Ilyen volt városunk százhetven éve

A győri Skopáll József mérnök, feltaláló, szabadságharcos, valamint a legkorábbi fotósok egyike talbotípiákon örökítette meg, hogy milyen is volt Győr, milyenek is voltak a győriek 170 évvel ezelőtt. A fennmaradt képekből kiadvány született Fénnyel írt élet címmel.

Győr 750 éves évfordulója kapcsán nemcsak a jelen értékei, de a város történelme, annak fejlődése, az egykor élt alkotók is előtérbe kerülnek. Skopáll József például igazán érdekes alakja volt városunk történetének. Mérnökként pirotechnikával is foglalkozott, ezért az 1848–49-es forradalomban a tűzerő növelése volt a feladata, tudására Kossuth Lajos is számított.

Nekünk, győrieknek különösen izgalmas időutazást kínál a könyv. 1848-ban már a fotográfiai műtermét hirdette a Hazánk című lapban, amely a mai Arany János utcában működött – többek között erről is beszélt Szalai Zsolt, a kötet összeállítója a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum Magyar Kultúra Hete keretében megtartott online könyvbemutatóján.

„A fényképezés feltalálása után alig egy évtizeddel, az 1840-es évek végétől működő Skopáll József és más fotográfusok jelenléte jelzi, hogy Győr a korszerű, modern technikai újítások iránt érdeklődő, azt alkalmazni tudó város” – említi dr. Dézsi Csaba András polgármester a könyv előszavában. Hozzáteszi, Győr 2021-ben ünnepli várossá válásának 750. évfordulóját. Ezzel a kötettel méltóképp állítunk emléket a Győrt mindig is jellemző nyitott és innovatív szellemiségnek, egyben megidézzük városunk egykor volt polgárait is. „A megsárgult fotográfiák egy képzeletbeli utazásra invitálnak: térjünk be Skopáll mester műtermébe, lessük meg a kamera előtt pózoló hölgyeket és urakat, és sétáljunk végig az azóta egyszerre sokat és keveset változó belvárosi utcákon!”

A múzeumban őrzött archív fényképek közül Skopáll József talbotípiái a legkorábbiak közé tartoznak. A talbotípiák negatív-pozitív előhívási eljáráson alapuló képek, amelyek nagyon fényérzékenyek, ezért a gyűjtemény csak időszakos kiállításokon volt látható. A képek közreadásával éppen ezért a fényképezés története iránt érdeklődő kutatók is különleges gyűjteményt vehetnek kezükbe, hiszen a fotográfia magyarországi kezdeteinek is értékes dokumentumai a tizenkilencedik század közepén készült első papírképek. Nekünk, győrieknek különösen izgalmas időutazást kínál a könyv, hiszen a fotókról visszanéző arcok, a győri utcaképeket megörökítő felvételek a 170 évvel ezelőtti Győrt hozzák közelebb. Ahogy a polgármester is utalt rá, láthatjuk, hogy milyen volt a győri belváros az 1800-as években, mennyit változtak a sétálóutcák, az ott álló épületek napjainkig.

Skopáll József fényképészeti műhelyében szívesen megfordultak a győriek. Papírképei „kívánatra színezve is lehetnek” – ahogy hirdette munkáit egykor a mester. A műterem, ahol a képek készültek, az album borítóján látható, amely hamarosan elérhető lesz a Rómer Flóris Művészeti és Történeti Múzeum kiadásában. A kiadvány online bemutatóján még sok érdekességet tudhattunk meg Skopáll Józsefről és koráról. Ha lemaradt róla, a hétvégén még visszanézhető Győr hivatalos Facebook-oldalán és a hellogyor.hu oldalon is.