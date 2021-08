Isten éltessen, Magyarország!

Idén egy nagyszabású, három és fél napos rendezvénysorozaton, a több mint 20 helyszínen megrendezett Szent István Napokon ünnepelhetjük Magyarország államalapítását.

Az ünnep szerves részét képezik az állami események, a Szent István Napi díszünnepség, a zászlófelvonás, a tisztavatás, a szentmise és természetesen a tűzijáték, de ingyenesen látogatható lesz a Szent Korona is az Országházban. Emellett kicsik és nagyok egyaránt jól szórakozhatnak a legkülönbözőbb fesztiválprogramokon, amelyek nyomon követhetők a Szent István Napok rendezvénysorozat szentistvannap2021.hu weboldalán és mobilapplikációja segítségével is. A Szent István Napi Bisztrókban pedig egyedi címkés, elérhető árú étel-, és italkínálat várja a látogatókat.

Államiságunk megünneplése jó alkalom arra, hogy felidézzük az ezeréves múltat minden korszakával együtt, amelyek elvezettek oda, ahol most vagyunk. A hagyományára és múltjára büszke, erős és a jövő felé tekintő Magyarországon. Ennek szellemiségében augusztus 19-én 16 órától veszi kezdetét a három és fél napon át tartó rendezvénysorozat, amely az Utcazene Fesztivál és Food Truck Show-val, valamint a Szabadrét Fesztivállal debütál. Az Utcazene Fesztivál és Food Truck Show keretében a Szabadság térre kötözik a Veszprémi Utcazene Fesztivál a legkülönfélébb stílusú zenékkel, ahol a legfinomabb ételeket kínáló food truck-ok gondoskodnak a gasztronómiai élményről. Itt hét színpadon és öt utcazenész-ponton 48 előadó összesen 151 koncertet ad a három nap alatt. A Szabadrét Fesztivál egy laza, piknik hangulatú, fiataloknak szóló program az Erzsébet téren hazai fellépőkkel, akik között többnyire elektronikus zenei producerek, DJ-k és műfaji határokat túlhaladó progresszív élő produkciók sorakoznak, mint például Zagar, Mius, Belau, Galactic Jackson, Deva vagy a Barabás Lőrincz Quartet.

A Szent István Napi díszünnepséget a Kossuth téren, zászlófelvonással és tisztavatással augusztus 20-án reggel 8 órától tartják. Ezt követően 9 órától kezdődik a légiparádé a Duna felett, 10 órától az ünnepi felvonulás az Andrássy úton, majd 17 órától lesz az ünnepi szentmise és a Szent Jobb-körmenet a Szent István Bazilikában. Az este fő produkciója az Új „Tűz és fények játéka” elnevezésű tűzijáték 21 órakor veszi kezdetét. A műsor teljes időtartama 34 perc lesz, amely során komplex audiovizuális élményben lehet részünk. Az állami ünnepségek mellett ingyenesen látogatható lesz a Szent Korona az Országházban, augusztus 20-án 9 és 12 óra, 21-én pedig 10 és 16 óra között.

Sosem látott, fesztivál szintű programsorozattal várnak mindenkit Budapesten. Idén újdonságként, a budai Várban a Tóth Árpád sétányon kapott helyet a Hősök Útja, amely a magyar történelem hét kiemelkedő alakjának állít emléket, látványos, szerepjátékos bemutatókkal. A Kapisztrán téren ezzel párhuzamosan honvédségi programokon és a katonazenekar koncertjein vehetünk részt. A Kapisztrán tértől a Szentháromság térig rendezik meg az ország legnagyobb népművészeti fesztiválját, a 35. Mesterségek Ünnepét, amelyet a Szent István Nap ünnepség részeként idén először ingyenesen látogathatnak majd az érdeklődők. A hajdani vásárok hangulatát idéző családi fesztivál kiemelt témája a vadászathoz és a halászathoz kapcsolódó mesterségek lesznek.

A Gellért-hegyen, a Filozófusok kertjében debütál a Panorama Classical, amelynek keretében komolyzenei koncerteket élvezhetnek a nézők kellemes piknik hangulatban, miközben csodálatos panoráma tárul eléjük. A budai programokat gazdagítja a Retro Tabán izgalmas zenei csemegét kínálva egy kultikus helyszínen, a sok évtizedes rock és pop koncert hagyományokkal rendelkező Tabánban. A helyszín fellépői a Ladánybene27, a TNT, Szikora Róbert és az R-Go, a Back II Black, Hevesi Tamás, az Emelet, Török Ádám és a Mini, a Mobilmánia, a Beatrice, Deák Bill Gyula, a Hooligans és a Skorpió.

A Szent István Nap egyik fő eseménye az Andrássy úti hagyományteremtő Felvonulás, amelynek három egysége a Föld, a Haza és a Nemzet. A program során a tematika jegyében készült óriás installációkat kísérhetjük végig az Andrássy úton, ahol megjelennek például a magyar eredetmondák legendás állatai, valamint Szent István és Szűz Mária, de a nemzetet jelképező trikolor zászló is. Az óriási installációk mellett látványos, több száz fellépővel tarkított műsor is színesíti majd a programot, így ide is megéri ellátogatni.

Több mint tíz éve nélkülözhetetlen rendezvénye a Szent István Napi ünnepségnek a Magyar Ízek Utcája a Lánchíd utcában, ahol mindig kulináris élvezetek várják az érdeklődőket. Az esemény különlegessége, hogy itt lehet először megkóstolni Magyarország Tortáját és Cukormentes Tortáját, de itt debütál az idei győztes Szent István Napi hagyományos búzalisztes és innovatív kenyér is. Az Alkotmány utcát a Városok sétánya kiállítás gazdagítja majd, bemutatva országunk kulturális gazdagságát, mélyítve a történelmi ismereteinket hazánk és a történelmi Magyarország határon túli városainak megjelenítésével. Az utca Parlamenthez közel eső részén lehet majd megcsodálni az eredetileg 1938-ban készült, de később újjáépített Aranyvonatot, amely a történelmi Magyarország területén utaztatta körbe nemzeti ereklyénket, a Szent Jobbot.

Maradva a belvárosban, a Március 15. téren a hazai sportszakma nagyjai mesélnek sikereikről és kudarcaikról a SportHősök programhelyszínen. Az emlékezés célja, hogy nemzetünk legemlékezetesebb sporteseményei valós példát mutassanak a jövő generációnak, és sporttudatos életmódra buzdítsa őket. A Vigadó előtti téren, az ikonikus szökőkutat körbeölelő Operett Korzó színpadon a Budapesti Operettszínház művészei lépnek fel számos előadással. A hétvégére a belváros szívébe, a Vörösmarty térre költöznek az ország legjobb magyar csárdáinak ikonikus ételei is a Csárdafesztivál keretében. A kivételes gasztronómiai élmény mellett a térre épített színpadon táncbemutatók és élőzenés koncertek is helyet kapnak majd a hagyományőrző fesztiválon. A Szent István Bazilika előtt augusztus 21-én, lemezbemutató koncerttel lép újra közönség elé az ikonikus rock- és jazz művészeket felvonultató világhírű zenekar, a Mandoki Soulmates.

A hétvége során több tízezer embert vár a Road Movie Live koncertsorozat a Műegyetem rakparton, ahol a legváltozatosabb fellépők között a fiatalok és az idősebbek is egyaránt találkozhatnak kedvenceikkel. Meghallgathatják többek között a Blahalouisiana, az Ivan & The Parazol, a Road, a Tankcsapda, Demjén Ferenc, a Kelemen Kabátban, a Margaret Island, Horváth Tamás, a Halott Pénz vagy Ákos koncertjét is. A Duna másik oldalán, a Nehru parton és a Bálnában lesz a Divat & Design Fesztivál, ahol megismerhetjük a magyar tervezők, dizájnerek, iparművészek legjavát is. A Bálnában kiállítói standok kapnak helyet a kortárs magyar divat és dizájn termékeivel, de itt részt vehetünk workshopokon, előadásokon és kerekasztal-beszélgetéseken is. A Bálna melletti Nehru Part ad majd helyet az Irodalmi Könyvszínpadnak , amelyen kortárs előadóművészek tartanak zenés felolvasásokat. A mellette helyet kapó Pop-up mozi klasszikus és kortárs magyar filmeket vetít a rendezvény három estéjén.

A Szent István Napon a gyerekekre és az örök gyerekekre is gondolnak, hiszen a Vajdahunyad várától egészen a Kós Károly sétányig terjedő területen szervezik a kicsik és nagyok számára egyaránt izgalmas Gyerekligetet. Többek között lesznek herceg- és hercegnőképző programok, játék-installációk, és a Pintyőke színpadon Csukás István legszeretettebb mesehősei is helyet kapnak.

A szervezők gondoltak arra is, hogy a nagyközönséget egyedi, elérhető árú étel- és italkínálat várja a Szent István Napi Bisztrókban. Lesz Szent István Nap söre Borsodi Világos csapolt változatban (350 Ft), valamint a Coca-Cola HBC Magyarország Kft. két terméke, a limitált kiadású 500 ml Naturaqua csendes természetes ásványvíz (190 Ft), és a szintén limitált kiadású 500 ml Coca-Cola szénsavas üdítőital (290 Ft) is egyedi Szent István Nap címkével ellátva lesz elérhető. Háromféle márkázott szendvicset árulnak majd a Szent István Napi Bisztrókban (390 Ft), melyek a SPAR Magyarország Kereskedelmi Kft. termékei. Az italkínálat sokszínűségét pedig a Hilltop borászat háromféle minőségi bora, valamint a Mátyás Pálinkaház kétféle pálinkája teszik változatossá. A műanyag poharakat a fenntarthatóság jegyében szelektíven visszagyűjtik, cserébe nemzetiszínű szilikon karkötőt kapnak azok, akik vigyáznak a rendezvény tisztaságára. A szervezők a rendezvény egész időtartama alatt, minden eseményhelyszínen biztosítják a szelektív hulladékgyűjtés lehetőségét.