Kerékpárút-hálózat kialakítását tervezik

A Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat biztonságos, az autóúttól elkülönített kerékpárutak megépítését szorgalmazza, emellett komplex turisztikai útvonalak fejlesztésén, hálózatok kialakításán munkálkodik. Az építést viszont csak jól átgondolt tervekkel érdemes elkezdeni.

Bicikliutak eddig is épültek megyeszerte. Németh Zoltán, a megyei közgyűlés elnöke lapunknak ezúttal a kerékpárutak megyei hálózatának terveiről beszélt.

– A megyei területfejlesztési keretből eddig elsősorban olyan kerékpárutak kialakítását volt lehetőségünk támogatni, amelyek adott településeken, illetve azokat egymással összekötve hiánypótló beruházásnak számítanak. Ezek elkészülése szükséges és hasznos volt, hiszen mindezzel az ott élők mindennapjait, munkába járását könnyítjük meg. Ugyanakkor a megyei önkormányzatnál távlati fejlesztési célokat is meg kell fogalmaznunk, ezért most arra törekszünk, hogy a már meglévő utakat további szakaszok kibővítésével egy nagyobb kerékpárút-hálózati rendszerbe tudjunk bekapcsolni.

– Miért fontos a hálózat megterveztetése?

– A hálózatokat észszerűen kell kialakítani. Ezért régóta azon dolgozunk, hogy jusson forrás egy nagyobb léptékű, turisztikai kerékpáros rendszer megterveztetésre. Ha ugyanis megvannak a konkrét elképzelések, akkor a későbbiekben, amikor a megvalósításhoz szükséges kormányzati, megyei területfejlesztési vagy egyéb forrás rendelkezésre áll, ezen kidolgozott struktúrák figyelembevételével nyújthatók be a pályázatok. A megyei önkormányzat tehát víziót kínál, melyek mentén most kidolgoztatjuk a terveket. Ha ezek megvannak, tulajdonképpen azonnal készen állunk a megjelenő pénzek lehívására.

– Kérem, beszéljen kicsit bővebben a terveztetés folyamatáról!

– A megyei kerékpárutak újabb szakaszainak terveztetésével kapcsolatban folyamatosan egyeztetünk Révész Máriusszal. Az aktív Magyarországért felelős kormánybiztosnak köszönhetően országos szinten is jelentős pénzügyi források állnak rendelkezésre kerékpárutak tervezésére. Ez megyénk számára is nagy lehetőség, hiszen ahhoz, hogy bicikliút épüljön, vagy kivitelezési pénzért tudjunk később lobbizni, mindenképpen tervvel kell rendelkezni. A tervkészítés pedig egyáltalán nem olcsó mulatság. Révész Máriusszal tehát folyamatosan egyeztetjük e téren a feladatokat, s már a jövőt tervezzük. Lehetőség, potenciál és ötlet bőven van a térségben, ezért örömmel dolgozunk a nemes ügyért.

– Merre terveztetik a bővítéseket?

– Megyénk minden kistérségét szeretnénk egységes hálózatba kötni, egyúttal kirándulási lehetőséget és turisztikai látványosságokat is érintő útvonalat kívánunk kialakítani.

Az EuroVelo 6, a nemzetközi Duna menti kerékpárút nyomvonala jelenleg a szigetközi kerékpárúton keresztül éri el a győri térséget. Azonban érdemes létrehozni a kerékpárút egy alternatíváját a Duna-töltésen is. Véneknél a Mosoni-Dunán átvezető torkolati műtárgy segítségével át lehet majd jutni Gönyűre, onnan pedig a rövidesen megépülő kerékpárúton továbbindulhatunk Komárom felé. Ennél az útvonalnál fontos elemként jelenik meg a Vámos-

szabadi–Győr összeköttetés, hogy a megyeszékhely az alternatív útról is elérhetővé váljon.

A szlovák határ mentén megyei kezdeményezésre – szlovák–magyar Interreg-projektből – épül a Dunakiliti–Doborgaz híd, mely egy olyan hálózati kapcsolatot hoz majd létre, ami a pozsonyi kerékpáros turizmus számára is kiváló kirándulási lehetőséget kínál megyénkben,

ezért terveink közt szerepel, hogy összekötjük Dunakilitit Mosonmagyaróvárral.

Mosonmagyaróvár és Jánossomorja között is terveztetünk kerékpárutat. Ebben a térségben számos cég van, így sokan ingáznak Mosonszolnokra és Jánossomorjára is. E szakasz megépítésével a Hanságot szeretnénk bekapcsolni a kerékpáros vérkeringésbe. Ráadásul itt az osztrák határ közelsége újfent nemzetközi kapcsolódási pontok lehetőségét hordozza magában.

– A Szigetközt alaposan körbejártuk. Most térjünk át a soproni térségre. Itt milyen terveik készülnek?

– Sopron térségében a legfontosabb tervek között a Sopron–Harka közötti kerékpárút terveztetése és későbbi megépítése szerepel. Harka térségébe sokan költöztek az elmúlt években, éppen ezért az ott élők számára nagyon hasznos lenne, ha megyénk másik megyei jogú városát kerékpárral el tudnák érni. Emellett a Lövő és Zsira között megépülő bicikliút szintén turisztikai jelentőségű hálózati elem lenne. Ennek a megtervezésére is készülünk a jövőben.

– Kapuvár is fontos kistérségi központ. Itt milyen hiánypótló utakra volna szükség?

– A nagyobb léptékű megyei kerékpáros-infrastruktúra kialakításának lényege, hogy minden térséget igyekszünk összekötni és egy nagyobb rendszer részévé tenni. Ennek megfelelően például a Vitnyéd és Fertőendréd közti néhány kilométeres kerékpárút megépítésével Kapuvárt is be tudnánk kapcsolni a Fertő tavi kerékpárút-hálózatba, mely által Sopron is megközelíthetővé válna. Ez gyakorlatilag azt jelentené, hogy Kapuvár és Sopron, valamint a Fertő tó turisztikai lehetőségei kapcsolódnának össze. Ha egyszer megvalósul ez a fejlesztés, szintén egy fontos hiány megszüntetését eredményezné. Egyúttal további lehetőségeket is hordoz magában, hiszen ha a Kapuvár és Farád közötti, jelenleg hiányzó biciklis-

szakaszt is megtervezzük …

– …akkor már Csornát is be lehetne csatlakoztatni.

– Pontosan. A Rábaközt érintő terveztetésben szerepel továbbá egy útvonal Bősárkány és Csorna között, a 86-os út mentén. Ha ez elkészülhetne, akkor onnan Rábcakapi felé elérhető a Rába-töltés, melyen egészen Győrig lehetne kerekezni. Ezek azonban egyelőre igen hosszú távú elképzelések.

– Győrbe „visszatérve” azt se felejtsük el, hogy gőzerővel készül a Pannonhalmára tartó kerékpárút.

– A terveztetésnél arra is figyelünk, hogy kapcsolódjon a már folyamatban lévő fejlesztésekhez. Ezen a szakaszon azt szeretnénk, hogy legyen kerékpárút Győr és Sokorópátka között is. Ez azért volna fontos, mert Sokorópátkáról egy izgalmas erdei úton lehetne átmenni Ravazdra, onnan látogatást tehetünk a világörökségi helyen, majd az új pannonhalmi kerékpárúton visszaérhetünk Győrbe. Hangsúlyozom azonban, hogy ezek mind tervek, tehát nem jelenti automatikusan, hogy meg is fognak épülni.

A cikk a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatásával jött létre.