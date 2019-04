Kertvárosi otthon elérhető áron!

Az otthon érték. Az ingatlan üzlet.

Nem csökken Győr-Víziváros népszerűsége: már az ötödik ütem építését kezdték meg a Tavirózsa lakóparkban, amely a Vidra utca végén kínál ideális otthont a fészekrakóknak.Az új lakótömbben 35 lakás készül, köztük a kicsi, nappali + 1 szobás ingatlantól a nappali + 3 szobás családi otthonig. Utóbbi tökéletes akár egy háromgyermekes család számára is, a csok igénybevételével pedig a lehető legkedvezőbb feltételekkel juthatnak új otthonhoz a vásárlók. A 40−75 négyzetméteres, emelt szintű szerkezetkész lakások átadása 2020 végére várható, így még bőven van idő alakítani az alaprajzon és megtervezni álmaink otthonát. A földszinti lakásokhoz kis kertrész is tartozik, az emeletiekhez pedig terasz, így teljes lehet a kikapcsolódás egy-egy fárasztó nap után. A társasház legfelső emeletén 62−72 négyzetméteres penthouse lakások épülnek, amelyek nagy terasszal, jó kilátással csábítanak.A kedvező energiafogyasztású lakások egyedileg szabályozható házközponti fűtéssel készülnek, választható radiátoros vagy padlófűtéssel, amelyek közül az utóbbi most ajándék!A Tavirózsa lakópark most „eladósorba került" lakásainak jelentős vonzereje az áruk, most még ugyanis a megszűnő kedvezményes, 5%-os lakásáfával vásárolhatók meg, amennyiben a vételárat még az idei évben kifizeti a leendő tulajdonos. A következő ütemek lakásainál – az elkövetkezendő 1-2 évben 140 épül a Tavirózsában – ez már nem lesz érvényesíthető, így azokra az új, 25%-os áfa vonatkozik majd. Ennek következtében az új lakások piacán jelentős drágulás várható, emelkednek a telek- és építőanyagárak, valamint a munkabérek − a tendenciát pedig tovább erősíti a nyáron bevezetésre kerülő új családtámogatási rendszer.A Tavirózsa lakásait kizárólagosan értékesítő Openhouse ingatlaniroda többféle konstrukciót is kínál, amelyekkel még elérhető az 5%-os áfa. Az iroda helyszíni értékesítési pontján az Openhouse teljes körű, komplex szolgáltatása elérhető, a többi között a független csok- és hitelügyintézés, amelynek keretében a képzett szakemberek az adminisztráció jelentős részét leveszik az ügyfelek válláról.Jó hír azoknak, akik nem akarnak a jövő év végéig várni a költözéssel, hogy az előző, 4. ütem lakásaiból is elérhető néhány, szintén a még kedvezményes áron. Ezek az 52 négyzetméteres emeleti, erkélyes lakások tökéletesek az egy- vagy kétgyermekes családok számára, s igény szerint külső gépkocsibeálló is vásárolható hozzájuk. A leg­vonzóbb azonban, hogy már 2020 februárjában költözhetők, s mivel a jelenlegi dübörgő lakáspiacon a jobb társasházak lakásai szinte már a tervező­asztalról elkelnek, a hosszas várakozás megspórolása hatalmas előny.Nem véletlen, hogy Győr-Víziváros ennyire népszerű a lakásvásárlók körében, hiszen a környék hatalmas változáson ment keresztül az elmúlt években. Az üres területek rohamos gyorsasággal épültek/­épülnek be, fejlődik az infrastruktúra. Révfalu ezen része a keleti elkerülő híd elkészültével még élhetőbb lett: az új híd elvezeti a 14-es főút teherforgalmát, így gyorsabbá vált a bejutás a belvárosba és az Ipari Park irányába. Az Új Bácsai úton kiépített kerékpár­út vezet a nyugalmas kikapcsolódást kínáló Szigetköz és a Belváros irányába.A környék legnagyobb előnye azonban, hogy egyesíti a belváros közelsége és a kertvárosi lét minden előnyét. Autóval mindössze pár percnyi közelségre található minden, ami a kényelmes élethez szükséges, az iskolától és az óvodától a bevásárlóközponton át a vendéglátóhelyekig, miközben a Duna-part is szinte karnyújtásra van. Ez a kettősség a legnagyobb vonz­ereje a napról napra szépülő környéknek. Ezt az egyre bővülő Tavirózsa-közösség már nap mint nap élvezheti: a területen eddig felépült 244 lakásból 239 már elkelt, több százan költöztek be új otthonukba, szerelmek szövődtek, gyermekek születtek az új lakóparkban...