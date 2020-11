Ingyenes gombavizsgálat a piacokon

A Tarcsay utcai piac mellett már a vásárcsarnokban is megtalálható a gombavizsgálat, így a hét négy napján áll rendelkezésünkre gombaszakértő. Forduljunk hozzá bizalommal, hiszen az ellenőrzés mellett hasznos tanácsokkal is szolgál a gombászással kapcsolatban!

„Lakossági igény volt, hogy a vásárcsarnokban is elérhető legyen ez a szolgáltatás, hiszen – különösen ősszel – sokan gyűjtenek gombát saját fogyasztásra. Nagyon fontos azonban, hogy aki gombászik, minden esetben ellenőriztesse a kosara tartalmát, hiszen ennek elmulasztása akár végzetes is lehet! Éppen ezért intézkedtünk és megszerveztük, hogy a gombavizsgálat a Tarcsay utcai piac mellett a Herman Ottó úti vásárcsarnokban is ingyenesen elérhető legyen” – mondta el dr. Dézsi Csaba András polgármester, aki hozzátette, természetesen a Dunakapu téren márciusban újranyitó piacon is megtalálható lesz a gombavizsgálat.

Az őszi idővel a gombaszezon is megérkezett, naponta két kilogramm szedhető szabadon, de magánterületről természetesen a tulajdonos engedélye is szükséges. Fontos azonban, hogy a saját magunk által gyűjtött gombákat szakember ellenőrzése nélkül soha ne fogyasszuk el. A mérgező gombák ugyanis az enyhe gyomorpanaszoktól kezdve súlyos tüneteket okozhatnak, és akár halállal is végződhet az ízletesnek szánt lakoma. A témában Baranyai Józsefné gombaszakértőt kérdeztük, aki a Tarcsay utcai piacon szerdán és szombaton, a vásárcsarnokban pedig csütörtökön és vasárnap 6 órától 11 óráig várja a vizsgálandó gombákat.

„Az első és legfontosabb, hogy mielőtt nekivágunk, legalább a gyilkos galóca kinézetével legyünk tisztában, mert az halálosan mérgező. Ha valaki leszedte, nemcsak a mérgező gombát kell kidobni, hanem minden olyan gombát is, amelyikkel egy kosárba került, hiszen a spórái, törmelékei azokat is befertőzhetik. Lényeges, hogy a gombát ne tövestől tépjük ki, hanem egy késsel vágjuk le a tönköt a föld felett, hiszen csak ebben az esetben tud újrafejlődni. A gombákat külön-külön szedjük, vagy legalább a szemmel láthatóan azonos fajta gombát gyűjtsük külön, így elkerülhető, hogy egy mérgező miatt az egészet meg kelljen semmisíteni. Sok mérgező gomba nagyon hasonlít ehető társára, ezért sem szabad ellenőrzés nélkül fogyasztani. A mezei csiperke például ehető, míg a karbolszagú csiperke mérgező.”

„A gombákat úgy szedjük és tároljuk, hogy ne töredezzenek össze, mert akkor a bevizsgálás nem lehetséges. A késsel való szedés azért is fontos, mert a földből kitépett gombák sárosak maradnak, nehezen letisztíthatók vagy tisztítás során összetörhetnek. Mindig gondoljunk arra, hogy amit leszedünk, el is szeretnénk fogyasztani!” – mondja a szakértő. Hozzáteszi, az ehető gombák is nehezen emészthetők, így kisgyerekeknek és időseknek kevésbé ajánlott a fogyasztásuk.

A gombaszakértő egyébként nemcsak a lakosság által behozott gombákat vizsgálja, de azokat is, amelyeket a piacra árusítási céllal visznek. A fogyasztható gombákról, amennyiben azok az árusítható gombák listáján is szerepelnek, igazolást ad, és az igazolással rendelkező gombák válnak eladhatóvá. Baranyai Józsefné a beszélgetést azzal zárja, a megadott időpontokban várja a lakosságot gombaellenőrzésre és szívesen ad további hasznos tanácsokat a biztonságos gombászáshoz.

A cikk a Győr Megyei Jogú Város Önkormányzatának támogatásával jött létre.