lehetősége a személyes kapcsolatépítésre, és természetesen lesznek előadások is az egész napos programban. 8.30 órától kezdődik a regisztráció, 9 órakor pedig a délelőtti program, amelyben két fantasztikus vendég előadót – Scheer Tamást és Bólya Imrét – hallgathatunk meg, valamint médiapartnereink – a Kisalföld és az Oxygen Média – is teret kapnak egy kis médiapiaci helyzetelemzésre, ezenkívül lesz egy órás kapcsolatépítő blokkunk is.Az ebédszünetet követően, 13 órakor Pusztai Ádám, majd Németh Gábor elő­adásával folytatódik a program, ekkor is lesz lehetőség kapcsolatépítésre. A délután során – 16 óráig – a rendezvény országos brandpartnerei – köztük a MASC Kft. – is lehetőséget kapnak egy rövid bemutatkozásra.„Minden vállalkozásnak lét­érdeke, hogy folyamatosan bővítse az üzleti partnerei körét. Ezt nálunk szervezett, moderált körülmények között, ugyanakkor kötetlen, baráti, egyfajta klubhangulatban teheti meg. A vendég előadóink pedig valóban fantasztikusak: mindannyian elismert szakemberek a saját területükön, és ritka, hogy egy napon belül négy ilyen kiemelkedő tartalommal bíró előadást hallgathat meg az érdeklődő" – mondja Marczali Zoltán.