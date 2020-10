Kerékpáros-útvonalak fejlesztése

2017-ben elkészült Győr-Moson-Sopron megye első klímastratégiája, amely célkitűzésként fogalmazta meg, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása 2030-ra a jelenleginél 15 százalékkal, 2050-re pedig 35 százalékkal csökkenjen. E cél megvalósulása érdekében a közlekedés szén-dioxid-kibocsátásának és az épületek energiafelhasználásának csökkentésére, valamint az energiatermelésben a megújuló energia részarányának növelésére irányuló törekvéseket támogat a megyei önkormányzat.

Németh Zoltánt, a megyei közgyűlés elnökét kérdeztük, mit tesz a megyei önkormányzat a közlekedés területén az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése érdekében.

– A megyei klímastratégia készítése során kiderült, hogy 610 ezer tonna szén-dioxid kerül a közlekedés által a levegőbe, melynek nagy része ráadásul az egyéni közlekedésből ered. Erdeink mindebből pusztán 127 ezer tonna szén-dioxidot tudnak elnyelni. Egyértelmű tehát, hogy a közlekedés terén nagy a feladat az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentésében.

Egy kutatás során megállapították, hogy a biciklizés szén-dioxid-kibocsátása gyakorlatilag nulla, hiszen csak a légzésünk által termelődik mintegy 2 kilogramm 100 kilométeren. Az autó ugyanezen a távon ezenfelül további 30 kilogramm CO2-t termel. Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy a gépjárművel való közlekedés jóval károsabb környezetünk számára. A kerékpározás tehát az egyik legkörnyezetbarátabb közlekedési mód.

Nem kell magyarázni, hogy a biciklizés az egészségünkre is kifejezetten jótékony hatással van. Ha többet mozgunk, fittebbek leszünk, ebből adódóan pedig egészségügyi problémáink is mérséklődhetnek.

Jótékony hatásai mellett a kerékpározás szabadidős vagy turisztikai célú időtöltésnek is kiváló. De a munkába vagy iskolába járás szempontjából biztonságos közlekedési mód, hiszen az ember az útja során nem kerül szoros kapcsolatba senkivel. Ez a vírus előtt is így volt, de most, a vírushelyzet miatt sokak számára még inkább szempont lett.

Biztonságos kerékpárutakra van szükség

– Valóban megfigyelhető, hogy mostanában növekedett a kerékpározók száma. Megyénkben az utak szélén kijelölt kerékpárossávok és a forgalmas utak mellett haladó, külön bicikliutak váltakoznak. Ön szerint melyiket használják szívesebben az emberek?

– Véleményem szerint sem az autósok, sem pedig a kerékpározók számára nem kielégítő megoldás, hogy a meglévő utakra kerékpársávot festünk fel. Kétségtelenül gyors, ugyanakkor igencsak átmeneti, de semmiképp sem a legbiztonságosabb megoldás. Én magam is inkább olyan helyeken közlekedem szívesen biciklivel, ahol az autóktól elkülönítetten lehet haladni.

A megyei önkormányzatnál folyamatosan dolgozunk a biztonságos kerékpárutak kialakításán. Ezért a területfejlesztési keretünkből több hiánypótló kerékpárút épült már meg az elmúlt egy-két évben. Többek között Nagycenk és Pereszteg, Öttevény és Kunsziget, valamint Fertőd és Fertőendréd között – ez utóbbi szakasz folytatásának is elkezdődött a kivitelezése. Emellett Mosonmagyaróváron, Csornán, Kapuváron Petőházán, Beledben, Jánossomorján és Péren is történtek kerékpár­utas beruházások.

Jövőre is épülnek bicikliutak

– Vannak tervek további kerékpárutak építésére?

– Természetesen több tervünk is van még, de jövőre – szintén a megyei területfejlesztési keretből – biztosan megépül az Abda és Öttevény közötti kerékpárút, mely amellett, hogy a munkába és iskolába járást segíti, nagyszerű kirándulási lehetőséget is nyújt. Győrből elindulva most Abdáig kerékpárúton tekerhetünk. Ha megépül ez a hiányzó szakasz, akkor biztonságos módon juthatunk el Öttevényig. Az onnan Kunszigetig tartó kerékpárutat két éve adtuk át. A települést északi irányába elhagyva a Bolgányi hídon át el lehet jutni Dunaszegre, majd az alsó-szigetközi kerékpárúton Dunaszeg–Győrzámoly útvonalon visszaérkezünk Győrbe. Ez a kicsivel több mint 35 kilométeres szakasz az egyik kedvencem, mert családoknak, kisgyermekekkel is könnyen teljesíthető, nagyon élvezetes szabadidős kirándulás.

Szolgáltatások összekapcsolása

– A klasszikus kerékpárutak létesítése mellett milyen más lehetőségeket lát még?

– Megyénk változatos földrajzi adottságokkal rendelkezik, ezért olyan turisztikai projektjeink is vannak, amelyek a kerékpáros és a vízi turizmust kapcsolják össze. A megyei önkormányzat, a Magyar Kajak-Kenu Szövetség és a szigetközi települések összefogásával egy olyan turisztikai attrakció megvalósításán dolgozunk a Szigetközben, melynek köszönhetően vízen, kerékpáron vagy akár lóháton is be lehet barangolni a környéket és annak természeti, kulturális és történelmi értékeit.

A projekt a kerékpáros- és a vízi infrastruktúrát, valamint a szálláshely-szolgáltatásokat és a fürdőzési lehetőségeket egyaránt segíti.

Egy másik, osztrák–magyar határ menti fejlesztés keretében pedig a GYSEV-vel a vasúti és a kerékpáros-közlekedést kapcsoljuk össze. Itt az a cél, hogy az embereket arra ösztönözzük, munkába járáskor autó helyett kerékpárral menjenek a vasút­állomásig, ahol őrzött, fedett B+R tárolókban biztonságban tudhatják a kerékpárjukat.

A cikk a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzat támogatásával jött létre.