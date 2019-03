Inspirációk a sikerekért

„Kerülj Flowba" konferencia • 2019. március 26.

A rendezvény egyik előadója, Bolya Imre inspirációs tréner lesz, aki szerint a karizma az az „eszköz", amellyel minden vállalkozónak élnie kellene. Annak is, aki azzal hárít, hogy „nem az a szereplős típus". „Egy felmérés szerint az emberek Steve Jobst tartották a leghatásosabb előadónak. Sokan azonban nem tudják, hogy Jobs kifejezetten introvertált volt, de mivel nagy dolgot akart hagyni a világban, tudta, hogy fejlődnie kell. Sőt, lehet, hogy egy extrovertált ember könnyebben áll ki beszélni mások elé, mert jobban vágyik a figyelemre, egy introvertált azonban alaposabban felkészül, ezért gyakran szívesebben hallgatjuk..." − mondja a szakember.Tapasztalatai szerint a szereplés gyakran még a sikeres üzletembereknek is probléma, pedig ha valaki képes átlépni a saját korlátait, az sokkal sikeresebben tud kapcsolatokat építeni, átadni az üzenetét. „A dolog összetett, hiszen az előadói készség nem egyetlen skill, sokkal inkább egy jolly joker képesség: aki előadóként fejlődik, annak párhuzamosan fejlődik az önismerete, az önbizalma, jobban tud kapcsolódni az emberekhez, azaz számos különböző képessége is erősödik" − mondja Bolya Imre. Hozzáteszi: tévhit a karizmával kapcsolatban az is, hogy nem tanulható, hiszen a siker csak tanulás és gyakorlás kérdése.Németh Gábor digitális vállalkozó és startupbefektető a digitalizáció adta lehetőségekről beszél majd a győri „Kerülj Flowba" előadójaként. Véleménye szerint új szemléletmód szükséges a gyorsuló világunk mozgatórugóinak és összefüggéseinek megértéséhez, különben végleg lemaradunk. A jövő technológiáit kutatja, hogy a digitális átállásban segítse a vállalkozókat.„Az emberek többsége »érdekesnek« tartja a digitális fejlődést, mert fontos kényelmi funkciókat hozott az életükbe, mára azonban már sokkal nagyobb jelentősége lett: kikerülhetetlen. Lépést tartani vele már nem versenyelőnyt jelent, hanem az életben maradás záloga − ennek ellenére az emberek nem nagyon tudnak mit kezdeni vele... Ne felejtsük el, hogy nem csak a technológiák fejlődnek, robbanásszerűen nő a hozzáférhetőségük is: gondoljunk csak bele, hogy ma egy átlagember zsebében komolyabb technológia van, mint amellyel a NASA a Holdra szálláskor rendelkezett! A következő 3−5 évben további hárommilliárd ember fog felcsatlakozni a netre, ami pontosan ennyi új elmét és rengeteg potenciális felhasználót, ügyfelet jelent" – mondja a konferencia előadója.