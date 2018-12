Kedvező adózási módok, 1. rész - Vállalkozói kisokos, 5. rész

„Ha tudni akarod az utat, azokat kérdezd, akik visszafelé jönnek."

Kínai közmondás

Győr, munkatársunktól

Fontos megállapítás: a fizetendő adó optimalizálása nem egyenlő a költségvetési csalással!

A sorozat első részeiben a vállalkozás megalapításához, a megfelelő ügyvéd, könyvelő és számlavezető bank kiválasztásához, a vállalkozás szervezetének kialakításához, valamint a munkaerő-felvétel sikeres lefolytatásához nyújtottunk javaslatokat.A sorozat jelenlegi részében az általánosnál kedvezőbb adózási módokról ejtünk szót. Mielőtt belevágunk az egyes kedvező adózási módok ismertetésébe, fontos megjegyeznünk, hogy az alábbi adózási formák nem azért jöttek létre, hogy az amúgy nem prosperáló vállalkozást nyereségessé tudjuk tenni, hanem minden egyes esetben valamilyen adópolitikai ok húzódik meg a háttérben.Szögezzük le tehát: a vállalkozásnak a kedvezményes adózási formák nyújtotta opciók nélkül is életképesnek, nyereségesnek kell lennie; a kedvező adózási forma nem lehet a vállalkozás mesterséges életben tartója, mert ezeket a kedvezményeket a pénzügyi kormányzat bármikor módosíthatja.A másik nagyon fontos megállapítás: a fizetendő adó optimalizálása nem egyenlő a költségvetési csalással! Sok esetben az adózók a nem rendeltetésszerű joggyakorlás okán visszaélnek a konstrukció nyújtotta kedvezménnyel. A kedvező adózási módok mindegyikének sajátja, hogy valamely mulasztás esetén kikerül a vállalkozás a kedvező feltételeket nyújtó adózói körből.Az alábbi konstrukciók általában kedveltek a vállalkozók körében, előnyük, hogy könnyebben átláthatóak a laikusok számára, mint a hagyományos adózási formák.Könnyűnek, illetve adminisztráció- és bonyodalommentesnek tűnhet a kedvező adózási formák választása, és ez így is van az adó összegének kalkulálása vagy az adófizetés adminisztrálása tekintetében. Annál nagyobb figyelmet igényel azonban annak folyamatos szem előtt tartása, hogy az adózó mindig megfeleljen az adott adózási formához előírt feltételeknek.Mutasd a cégedet, és megmondom, KIVA(gy)!2013-tól bizonyos cégek, gazdasági társulások egyszerűsített, kevesebb adminisztrációt igénylő módon adózhatnak. Az adófajta neve a kisvállalati adó (kiva). Az adózási forma egyértelmű célja a munkabérek „kifehérítése" volt a jogalkotó részéről, és ennek a célnak meg is felel az adónem. A kisvállalati adót választó cég előző évi árbevétele várhatóan nem haladhatja meg az 500 millió forintot (ez 2019. január 1-jétől 1 milliárd forintra változik), a statisztika állományi létszáma pedig az 50 főt. A kisvállalati adózásra való áttérés egyedi mérlegelést igényel. Javasolt megvizsgálni a kisvállalati adóra való áttérés lehetőségét azon jogosult vállalkozások esetében, amelyeknél a személyi jellegű kifizetések (munkabér, osztalék) jellemzően meghaladják a vállalkozás nyereségét, illetve amelyek a nyereségük visszaforgatásával vagy tőke bevonásával jelentős fejlesztések végrehajtását tervezik. A kiva több adónemet vált ki, így a társasági adó, a szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás egy kötelezettséggel teljesíthető. Tekintettel az adókötelezettség-meghatározás hagyományostól eltérő módjára, a gyakorlatban alapos számítás szükséges ahhoz, hogy az érintett vállalkozás eldöntse, megéri-e áttérnie ezen adónemre. Ehhez az interneten több kalkulátor is elérhető, de mindenképpen javasolt szakember (könyvelő, adótanácsadó) segítségét igénybe venni.A kisvállalati adó hatálya alá bejelentkezni az e célra szolgáló nyomtatvány kitöltésével, elektronikus úton lehet.Mikor szűnik meg a kisvállalati státusz?• Ha az adóalanyt be nem jelentett alkalmazott foglalkoztatásáért vagy nyugta-, számlaadási kötelezettség elmulasztása miatt, illetve igazolatlan eredetű termék forgalmazása miatt megbírságolják.• Ha az adózó végrehajtható adótartozása meghaladja az 1.000.000 forintot.• Ha a vállalkozás által foglalkoztatottak létszáma meghaladja (2019. január 01-jét követően) a 100 főt, vagy a kisvállalati adó alá tartozó vállalkozás árbevétele átlépi a 3.000 millió forintot.• Ha az adózó adószámát felfüggesztik.A kiva mértéke: 13%. Az adó alapja a jóváhagyott osztalék és tőkeműveletek eredménye, növelve a személyi jellegű kifizetésekkel, de legalább a személyi jellegű kifizetések összege.• A béreket terhelő adókulcs (13%) lényegesen kedvezőbb a kiváltott szociális hozzájárulási adó és szakképzési hozzájárulás együttes kulcsánál (21%).• A vállalkozásba visszaforgatott nyereség nem képez adóalapot, csak a vállalkozásból kivont nyereség (osztalék) után kell adózni.Sorozatunk következő részében a kata és az eva adónemekről lesz szó.