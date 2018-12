Karácsonyi céges rendezvény extrákkal? Különleges helyszín innovatív cégeknek

(X)

Az ide betérő látogatók a közel nyolcszáz négyzetméternyi játéktér majd százötven nyerőgépe, valamint harminc élőjáték-helye között hamar átérzik azt a semmihez sem hasonlítható polgári életérzést, amely az élő kaszinók világát övezi. A Casino Win Győr különlegessége, hogy nyerőautomatái mellett több klasszikus játékasztallal és már külön pókerteremmel is várja a vendégeket, ahol a szerencsét a tudással ötvözve válthatjuk valóra játékos álmainkat.Napjainkban egyre divatosabb és trendibb élményeket ajándékozni. Megajándékozni pedig nem csak szeretteinket szokás év vége alkalmával, a cégek dolgozóikat, partnereiket is gyakran vendégül látják egy - az éves munkát megköszönő - ünnepi koccintásra. Azonban a végeláthatatlan céges vacsorák sorából nehéz eredeti programmal kitűnni, hisz a forgatókönyv általában ugyanaz: beszéd, vacsora, ital, tánc. Aki viszont szeretne valóban új és motiváló élményekkel előrukkolni, azok számára kiváló megoldást jelent a Casino Win Győr exkluzív különterme. A kaszinó vezetése folyamatosan lehetőséget biztosít kisebb vagy akár nagyobb cégek és baráti társaságok számára a játékélmény megtapasztalásához. Fun game-re és játéktanítási lehetőségre bármikor lehet jelentkezni a kaszinó recepcióján, ahol az időpont-egyeztetésben és a vendéglátás egyedileg igényelt formájában a személyzet bármikor készséggel a segítségükre lesz. Céges rendezvényeket 20-100 főig kényelmes és exkluzív körülmények között rendezhetnek meg itt, a szolgáltatási palettából egyedi igényeik szerint válogatva.Az év 365 napján 0–24 órás nyitvatartási idővel üzemelő kaszinó számos meglepetéssel, egyedi rendezvényekkel, extra nyereményjátékokkal várja a győrieket és a távolabbról idelátogatókat.A belépés – 18 év fölött – az első alkalommal regisztrációköteles, utána saját klubkártyájával térhet vissza a vendég, hogy újra és újra fordíthasson egyet saját élete szerencsekerekén. Fedezze fel a Casino Win Győr világát, most minden kockázat nélkül!