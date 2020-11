Járd be a Kisalföldet a legjobb cipőkben!

Egy jó, kényelmes, strapabíró cipő fontos a mindennapokban, különösen akkor, ha rendszeresen nagyobb igénybevételnek teszed ki. Például sokat gyalogolsz benne, akár kirándulások keretein belül is. De vajon miért kell ekkora hangsúlyt fektetni arra, mit viselsz a lábadon, miért nem mindegy, hogy egy Adidas cipő, vagy egy akármilyen olcsó típus van rajtad?

Mi a baj az olcsó cipőkkel?

Önmagában az, hogy egy cipőhöz jó áron jutsz hozzá, semmi rosszat nem jelent, de azért van egy bizonyos határ, ami alatt nem igazán lehet minőségi cipőről beszélni, hiszen a minőségi anyagok nem olcsók. Nem véletlenül kerül például egy Adidas cipő többe. Egy olyan lábbeli, ami fillérekből kijön, valószínűleg nélkülözi a színvonalas alapanyagokat, és talán a formatervezéssel is vannak problémák.

Egy cipőben biztosítani kell a láb szellőzését, valamint a megfelelő alátámasztást. Mindez nagymértékben múlik a tervezésen, de azon is, hogy lehetőleg ne mesterséges anyagokból, műanyagokból készüljön a cipő. Kell a megfelelő rugalmasság, ugyanakkor stabilitás és a tartás is nagyon fontos.

Ha a cipő, amit hordasz, nem megfelelő, akkor nagyon hamar fájni kezdhet a lábad egy-egy kiruccanás során, de akár az is előfordulhat, hogy hosszabb távon hát-, illetve nyakfájás jelentkezik, ami nehezen múlik, folyamatosan vissza-visszatér. Igen, még mindig amiatt, hogy nem a megfelelő cipőt viseled! Lehet, hogy pillanatnyilag jó ötletnek tűnik spórolni a cipőn, de később egy minőségi lábbeli árának sokszorosát költhetsz arra, hogy megszabadulj a fájdalomtól!

És miben más egy jó cipő?

A megfelelő alapanyagok, valamint az átgondolt kivitelezés miatt a lábad folyamatosan tud szellőzni a cipőben, így elkerülheted, hogy a folyamatos nedvesség miatt kellemetlen szagok és gombás fertőzés lépjen fel.

Ennél is nagyobb gond azonban, hogy nem kapja meg a tested a megfelelő alátámasztást, ami miatt az ízületeid fokozottan terhelődnek, a porckopás felgyorsul. Ezt leggyakrabban fájdalom jelzi, eleinte csak alkalmanként, esetleg erős terhelés hatására, aztán egy idő után folyamatosan. Az ízületi fájdalmak pedig rendszerint makacsak, és nehéz tőlük megszabadulni, ezért a megelőzés a legjobb taktika.

Ha a cipőd jó minőségű, és kellőképpen támaszt, mindezt meg tudod előzni. Sőt, már rövid távon is láthatod az eredményt, ugyanis sokkal nagyobb távokat leszel képes megtenni, később fog elfáradni a lábad, ha megfelelő lábbeli van rajtad. Bejárhatod akár az egész Kisalföldet is, garantáltan bírni fogod! Az állóképesség nagyon gyakran múlik ilyen külső tényezőkön, nem véletlen, hogy a sportolók ruházatára is nagy figyelmet fordítanak.

Sportcipő is jó, ha megtalálod a megfelelőt

Gyakori kirándulásokra javasolható a túracipő beszerzése, azonban, ha csak alkalmanként szeretsz nagyobb területeket bejárni, a sportcipő is jó megoldás. De nagy körültekintéssel válaszd ki, ne vedd meg az első szimpatikusat, vagy éppen a legolcsóbbat! Nézd meg, milyen tulajdonságokkal bír, gondold át, hogy ezek szinkronban vannak-e azzal, amiket Te elvársz egy sportcipőtől.

Ha megtalálod a megfelelő lábbelit, gond nélkül járhatod be az ország akár minden táját, a lábadat, így pedig az ízületeidet is biztonságban tudhatod. Hidd el, a tested meghálálja, ha odafigyelsz arra, hogy a legjobbat add neki, így sokáig maradhatsz aktív – fájdalmak nélkül! Nézd végig a CCC kínálatát, hogy rálelj a számodra tökéletes darabra!

