Kényelmes megoldás állami mentő helyett

Akit ért már komolyabb sérülés vagy betegség, tudja, milyen fontos, hogy komfortos körülmények között jusson haza a kórházból, szakrendelésről, vagy éppen érjen oda a különböző vizsgálatokra, beavatkozásokra. Ez azonban nem olyan egyszerű: az alulfinanszírozott állami rendszerben sem a szakszerű, képzett személyzet, sem a gyors és pontos betegszállítás nem biztosított. Elég, ha csak a szinte mindennapos hírekre gondolunk a feleslegesen, hosszú kitérőkkel utaztatott betegekről, a fél napokig várakoztatott páciensekről, de arra is gyakran akad példa, hogy éppen a szakszerűtlen szállítás és betegmozgatás következtében szenved újabb sérülést az egyébként is meggyötört beteg...A Misszió Mentőszolgálat betegtaxi-szolgálata leveszi a gondot a betegek és hozzátartozóik válláról: szakszerűen és kíméletesen juttatja el a betegeket nemcsak a kórházba vagy a rendelőintézetbe, hanem a családi eseményre, hivatalba, reptérre, külföldre, fodrászhoz... – gyakorlatilag bárhová.A betegtaxi-szolgáltatás képzett és rutinos munkatársai speciális ismeretekkel felvértezve nyújtják azt, amit a hagyományos, állami finanszírozású betegszállítás nem tud biztosítani a betegeknek. Felszerelt mentőautókkal, „betegágytól betegágyig" szállítanak, pontosan, kényelmesen és biztonságosan. Természetesen szem előtt tartva a különböző típusú betegségek, sérülések követelte más-más bánásmódot, kíméletesen és lehetőség szerint fájdalommentesen, ami hagyományos személyautóval gyakran nem megoldható.A Győrben és Sopronban is mentőállomással rendelkező Misszió Mentőszolgálat betegtaxi-szolgáltatásának nagy előnye – a szakszerű és emberközpontú bánásmód mellett – a pontosság, jelenleg ugyanis az állami finanszírozású betegszállítók nem képesek a megbeszélt időpontra vizsgálatokra szállítani a pácienseket. Ez pedig sokszor életbevágó, hiszen az elhalasztott vizsgálatok miatti késedelmes diagnosztikával értékes napokat, heteket veszthet a beteg.A magán-betegszállító szolgálat tehát nemcsak szakszerű és kényelmes, de kiszámítható és tervezhető is, hiszen nem kell hosszú órákig, „készenlétben" várni a mentőre, gyakran fájdalmak között.