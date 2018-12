Kedvező adózási módok, 2. rész - Vállalkozói kisokos, 6. rész

Ha tudni akarod az utat, azokat kérdezd, akik visszafelé jönnek.

Kínai közmondás

Győr, munkatársunktól

A katában nincs költségelszámolás, így ez az adózási forma azoknak ajánlott, akik kis költséggel dolgoznak.

A cikksorozat elkészítésében a győri MASC Kft. a partnerünk.

Sorozatunkban folytatjuk az általánosnál kedvezőbb adózási módok bemutatását; ezúttal a kisadózó vállalkozások tételes adója (kata) és az egyszerűsített vállalkozói adó (eva) kerül sorra.Kik választhatják a katát?• Egyéni vállalkozók• Egyéni cégek• Kizárólag magánszemély tagokból álló betéti társaságok• Közkereseti társaságok − amennyiben kizárólag magánszemély tagjuk van• Ügyvédi iroda − 2018-tólKft. nem lehet kisadózó. Olyan bt. sem, aminek a beltagja nem magánszemély. Egy bt.-nél a beltag korlátlanul felelős. Viszont egy olyan bt.-nél, ahol a beltag egy kft., már nem korlátlan a felelősség.Kinek ajánljuk?Ez az adózási forma elsősorban azoknak ajánlott, akik kevés költséggel dolgoznak, mert a katában nincs költségelszámolás. Ilyenek például a szellemi tevékenységet folytatók vagy szolgáltatók, például:• tanácsadók: szervezetfejlesztő, coach, mérnök, gazdasági tanácsadó• kreatív iparban tevékenykedők: újságírók, fotósok, grafikusok, ékszerkészítők, keramikusok, művészek• valamilyen oktatási tevékenységet végzők: nyelvoktatók, személyi edzőkA kata előnyei• Havi fix összegű adózás: főállás esetén havi 50 ezer forint, míg mellékállásban havi 25 ezer forint az adó.• Viszonylag sok adónemet kivált: a havi befizetési kötelezettség mellett csupán az iparűzési adóval kell számolnunk, ami a katásoknak biztosított kedvezmény miatt szintén egyszerűen kalkulálható. Évente fixen 50 ezer forintot kell fizetnünk az önkormányzatnak.• Egyszerű adminisztráció: ha tisztában vagyunk a fizetési és a bevallási határidőkkel, akkor az adó fizetésén túl csak egy bevételi nyilvántartást szükséges vezetni – ez igazán nem nevezhető túl sok adminisztrációnak.• Év közben is választható, és bármikor ki lehet lépni belőle. Ha újonnan induló vállalkozásról van szó, akkor a működés megkezdésének napjától a választott forma szerint adózik a cég. Ha már működő vállalkozás jelentkezik be a kata alá, akkor a következő naptári hónaptól alkalmazhatja a szabályokat.• Értékhatár túllépése esetén sem törlik a katás státuszt: a kata adózás a 2018-as szabályok szerint évi 12 millió forintos bevételi határig választható, de ennek túllépése esetén sem törlik a vállalkozást a kata adózásból.Mindössze az e fölötti bevételre 40 százalékos pluszadó fizetendő − ilyenkor érdemes kiszámolni, hogy még így is megéri-e az adózási forma.A kata hátrányaiA kata adózás azon vállalkozások számára nyújt jó megoldást, amelyek belföldi értékesítéssel foglalkoznak. Külföldi partner esetén már nem járhatunk el alanyi adómentes minőségünkben, így áfabevallás készítése szükséges minden olyan hónapban, amikor külföldi partnernek számlázunk vagy külföldi partnerünktől fogadunk be számlát. Ilyenkor mindenképp érdemes adótanácsadóval konzultálni!A megfizetett adó viszonylag kis összegre biztosít: 2018-ban az 50 ezer forintos adó megfizetésével a kisadózók ellátási alapja 94.400 forint, a magasabb összegű, 75 ezer forintos adó fizetése esetén pedig az ellátások számításának alapja 158.400 forintra emelkedik.Nagyon fontos odafigyelni arra, hogy a katás adózó bevételének maximum 50 százaléka származzon egy partnertől, egyéb esetben felmerülhet a bújtatott foglalkoztatás gyanúja.Abban az esetben, ha a katás adózónak 1 millió forintot meghaladó bevétele származik ugyanattól a partnertől, jelentési kötelezettsége áll fenn az adóhatóság felé.Nagyon szigorú viszont a szabályozás az esetleges adótartozás esetén. Ha a katás adózó tartozása év végével meghaladja a 100.000 forintot, a vállalkozó nemcsak kiesik a kedvező adózási körből, de két évig vissza sem kerülhet oda.Eva – a kedvező adók „ősanyja"Az első kedvezőnek minősíthető adónem volt, idén december 20-ig lehet utoljára élni eme adózási mód választásával, azt követően már nem. Az eva alkalmazását választhatja a többi között az egyéni vállalkozó, az egyéni cég, a közkereseti társaság, a betéti társaság és a korlátolt felelősségű társaság.Az eva a 30 millió forintot meg nem haladó éves bevételt elérő vállalkozások számára kínál választási lehetőséget annak érdekében, hogy nyilvántartási kötelezettségeik egyszerűsödjenek, és egyben adóterhelésük is mérséklődjön. Az eva a következő adókat helyettesíti: áfa, társasági adó, osztalék utáni adók.Az adó alapja az általános forgalmi adóval növelt bevétel, módosítva néhány növelő, illetve csökkentő tétellel.Az adó mértéke 37 százalék. Amennyiben a bevétel és az összes bevételt növelő összeg együttesen meghaladja a 30 millió forintot, akkor az a feletti rész után az eva mértéke 50 százalék.