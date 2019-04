Kártérítés a bírósági eljárások, perek elhúzódása miatt az emberi jogok európai bíróság (strasbourgi bíróság) által

(X)

Az Emberi Jogok Európai Bírósága nemzetközi bíróság, amelynek székhelye Strasbourg.A Bíróság feladata annak biztosítása, hogy az államok tiszteletben tartsák az Emberi Jogok Európai Egyezményében foglalt jogokat és biztosítékokat. E feladatot az egyének – vagy esetenként államok – által benyújtott panaszok (az ún. „kérelmek") megvizsgálásának útján látja el. Ha megállapítja, hogy valamelyik tagállam megsértette ezeket a jogokat és jogi garanciákat, ítéletet hoz. Az ítéletek kötelező jellegűek: az érintett államok kötelesek azokat végrehajtani.Kérelemmel fordulhat a Bírósághoz az a személy (illetve személyek csoportja), aki úgy gondolja, hogy személyesen és közvetlenül áldozata lett az Egyezményben foglalt jogok és jogi garanciák megsértésének. A kérelmező lehet akár magánszemély, akár jogi személy, például gazdasági társaság vagy egyesület.A kérelmezőnek személyesen és közvetlenül kellett az állított jogsértés áldozatának lennie. Nem nyújtható be általános jellegű panasz valamely jogszabállyal vagy intézkedéssel szemben például azért, mert az méltánytalannak tűnik. Az eljárásban részt vevő bármely ügyfél, illetve a perben szereplő bármely fél, akár felperes, akár alperes, élhet ezzel a lehetőséggel.Kérelmet csak olyan állam ellen lehet benyújtani, amelyre nézve az Egyezmény kötelező (Magyarország ide tartozik), és amely a kérelmező véleménye szerint megsértette az Emberi Jogok Európai Egyezményét. Csak akkor van helye kérelemnek, ha a sérelmezett intézkedést az érintett állam valamely hatósága (pl. bíróság vagy közigazgatási szerv) tette.A kérelmezőnek minden olyan jogorvoslatot igénybe kell vennie az érintett államban, amely alkalmas lehet arra, hogy hatékonyan orvosolja a sérelmezett helyzetet (ez általában a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz benyújtott keresetet, illetve – ha erre van lehetőség – a fellebbviteli bíróságokhoz benyújtott jogorvoslatokat jelenti). Nem kell kimerítenie viszont azokat az általában rendkívüli jogorvoslatokat (pl. adott esetben a felülvizsgálati kérelem), amelyek az ügy érdemére várhatóan nem hatnak ki (pl. jogszabály által meg nem engedett esetben előterjesztett felülvizsgálati kérelmek).A kérelemnek az Egyezményben foglalt valamelyik jogra kell vonatkoznia. Mivel az Egyezmény tartalmazza az ésszerű határidő követelményét az eljárások tekintetében, ezért a hosszúra nyúlt ügyek esetén a Bírósághoz lehet fordulni. A kérelem nem vonatkozhat másra, mint az Egyezmény megsértésére – nem lehet panaszt benyújtani például a magyar jogszabályok megsértése miatt.Az eljárás illetékmentes.Az Egyezmény szigorú követelményeket támaszt a panaszosok számára, aminek értelmében a Bírósághoz fordulás az összes hatékony hazai jogorvoslat kimerítése után számított 6 hónapon belül lehetséges. Ha a kérelmező az utolsó érdemi döntés kézhezvételétől számított hat hónapon túl nyújtja be beadványát, úgy a Bíróság érdemi vizsgálat nélkül utasítja el a kérelmet. Az eljárás elhúzódása miatti kérelem ugyanakkor folyamatban lévő eljárás esetén is benyújtható, ekkor tehát nem kell megvárni az ügy végét.Egyes eljárásokban esetenként sajnos szembesülünk azzal a ténnyel, hogy a bíróság vagy közigazgatási hatóság előtt folyamatban lévő ügyek hosszú évekig elhúzódnak. Az Emberi Jogok Európai Egyezményének 6. cikke kifejezetten tiltja ezt, az Emberi Jogok Európai Bíróság pedig ezzel kapcsolatosan rendre elmarasztalja az Egyezmény részes államait, köztük Magyarországot is.Bármely magyar állampolgár a Bírósághoz fordulhat, ha ügye indokolatlanul hosszúra nyúlt és jó eséllyel számíthat kártérítésre emiatt.Az eljárás akkor kezdeményezhető, ha Magyarországon az eljárás hossza összeegyeztethetetlen az Egyezmény 6. cikkének 1. bekezdésében lefektetett „ésszerű idő" követelményével. A bírósági esetjogot vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a hozzávetőleg 6-8 éven túl húzódó ügyek esetében a Bíróság megállapítja az ésszerű idő követelményének megsértését.